Resiliente und nachhaltige Produktionsstätten durch IT/OT-Integration

Der rasante technologische Wandel, der Arbeitskräftemangel und Nachhaltigkeitsziele wie die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und die Maximierung der Energieeffizienz stellen die Fertigungsindustrie vor große Herausforderungen. Ein zentrales Problem ist die Diskrepanz zwischen Entscheidungsprozessen auf Führungsebene und in der Fertigung. Um Kundenprobleme effektiv zu lösen, müssen Engpässe an den Produktionsstandorten und Managementprobleme identifiziert und behoben werden. Durch die Einführung von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken und fortschrittlichen Informationstechnologien in Produktionsstätten lassen sich Daten leichter speichern und analysieren, wodurch Initiativen zur Nutzung dieser Daten zur Steigerung der Produktivität und Produktqualität stärker in den Fokus rücken. Dennoch fällt es vielen Herstellern schwer, die Erfassung, Auswertung und Analyse von Daten effizient zu verwalten.