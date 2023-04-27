Cyber-Sicherheit
Unser Angebot
Stärken Sie Ihre Cybersicherheitsstrategie
Die End-to-End-Cybersicherheitslösungen und -services von Cognizant schützen den gesamten Stack, wobei wir unser fundiertes Fachwissen nutzen, um eine sichere Umgebung zu gewährleisten. Unsere fortschrittlichen Dienstleistungen ermöglichen es Ihnen, sich sicher in der modernen IT-Landschaft zurechtzufinden, sodass Innovationen, Transformation und Wachstum gefördert werden.
Minimieren Sie Risiken, maximieren Sie die Sicherheit und erhöhen Sie die Glaubwürdigkeit
Mit unseren Dienstleistungen für Governance, Risiko und Compliance (GRC) bieten wir einen umfassenden Ansatz zur Verwaltung und Minimierung von Cyberrisiken. Wir entwickeln und verwalten starke Richtlinien für die Cybersicherheit, führen gründliche Risikobewertungen durch und stellen die Einhaltung relevanter Vorschriften und Standards, wie NIST, ISO, CIS, DORA, DSGVO, HIPAA usw., sicher. Dabei sorgen wir durch die Identifizierung und Minimierung von Risiken proaktiv für ein sicheres Risikomanagement.
Maximieren Sie die Sichtbarkeit und stärken Sie die Sicherheitslage
Umfassende Sichtbarkeit, tiefgreifende Analysen, schnellere Erkennung und proaktive Maßnahmen sind wichtige Indikatoren für ein vernünftiges Bedrohungs- und Sicherheitsmanagementsystem.
Ausgeklügelte und KI-gestützte Bedrohungen erfordern ein kontinuierliches, integriertes Bedrohungs- und Sicherheitsmanagement. Unsere Dienstleistungen für das Bedrohungs- und Sicherheitsmanagement konzentrieren sich auf die Maximierung der Sichtbarkeit mithilfe der Überwachung von Sicherheitsbedrohungen und des Sicherheitsmanagements für eine vernetzte digitale Struktur des Unternehmens. Wir verbessern, erkennen, schützen und minimieren Kapazitäten für unsere Kund:innen mit einem plattformorientierten Ansatz und optimierten Prozessen. Mit Cognizant Neuro Cybersecurity ermöglichen wir beschleunigte strategische und taktische Maßnahmen für einen proaktiven Schutz.
Schützen Sie Ihre Daten, sorgen Sie für Resilienz
Daten sind die Grundlage von Unternehmen für Resilienz und Vertrauen. Die Datenschutzdienstleistungen von Cognizant schützen sensible Daten und gewährleisten die Einhaltung von Datenschutzvorschriften. Wir bieten Datenklassifizierung, -Tokenisierung, -Maskierung, Prävention von Datenlecks, Verschlüsselung und Zertifizierungsmanagement an. Unsere Überwachung der Datenbanksicherheit und -aktivität liefert kontinuierlichen Schutz. Darüber hinaus sorgen unsere Dienstleistungen für die Datenschutzplattform und unser Einwilligungsmanagement für einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten und die Einhaltung internationaler Gesetze, sodass ein ganzheitlicher Ansatz zu Datensicherheit und -schutz geschaffen wird.
Cyberidentität für sichere Unternehmen
Die Angebote von Cognizant zum Identitäts- und Zugriffsmanagement (IDAM) liefern identitätsorientierte Zero-Trust-Lösungen, indem sie Unternehmensressourcen für Geräte und Dienstleistungen, Mitarbeitende, Auftragnehmer, Administrator:innen, Service-Identitäten und Endverbraucher:innen/Endkund:innen schützen und verwalten. Mit unseren umfassenden IDAM-Angeboten vereinfachen, rationalisieren und beseitigen wir identitätszentrierte Bedrohungen.
Sichere Cloud und Infrastruktur für eine stärkere Unternehmensgrundlage
Unsere Dienstleistungen für die Cloud- und Infrastruktursicherheit bieten eine umfassende Suite an Lösungen für den Schutz jeder Ebene Ihrer digitalen Umgebung. Wir liefern eine starke Netzwerksicherheit – mit Firewalls, SASE, Proxys, VPN, DDoS-Schutz, NDR sowie Richtlinien- und Plattformbetrieb. Unsere Angebote zu Workload und Arbeitsplatzsicherheit gewährleisten sichere Build-Governance, EDR/XDR, FIM, sicheres Bedrohungs- und Sicherheitsmanagement und sichere Mikrosegmentierung – um geschützte Workloads und Arbeitsplätze sicherzustellen. Unsere Cloud-Sicherheitsservices nutzen native Kontrollen und Absicherungen, Cloud-Sicherheitsstellungen und -Compliance (CNAPP) und Container-Sicherheit zum Schutz Ihrer Cloud-Umgebungen. Zusammen ergeben diese Services ein ganzheitliches Sicherheits-Framework zum Schutz, zur Überwachung und Verwaltung Ihrer gesamten Infrastruktur, damit eine starke Abwehr gegen Cyberbedrohungen gewährleistet wird.
Im Blickpunkt
Unsere strategischen Partner
Die Cybersicherheits-Partnerstrategie besteht darin, die Sicherheitsstellung durch den passenden Tech-Stack und die richtigen Services für unsere Kund:innen zu festigen, zu vereinfachen und zu stärken.
Unser Partneransatz soll auf jeden Aspekt der Geschäftsanforderungen unserer Kund:innen eingehen, um eine umfassende und strategische Zusammenarbeit zu gewährleisten. Bei unserer Strategie nutzen wir wachstumsfördernde, mehrwertschaffende Ressourcen und Nischen, um maßgeschneiderte Geschäfts- und domänenorientierte Lösungen für unsere Kund:innen zu entwickeln.
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihr Wachstum zu fördern, Ihr Angebot von anderen abzusetzen und sich auf hochmoderne Sicherheitslösungen zu spezialisieren. Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise zu mehr Cybersicherheit und erzielen Sie beispiellose Erfolge.
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