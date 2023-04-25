Schneller von KI-Ambitionen zu KI im großen Maßstab

Seit über zwei Jahrzehnten setzen Cognizant und Microsoft ihre Power gemeinsam ein: Gemeinsam Innovationen voranzutreiben unterstützt unsere Kunden nicht nur dabei, Schritt zu halten, sondern auch in ihren Branchen zu führenden Anbietern zu werden. Basierend auf Erkenntnissen aus unserer Studie mit dem Titel New work, new world, die wir zusammen mit Oxford Economics durchgeführt haben, beschleunigen die branchenspezifischen Blueprints von Cognizant die Modernisierung präzise und zielgerichtet.

Als Microsoft Solutions Partner, Frontier Partner und Azure Expert MSP bringt Cognizant umfassende Fachkenntnisse für Cloud, KI, Sicherheit und modernen Arbeitsplatzlösungen mit. Gemeinsam ermöglichen wir Unternehmen, neue Wachstumschancen zu erschließen, die messbaren Wert schaffen.