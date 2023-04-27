Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Schnellere Modernisierung Ihrer Daten und Analysen mit Cognizant Ignition

Durch die Modernisierung der Dateninfrastruktur eröffnen sich transformative Möglichkeiten, mit denen Unternehmen ihre Marktposition neu ausrichten können. Unternehmen, die solide und KI-fähige Datenfundamente schaffen, können intelligente Lösungen schnell implementieren. Dadurch werden Betriebsabläufe verbessert, von hyperpersonalisierten Kundenerlebnissen bis hin zu optimierten Lieferketten und automatisierten Entscheidungen. So können Unternehmen die KI-Revolution vorantreiben und ihre Datenbestände in Triebkräfte für Innovation und Umsatz verwandeln.

Cognizant Ignition, unterstützt durch agentengestützte KI, bietet eine umfassende Lösung für die Modernisierung von Daten- und Business-Intelligence-Plattformen. Die Lösung zeichnet sich durch Automatisierung, Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Multi-Cloud-Unterstützung aus und verbessert so die Effizienz und Entscheidungsfindung während des gesamten Modernisierungsprozesses. Durch die Multi-Agenten-Lösung werden branchenübergreifend geschäftliche Erkenntnisse und Innovationen gefördert.

Wesentliche Vorteile

Die Lösung dient als transformative Data-Intelligence-Lösung, die die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen ihre Datenbestände entlang der gesamten Wertschöpfungskette nutzen.

Kürzere Markteinführungszeit

Durch die Automatisierung häufiger und sich wiederholender Aufgaben im Datenlebenszyklus sparen Sie Zeit und verkürzen die Markteinführungszeit.

Skalierbarkeit und Flexibilität

Das Toolkit ist entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen skalierbar, unterstützt Multi-Cloud-Umgebungen und lässt sich an verschiedene Anwendungsfälle anpassen.

Kosteneffizienz

Durch standardisierte Prozesse und Automatisierung lassen sich erhebliche Kosteneinsparungen erzielen, wobei sich die Investition bereits innerhalb von sechs Monaten amortisieren kann.

Umfassende Datenmodernisierung

Wir unterstützen Sie während des gesamten Modernisierungsprozesses, von der Strategie bis zur Gewinnung von Geschäftseinblicken, und sorgen dabei für minimale Betriebsunterbrechungen.

Fortschrittliche KI-Funktionen

Mit seinem Copiloten, dem virtuellen Assistenten und der Multi-Agenten-Architektur verbessert Cognizant Ignition die Automatisierungseffizienz und bietet ein solides generatives KI-Framework für die Daten- und Analysetransformation.

Verbesserte Benutzererfahrung

Eine benutzerfreundliche Oberfläche und authentifizierter Zugriff gewährleisten eine nahtlose und sichere Interaktion mit dem Toolkit.

Fallbeispiele von Kunden

Cognizant Ignition beschleunigt die reibungslose Migration in nur 5 Monaten

Cognizant Ignition beschleunigt die reibungslose Migration in nur 5 Monaten

Wir haben die Migration der Beehive Data Platform beschleunigt, indem wir mit intelligenter Planung, Echtzeit-Fixes und Fehlerbehandlung etwa 4 TB in 5 Monaten von Legacy auf AWS umgestellt haben. Dies hat mehr als 3.200 Stunden eingespart und das Vertrauen in unsere Lieferexzellenz gestärkt.

Ein Mann im Laborkittel untersucht in einer Laborumgebung eine Probe durch ein Mikroskop.

Cognizant Ignition half dabei, eine automatisierte Migration von 70 % zu erreichen

Cognizant Ignition half dabei, eine automatisierte Migration von 70 % zu erreichen

Mit der nahtlosen Migration von Teradata zu Snowflake, die eine 100-prozentige Funktionalität und eine Unterbrechung von 0 % gewährleistete, konnten wir ein führendes US-amerikanisches Medien- und Unterhaltungsunternehmen in die Lage versetzen, 40 % der Kosten zu senken und den Datenbetrieb zu modernisieren.

Eine Kamera, die auf einer Eventbühne positioniert ist.

Schneller Geschäftswert liefern mit

Unser Beitrag zur Modernisierung von Daten und Business Intelligence

25+

proprietäre Tools und geistiges Eigentum

225+

Kundenimplementierungen

40 %

geringere Modernisierungskosten

