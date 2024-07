Denken und handeln wie ein KI-natives Unternehmen

Dieses KI-native Startup möchte die Chancen nutzen, die sich durch die Fähigkeit der generativen KI ergeben, mindestens ein Drittel der Aufgaben in der Bildungs­verwaltung oder im Lehrberuf zu übernehmen – und das Einheitsmodell der Bildung in Frage stellen. In unserer Studie sehen die Bildungsad­ministratoren einen Wert von 36,3%. Der Expositionswert soll bis 2032 steigen und der Anteil der Lehrer auf 30,8 %.

Vergessen Sie standardisierte Tests und starre Unterrichtspläne – diese Tools würden überflüssig werden. Stattdessen würde die Plattform mit einer interaktiven Bewertung beginnen, die Wissenslücken, Lernstil und Interessen eines Schülers oder einer Schülerin aufdeckt. Von dort aus würde die KI einen personalisierten Lernpfad erstellen, bei dem die Konzepte in mehreren Formaten (Videos, Text, interaktive Simulationen) vorgestellt werden, und sich in Echtzeit an die Reaktionen des Schülers oder der Schülerin anpassen.

Sie haben Probleme mit einer Matheaufgabe? Die KI bietet möglicherweise eine visuelle Erklärung oder unterteilt das Konzept in kleinere Schritte. In einem Fach brillieren? Um die Schüler:innen weiter herauszufordern, können fortgeschrittene Lerninhalte vermittelt werden.

Aber es geht nicht nur um Inhalte; die KI analysiert das Engagement der Schüler:innen und passt das Tempo und sogar den Ton des Unterrichts an, um das Lernen zu optimieren. Das Ziel besteht darin, die Ausbildung wirklich auf die Schüler:innen auszurichten und eine lebenslange Freude am Lernen zu fördern. Diese Art von Tool wird auch in der Geschäftswelt Einzug halten und dort als persönlicher Tutor für Mitarbeiter:innen fungieren, da kontinuierliches Lernen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz zu einer entscheidenden Fähigkeit für die Belegschaft wird.