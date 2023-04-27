Quality Engineering & Assurance
Einige der von uns gelieferten Ergebnisse
Erzielen Sie einen Wettbewerbsvorteil mit schnelleren und zuverlässigen Produktveröffentlichungen über unsere intelligenten, plattformgetriebenen Qualitätslösungen.
Schwerpunkte unserer Arbeit
Mit globalen Partnerschaften und mehr als 1.000 Kund:innen aus verschiedenen Branchen bringt Cognizant auf Anhieb die richtige Qualität und bewährte QE&A-Lösungen der nächsten Generation in die wichtigsten Initiativen Ihres Unternehmens.
Kontinuierliche Tests, die auf generativer KI und Automation basieren
Cognizant® Intelligent Quality Engineering geht über die traditionelle Testautomatisierung hinaus. Durch die Einbettung von KI wird der Testlebenszyklus verkürzt, um die Qualität vorgelagerter Prozesse zu steigern, Prozesse zu beschleunigen und eine vorausschauende Optimierung mit Beobachtbarkeit der Produktion zu ermöglichen.
E2E-Quality-Engineering | Rechtsverschiebung und Beobachtbarkeit | Testdatenmanagement | Shift-Left-Tests
Vertrauen in KI aufbauen – von Unsicherheit zu Vertrauen
Der letzte Schritt der KI-Implementierung ist am komplexesten. Voreingenommenheit, Drift und mangelnde Erklärbarkeit treten oft in großem Maßstab auf – was die Qualitätssicherung unerlässlich macht. Cognizant® AI Assurance gewährleistet eine effektive Umsetzung der Qualitätssicherung für KI-Systeme, sodass Unternehmen sie in großem Maßstab und vertrauensvoll bereitstellen können.
Datensicherung | Funktionale und Modellqualitätssicherung | Vertrauenswürdige Sicherheit | Nichtfunktionale Sicherung
Branchenspezifische Quality Engineering-Lösungen
Cognizant® Business Assurance unterstützt Sie mit umfangreichen Branchenkenntnissen und regulatorischen Rahmenwerken beim Erreichen Ihrer Geschäftsziele, um die End-to-End-Qualität (E2E) in Ihren zentralen Betriebsabläufen sicherzustellen. Wir unterstützen Sie dabei, KI verantwortungsvoll einzusetzen und Produkte sicher auf den Markt zu bringen.
Front-to-Back-Absicherung von Geschäftsprozessen (BPA) | COTS-Produktsicherung | Gewährleistung der regulatorischen Compliance | Test der Benutzerakzeptanz
Zuversichtlich zukunftsfähig
Die Integration neuer Technologien in bestehende Systeme und IT-Umgebungen kann eine Herausforderung darstellen. Cognizant® Technology Assurance unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung von Resilienz und der nahtlosen Einführung von Zukunftstechnologien durch adaptive Quality Engineering-Lösungen für Unternehmensplattformen, Cloud-Umgebungen und vernetzte Geräte.
Unsere Kunden sind mit unseren beschleunigten QE-Lösungen immer einen Schritt voraus. Diese fördern die Modernisierung und tragen der Komplexität sich entwickelnder Technologien Rechnung.
Sicherheit der Cloud-Plattform | Sicherung von Modernisierung und Migration | Phygital, IoT und Mobilitätssicherung | Robotergestützte Testautomatisierung
Steigern von Markenwert und Markenerfahrung
Wir bieten umfassende, kennzahlenbasierte, nicht-funktionale Dienstleistungen in den Bereichen Prüfung und Beobachtbarkeit und sorgen dadurch für personalisierte, barrierefreie, inklusive, nachhaltige, schnellere und sicherere Erfahrungen. Die Fähigkeiten von Cognizant® Experience Assurance bilden eine vollständige Quality Engineering-Lösung für komplexe digitale Ökosysteme.
Sicherung der Kundenerfahrung | Leistungstests | Resilienz und Chaos Engineering | Sicherheitstests | Prüfung der Barrierefreiheit | Prüfung der Nachhaltigkeit
Ermöglichung einer neuartigen Qualitätsarchitektur
Beschleunigte Innovationen, eine verstärkte KI-Einführung und sich wandelnde Geschäftsbedürfnisse mit groß angelegten Transformationen erfordern einen Wandel von traditioneller Qualitätssicherung hin zu modernem, KI-basiertem Quality Engineering. Cognizant® Quality Advisory & Architecture ermöglicht diesen Übergang und treibt durch einen umfassenden, KI-gestützten Beratungsrahmen, der auf die Bedürfnisse der Organisation zugeschnitten ist, die Qualitätstransformation voran.
Unternehmensweite Qualitätsarchitektur | Moderne QE-Lösungen mit KI | Durchgängige QE-Transformation und Coaching
Cognizant AI Assurance | KI mit Vertrauen skalieren
Cognizant AI Assurance ermöglicht zuverlässige Leistung im großen Maßstab, indem es Teststabilität, Rückverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg einbettet. Wir unterstützen Unternehmen dabei, KI-Modelle, Agenten und Anwendungsfunktionen zu bewerten, zu testen und zu überwachen, beschleunigen die Implementierung und erzielen messbaren betriebswirtschaftlichen Nutzen.
CX-Sicherung für gesteigerten Markenwert
Moderne Kund:innen verzeihen eine schlechte CX immer weniger. Es reicht nicht mehr aus, einfach nur die richtigen Funktionen anzubieten. Und es ist die Gesamterfahrung, die für langfristigen Geschäftserfolg wirklich zählt.
Cognizant CX Assurance (CXA) bietet einen ganzheitlichen Ansatz, der die Ziele von Unternehmen, Technologie und Kund:innen aufeinander abstimmt und dazu beiträgt einen besseren ROI bei Ihren CX-Investitionen zu erzielen.
Cognizant Robotic Testautomatisierung in Aktion
Mit den rasanten Fortschritten in der Robotik wächst die Kapazität zur Durchführung von Qualitäts- und Konformitätstests exponentiell in Geschwindigkeit und Umfang. Die Robotic Test Automation-Funktionen von Cognizant verändern Branchen, indem sie Produkteinführungen beschleunigen, um sicherzustellen, dass Endbenutzer:innen den größtmöglichen Nutzen aus digitalen und physischen Gütern und Dienstleistungen ziehen.
Echte Geschichten, echte Wirkung
Diese Ergebnisse zeigen, wie QE&A die Softwarebereitstellung verbessert, Risiken reduziert und das Testen durch Automatisierung beschleunigt.
Unser einzigartiger Vorteil
Wenn man mit Cognizant zusammenarbeitet, wird Qualität zu einem strategischen Vorteil – sie steigert Effizienz, Resilienz und den langfristigen Unternehmenswert. Unsere QE&A-Dienstleistungen werden von Menschen geleitet, sind KI-gesteuert und werden durch geistiges Eigentum, Plattformen und Prozesse unterstützt, die unsere Arbeit beschleunigen, damit wir in kürzerer Zeit und mit besseren Ergebnissen mehr erledigen können.
FAQ
Quality Engineering & Assurance (QE&A) ist ein End-to-End-Ansatz, der Qualität in den gesamten Softwarelebenszyklus bringt – vom Design bis zur Einführung. Dieser Ansatz geht über herkömmliche Tests hinaus, indem er Automatisierung, Beobachtbarkeit und KI integriert, um Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Compliance für jedes Release sicherzustellen. QE&A ermöglicht Unternehmen, den Wechsel von einer reaktiven Fehlererkennung zu einer proaktiven Qualitätsentwicklung zu vollziehen.
QA- und Testlösungen konzentrieren sich oft auf die Fehlererkennung nach der Entwicklung. Im Gegensatz dazu legen Quality Engineering-Services Wert auf Prävention, Prozessreife, KI-gestützte Automatisierung, die Einbettung von Testaktivitäten früher im Lebenszyklus (Shift-Left-Testing) sowie kontinuierliche Produktionsüberwachung und Beobachtbarkeit (Shift-Right-Testing), unterstützt durch qualifizierte SDETs. Dies ermöglicht kontinuierliche Tests, eine höhere Abdeckung und schnellere Feedback-Loops.
Bei einer Modernisierung im großen Maßstab – von Produkt-Upgrades bis hin zu unternehmensweiten Transformationen – sehen sich Unternehmen Risiken wie Funktions- und Integrationslücken, Usability-Herausforderungen, Verstößen gegen Vorschriften, Sicherheitslücken und steigenden Kosten gegenübergestellt. Ein qualitätsorientiertes Unternehmen implementiert im gesamten Lebenszyklus eine qualitätsorientierte Denkweise (Quality First) und ermöglicht eine beschleunigte Lieferung, verbesserte Kundenerfahrung, qualitativ ausgereifte Releases und Schutz des Markenrufs.
Unternehmen greifen auf QA-Outsourcing zurück, um Herausforderungen bei der Lieferung hochwertiger Releases in hochkomplexen und regulierten IT-Umgebungen zu überwinden. Ein vertrauenswürdiger Partner ermöglicht eine einheitliche QE&A-Strategie durch bewährte Testarchitekturen und -Frameworks, hilft bei der Einführung KI-basierter Tools und Frameworks, treibt kontinuierliche Automatisierung und plattformgesteuerte QE-Lösungen voran und bringt SDETs und Fachleute zusammen, um Qualität schnell und skalierbar zu erreichen.
Die Einbettung von KI im gesamten Qualitätssicherungs-Lebenszyklus steigert die Produktivität durch kontinuierliche End-to-end-Automatisierung, prädiktive Analysen, eigenständig korrigierende Automatisierung und kontinuierliche Beobachtbarkeit mit Qualitätserkenntnissen in Echtzeit. Dies ermöglicht Unternehmen, auch in großem Maßstab sofort die richtige Qualität zu erzielen und gleichzeitig Agilität, Resilienz und Kosteneffizienz zu steigern.
Mit zunehmender KI-Akzeptanz und sich wandelnden Geschäftsanforderungen vollziehen Unternehmen den Wandel hin zu moderner, wertorientierter Qualitätssicherung. Dieser Wandel beginnt mit einer strategischen Bewertung bestehender QA-Funktionen, um Chancen für intelligente Testprozesse, kontinuierliche KI-gestützte Automatisierungs-Frameworks, Optimierungsmethoden und zukunftsfähige Skills zu identifizieren, gefolgt von einer umsetzbaren Roadmap, die den Weg zu erstklassiger Qualitätssicherung begleitet.
Unsere Ansprechpartner:innen
Machen Sie den ersten Schritt
Wenn Sie bereit sind, Ihre Qualitätssicherung zu beschleunigen und zu erweitern, unterstützt Sie Cognizant. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und wir werden Sie kontaktieren, um weitere Einzelheiten zu besprechen.