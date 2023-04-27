Automobilindustrie
ERGEBNISORIENTIERT
Erfahrung macht den Unterschied.
Wir lösen die größten Herausforderungen der Automobilbranche, auch für Sie.
UNSERE LÖSUNGEN, SERVICES UND LEISTUNGEN
Eine breite Palette an digitalen Lösungen für die Automobilindustrie, um Produkte schneller auf den Markt zu bringen.
TECHNOLOGIE FÜR FAHRZEUGE
Beim Design und der Konstruktion neuer Fahrzeuge arbeiten wir mit externen Konstruktionsgruppen und Zulieferern zusammen, um Fahrzeugkomponenten und -systeme zu konzipieren, zu entwickeln und zu bewerten. Zu unseren Lösungen gehören Application-/Product Lifecycle Management (ALM/PLM) -Systeme, die die Entwicklungs- und Validierungsprozesse verbessern.
Die umfassenden Softwareproduktservices und Beschleunigergrundlagen von Cognizant sorgen für eine schnellere Markteinführung, überlegene Erfahrungen der Benutzer:innen und eine kontinuierliche Weiterentwicklung Ihres Produkts. Unsere Lösungen:
- Die Architektur der Produkte
- DevOps-Prozesse
- Rapid Prototyping und UX
- Entwicklung von Software
- Produkttests und Integration
- Verwaltung der Infrastruktur
- Beratung und Schulung
Seit Jahren entwickelt Cognizant Softwarelösungen für vernetzte Fahrzeuge. Unsere Ingenieur:innen nutzen die Erfahrung aus jedem unserer Kund:innenprojekte zu Ihrem Vorteil.
Bei vernetzten Fahrzeugen sind die Entwicklung eingebetteter Systeme und die Entwicklung von IT-Systemen eng miteinander verknüpft. Da wir in beiden Bereichen sachkundig sind, übertreffen unsere Netzwerklösungen für Fahrzeuge die Anforderungen hinsichtlich der Datensicherheit.
Cognizant Mobility bietet Architekturentwicklung, Test und Integration für Elektrofahrzeuge, induktive Ladesysteme und Backend-Lösungen. In unserer Mission, einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten, setzen wir unser Wissen und unsere Erfahrung in der Automobil- und Systementwicklung ein, um Lösungen für die aktuellen Herausforderungen der E-Mobilität bereitzustellen.
Unsere E-Mobility-Services beinhalten die neuesten Standards, um die Unsicherheiten beim intelligenten Laden zu beseitigen. Darüber hinaus bieten wir zusätzliche Architekturentwicklungs-, Test- und Integrationsservices für Elektrofahrzeuge, induktive Ladesysteme und Backend-Lösungen an. Zusammen mit Cognizant können Hersteller von Elektrofahrzeugen (EV) und Batterien die Markteinführungszeit verkürzen, während Versorgungsunternehmen und Anbieter von Ladestationen die Volatilität der Nachfrage im E-Mobiltätsbereich besser bewältigen können.
Komplette Fahrzeug-E/E-Entwicklung
Die Zukunft der modernen Automobilentwicklung liegt in elektrischen und elektronischen Komponenten. Wir kümmern uns um alle Aspekte der Fahrzeugentwicklung — von der Entwicklung von Karosserie-, Fahrwerk- und Antriebselektroniksystemen bis hin zur umfassenden Entwicklung und Integration elektrischer Antriebssysteme. Unsere Spezialgebiete liefern positive Ergebnisse in Bezug auf Mobilität, Sicherheit, Komfort und Funktionalität.
Ausgehend von einem agilen Mindset nutzen wir Benchmarking, E/E-Architekturentwicklung und Systemintegration, um eine komplette Fahrzeugentwicklung auf höchstem Niveau zu erreichen. Zu unseren Dienstleistungen gehören:
- Funktionale Sicherheit
- MBSE
- Eingebettetes Hochleistungsrechnen
- KI-basiertes Testen
- Adaptiver Rückspiegel
- Pilot auf der Autobahn
- Parachute für den Prozess
- Funktionale Sicherheit
TECHNOLOGIE FÜR UNTERNEHMEN
Wir helfen bei der Automatisierung und Ausführung der Geschäftsabläufe von Autoherstellern, einschließlich Finanz- und Buchhaltung, Betreuung der Kund:innen und Logistikmanagement. Mit Lösungen wie „Digital Finance as a Service“ und Risikoanalysen helfen wir Ihnen, die Gemeinkosten zu senken und gleichzeitig regelkonform zu arbeiten. Mit unserer globalen Präsenz können wir mehrsprachige Support-Services rund um die Uhr anbieten.
Wir helfen Ihrem Unternehmen, seine Kernprozesse intelligent und effizient zu betreiben. Zu unseren Erfolgsgeschichten gehört die Implementierung digitaler Fabriklösungen zur Vermeidung von Teileknappheit in Fließbandprozessen. Wir transformieren auch alte Wertschöpfungsströme für neue Produktlinien wie Elektrofahrzeuge und integrieren gleichzeitig die Transparenz der Lieferkette und den Kontrollturm.
Cognizant arbeitet mit Automobilunternehmen auf der ganzen Welt zusammen und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Sicherheitsbereich. Viele unserer End-to-End-Sicherheitslösungen nutzen führende Cloud-Plattformen unserer Partner - AWS, Google und Microsoft. Sie bieten einen 360-Grad-Sicht auf das Sicherheitsökosystem Ihres Unternehmens und schützen ganzheitlich Abläufe, Fabrikhalle und Lieferkettenprozesse.
Mobilität von Cognizant
Autohersteller und Zulieferer müssen auch sicherstellen, dass ihre Fahrzeuge und Subsysteme jetzt und in Zukunft vor Cyberangriffen geschützt sind. Hier kommt Cognizant Mobility ins Spiel. Unser Team von Auto- und Sicherheitsexpert:innen arbeitet ständig an Lösungen, die die Sicherheit von Fahrzeugen gewährleisten und vor Bedrohungen für elektronische Subsysteme und Teile schützen sollen. Basierend auf der Erfahrung unserer Sicherheitsexpert:innen und Best Practices umfassen die Services von Cognizant Folgendes:
- Penetrationstests: eingebettete, Cloud- und Betriebstechnologie
- Schwachstellen-Scan
- Schutz vor Replay-Angriffen
- Schutz vor Fuzzing
- Schutz vor Nachrichteninjektion
- Schutz vor Sniffing und Spoofing
Hardwarebasierte Sicherheit
Die Bedeutung der hardwarebasierten Sicherheit nimmt aufgrund der heutigen hochautomatisierten Fahrsysteme dramatisch zu. Autohersteller, die ihre Steuergeräte nicht kryptografisch schützen, gefährden sich und ihre Kund:innen. Bei Cognizant nutzen unsere Sicherheitsexpert:innen Hardware, die Cloud und ihre Fähigkeiten, basierend auf der Beherrschung der gesamten Kryptografiekette.
Cognizant Mobility hilft großen Unternehmen, die Anforderungen zu erfüllen, die für die erfolgreiche Implementierung von DevOps erforderlich sind. Mithilfe von Tools und Best Practices, die im Laufe der Zeit entwickelt wurden, nutzen unsere DevOps-Spezialisten Cognizant Mobility, die Cloud und unser DevOps-Dashboard, um Anwendungen in Servicemodulform zu bieten. Auf diese Weise können die Anwendungen in Zukunft vollständig über einen Cloud-Dienst implementiert werden, wodurch sie auch skalierbar sind.
KUNDENERFAHRUNG
Verbessern Sie Ihre Kampagnen mit kreativen Inhalten und Asset Management. Unsere globale Fabrik für digitale Inhalte bietet Größenvorteile, Effizienz, Kosteneinsparungen und eine schnelle Markteinführung. Zudem können Sie mit unserer Plattform für Digital Asset Management Marketingmaterialien speichern, verwalten und sicheren Zugang zur Plattform gewähren und somit Flexibilität und Sicherheit für eine große und verteilte Basis von Nutzer:innen schaffen.
Wir unterstützen OEMs und Händler dabei, für ihre Kund:innen ein personalisiertes Verkaufs- und Serviceerlebnis zu gestalten. Zu unseren Lösungen gehört eine digitale Marketing-Plattform, die das Fahrzeugverkaufsmanagement automatisiert und rationalisiert sowie das Erlebnis für Kund:innen verbessert. Unsere Lösungen für das Management von Kampagnen und Analysen helfen festzustellen, in welcher Phase des Einkaufserlebnisses sich Verbraucher:innen befinden und generieren gezielte Angebote für den Verkauf.
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Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.
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