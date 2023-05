Automobilindustrie

Cognizant arbeitet mit Automobilunternehmen auf der ganzen Welt zusammen und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Sicherheitsbereich. Viele unserer End-to-End-Sicherheitslösungen nutzen führende Cloud-Plattformen unserer Partner - AWS, Google und Microsoft. Sie bieten einen 360-Grad-Sicht auf das Sicherheitsökosystem Ihres Unternehmens und schützen ganzheitlich Abläufe, Fabrikhalle und Lieferkettenprozesse.

Mobilität von Cognizant

Autohersteller und Zulieferer müssen auch sicherstellen, dass ihre Fahrzeuge und Subsysteme jetzt und in Zukunft vor Cyberangriffen geschützt sind. Hier kommt Cognizant Mobility ins Spiel. Unser Team von Auto- und Sicherheits­expert:innen arbeitet ständig an Lösungen, die die Sicherheit von Fahrzeugen gewährleisten und vor Bedrohungen für elektronische Subsysteme und Teile schützen sollen. Basierend auf der Erfahrung unserer Sicherheits­expert:innen und Best Practices umfassen die Services von Cognizant Folgendes: