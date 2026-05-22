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Wir entwickeln KI
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Ihre Brücke zwischen KI-Hype und echten Geschäftsergebnissen

91 % der befragten Unternehmen erwarten, dass KI-Budgets steigen werden. Aber KI kann nur dann einen echten betriebswirtschaftlichen Nutzen liefern, wenn sie weiß, wie Ihr Unternehmen funktioniert. Die Dinge, die Ihr Unternehmen einzigartig machen, also seine Ziele, Richtlinien, Prozesse, Rollen und Systeme, definieren, wie Arbeit erledigt wird – und machen aus KI als reiner Fähigkeit einen Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen.—

Als Unternehmen, das KI entwickelt, verwandeln wir Kontext in Full-Stack-Lösungen, maßgeschneiderte Agentenlösungen und plattformgestützte Dienste, die geschäftsübergreifend skalierbar sind. KI ist also nicht mehr auf Silos beschränkt und kann stattdessen messbare Ergebnisse liefern.

der Unternehmen sehen eine Lücke zwischen ihren KI-Ambitionen und -Fähigkeiten. Skalierung der KI bedeutet, zwischen Integration, Governance, Datenbereitschaft, Compliance und ROI zu navigieren, einem chaotischen Mittelfeld, in dem Wert entweder geschaffen wird oder verloren geht.

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63 %

So kann kontextbewusste KI die Leistung steigern:

Der Kontext

Das Ergebnis

Bankdokumente und -richtlinien
98 % Reduzierung der Dokumentenverarbeitungskosten
Regeln, Schritte und Verlauf bei Versicherungsschadensfällen
30 % Kostenreduktion pro Schadensfall, wodurch Überarbeitungen minimiert und Ineffizienzen beseitigt werden
Signale der Gesundheitsnachfrage, regulatorische Erwartungen und Patientenerfahrung
40 % Rückgang vermeidbarer Notfälle und konstant verbesserte Benutzererfahrung
Zu unseren Lösungen

So kann kontextbewusste KI die Leistung steigern:

ERGEBNIS

98 %

Reduzierung der Dokumentenverarbeitungskosten im Bankwesen 

Kontext: Dokumentenabsicht und Richtlinien

ERGEBNIS

30 %

Kostenreduktion pro Schadensfall, dadurch weniger Überarbeitungen und Ineffizienzen

Kontext: Nuancen bei Regeln, Schritten und Verlauf von Schadensfällen

ERGEBNIS

40 %

Rückgang vermeidbarer Notfälle im Gesundheitswesen und kontinuierlich verbesserte Benutzererfahrung

Kontext: Signale der Nachfrage, regulatorische Erwartungen und Patientenerfahrungen

Zu unseren Lösungen

EINBLICK

Ausgaben für KI in Unternehmenserfolg umwandeln – und zwar schnell

Unternehmen sind bestrebt, das volle Potenzial von KI zu verwirklichen, wobei die zeitliche Verzögerung zwischen Investitionen und ROI ein Problem ist. Als Entwickler von KI-Lösungen können wir Ihnen helfen, diese Lücke zwischen Geschwindigkeit hin zum echten Geschäftswert zu überbrücken.

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Die Brücke zwischen Fähigkeiten der KI und dem betriebswirtschaftlichen Nutzen

Entdecken Sie, wie unsere Lösungen Komplexität überwinden, Risiken reduzieren und Ihnen helfen, schneller Ergebnisse zu erzielen.

Mit KI modernisieren

Nutzen Sie die Daten, die bisher noch in Ihren Legacy-Systemen gefangen sind.

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Außenansicht eines Brückenübergangs an einem hellen Tag.
Agentische KI entwickeln und skalieren

Entwickeln Sie Multi-Agenten-Systeme, die so intelligent sind wie Ihr Unternehmen.

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Blick auf einen Brückenübergang mit Menschen, die unten auf dem Gehweg laufen.
Verbindung von KI mit der physischen Welt

Entwickeln Sie Intelligenz, die sicher in der realen Welt agiert.

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Blick auf einen Brückenübergang mit Skyscapern im Hintergrund.

Kurze Gedanken zum Schließen der Lücke

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Vorteile einer Partnerschaft mit einem KI-Entwickler

Wenn die KI vom Pilotprojekt ins Kerngeschäfte übergeht, streben Unternehmen nach Mehrwert und Ergebnissen. Dafür greifen sie nicht auf noch mehr Tools zurück, sondern auf einen Entwickler von KI-Lösungen, der Komplexität managen und Leistung liefern kann.

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Den individuellen Kontext Ihres Unternehmens zu einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil machen

Wenn alle Zugang zu denselben KI-Modellen, denselben KI-fähigen Tools und demselben Anbieterökosystem haben, gibt es nur noch ein Unterscheidungsmerkmal: den individuellen Kontext Ihres Unternehmens. Hier sind vier der nächsten Schritte, mit denen Unternehmen ihre KI in ihrem individuellen Kontext verankern.

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Kontakt

Erfahren Sie mit uns mehr darüber, wie KI die Sprache Ihres Unternehmens sprechen kann – im Einklang mit Ihrer Strategie, schnell auf Ihre Bedürfnisse reagierend und skalierbar. Als KI-Entwickler liefern wir die Lösungen, mit denen Sie das Potenzial von KI für Ihr Unternehmen realisieren.

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