Beschleunigen Sie die Wert­schöpfungs­zeit für industrielle Edge KI

KI und Edge Computing entwickeln sich schnell zu den wichtigsten Technologie­trends. Angesichts der Einschrän­kungen der Edge-Umge­bung, wie etwa Rechen­leistung, Speicher und Bandbreite, sowie der inhärenten Beschrän­kungen der aktuellen Cloud-basierten KI-Tools ist die Entwicklung von Edge-KI-Lösungen heutzutage jedoch komplex.

Die Neuro Edge-Plattform vereinfacht und beschleunigt die Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen und Diensten an Schnittstellen. Die Plattform orchestriert End-to-End-Lösungen. Sie ermöglicht Echtzeit-Datenverarbeitung, verbesserten Datenschutz, geringere Bandbreitenkosten und eine erhöhte Betriebsstabilität. Die Leistungsfähigkeit der Edge-Technologie nutzt dem Unternehmen.