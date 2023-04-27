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Fertigung
Kontakt

Analytics. Automatisierung. Künstliche Intelligenz. Smarte Fabriken. Integrierte Systeme. Mit neuen digitalen Fähigkeiten und Technologien können Hersteller Geschäftsentscheidungen auf Grundlage von kontextbezogenen Echtzeitdaten treffen. Das ist die größte Chance unserer Zeit – und wir können Ihnen bei diesem Übergang helfen.

Marginal-Dollar-Forschung von Cognizant und The Manufacturing Institute

Angesichts der vielen Heraus­for­derungen, mit denen die Hersteller konfrontiert sind, und all der Bereiche, in die sie investieren könnten, um diese zu lösen, stellt sich die Frage: Wo würden sie anfangen, wenn sie einen Dollar zusätzlich zur Verfügung hätten?

Zur Studie
ERGEBNISORIENTIERT

Erfahrung macht den Unterschied.

Wir lösen die größten Herausforderungen der  Fertigungsindustrie. Wir sind auch für Ihre bereit.

ERGEBNISSE

Vorwerk rüstet sich mit neuer digitaler Vertriebsplattform

ERGEBNISSE

Vorwerk rüstet sich mit neuer digitaler Vertriebsplattform

durch Migration seiner kritischen Vertriebs- und Auftragsmanagementprozesse nach SAP S/4HANA und in die Cloud.

ERGEBNISSE

IoT-Plattform verbindet Daten und fördert Innovationen

ERGEBNISSE

IoT-Plattform verbindet Daten und fördert Innovationen

bei einem führenden US-amerikanischen Baumaschinenhersteller.

ERGEBNISSE

Prozessumgestaltung vereinfacht den Betrieb und spart Kosten

ERGEBNISSE

Prozessumgestaltung vereinfacht den Betrieb und spart Kosten

für eine globale Wassertechnologie in Höhe von 25 Millionen US-Dollar.

ERGEBNISSE

IT-Modernisierung mit SAP S/4HANA Digital Core

ERGEBNISSE

IT-Modernisierung mit SAP S/4HANA Digital Core

erreicht ein höheres Maß an Agilität, Zusammenarbeit und Effizienz in der Fertigung.

BERATUNG UND LÖSUNGEN

Optimale Ergebnisse aus den Investitionen in die Technologie und digitalen Programmen ziehen

Wir bieten umfassende Lösungen zur Verwaltung der Außendienstaktivitäten von Industriebetrieben, die einen Service nach dem „First Time Right“-Prinzip und die effektive Verwaltung von Servicemitarbeiter:innen gewährleisten.

Wir helfen unseren Kunden beim Übergang vom herkömmlichen Verkauf von Hardware hin zu einem servicebasierten Geschäftsmodell gestützt von digitalen Technologien. Wir verfügen auch über ein Plug-and-Play-Angebot, das Industriebetrieben Funktionen für den Außendienst mit geistigem Eigentum von Cognizant bietet.

Mehr erfahren

Industrie 4.0 läutet eine neue Ära mit mehr Agilität, Sichtbarkeit und Kontrolle über Informationssysteme (OT/IT) ein, die die physische Welt von Maschinen, Umgebungen und Produkten miteinander verbinden. Echtzeit-Informationen, die zuvor in den Silos der Systeme feststeckten, und Daten helfen, den Betrieb effizienter zu gestalten, Ausfälle vorherzusehen und eine sicherere Arbeitsumgebung zu schaffen. Erfahren Sie, wie wir produkt- und werksübergreifend mit Kunden zusammenarbeiten, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Vernetzte Fabriken

Informieren Sie sich darüber, wie ein modulares Serviceangebot Herstellern hilft, kontinuierliche Erkenntnisse zu visualisieren, um Kosten zu senken, die Produktivität zu verbessern und Produkte der nächsten Generation zu entwickeln.

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Cognizant OnePlant™

Erfahren Sie, wie Sie aus Silo-basierten Betriebsabläufen ein besser integriertes Rahmenwerk schaffen, das neuen Anforderungen an eine flexible Massenproduktion gerecht wird.

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Mit der Lösung iREACH von Cognizant werden Kunden aus der Prozessfertigung bei der Einhaltung der REACH-Verordnung (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) der Europäischen Union unterstützt. Dazu wird eine Informationsbasis aus bestehenden Unternehmensanwendungen aufgebaut und die Nutzer werden mit integrierten konfigurierbaren Workflows durch die REACH-Phasen geleitet.

TIEFGREIFENDE EXPERTISE

Die von uns bedienten Herstellungssegmente

Industrielle Fertigung

Unterstützung für Hersteller von Schwermaschinen, Heizungs-, Lüftungs, Klima- und Kältesystemen (HVAC/R), Industriebedarf und Automatisierungssystemen bei Herstellung von stärker vernetzten Produkten und Gewinnsteigerung.

Prozessfertigung

Services für Unternehmen aus den Bereichen Chemie, Baustoffe, Zellstoff und Papier sowie Bergbau zur Prozessoptimierung und transparente Betriebsabläufe.

Entdecken Sie, wie moderne Geschäfts­prozessdienste das Wachstum von Kunden aus der Fertigungs­industrie beschleunigen können.

Mehr erfahren
BUSINESS INTELLIGENCE

Aktuelle Veröffentlichungen

BLOG

Drei Arten, wie die künstliche Intelligenz die Fertigung bereits verändert

Durch einen realistischen und rationalen Einblick in die Anwendungs­bereiche generativer KI können Hersteller besser erkennen, wo diese für sie die besten Ergebnisse erzielen wird.

Mehr wissen
Futuristisches Produktionslager

EBOOK

Umrüsten der Fertigung für Agilität und Belastbarkeit

Die Nutzung von Daten ist die neue Währung der Automatisierung, Optimierung und tiefgreifenden Transformation.

PDF anzeigen

EBOOK

Fordere deine Cloud heraus, mehr zu tun

Die Cloud ist die Brücke zu einem modernen Unternehmen. Es bildet die Grundlage für Ihre digitale Strategie, um Ihre Infrastruktur zu vereinfachen, die Ausfallsicherheit zu verbessern, die Agilität zu beschleunigen und Kosten zu senken.

PDF anzeigen
VORDENKER:INNENROLLE

Aktuelle Veröffentlichungen

Das Tempo beschleunigen

Führungskräfte aus der Fertigungsindustrie, die hart von COVID-19 getroffen wurde, erhalten hier forschungsbasierte Erkenntnisse darüber, welche Schritte sie als Nächstes einleiten sollten.

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binäre Codes
Aufbau eines modernen Fertigungsunternehmens in der Post-COVID-Ära

Moderne Hersteller müssen auf ganzheitliche Agilität und Resilienz setzen und den Zugang zu Anwendungen und Daten demokratisieren, um eine Spitzenposition zu erreichen.

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Maskierter Arzt mit einer Registerkarte
Entscheidungsfindung: Die neue Grenze der Automatisierung

Die Automatisierung von Entscheidungsprozessen ist eine zukunftsorientierte, praktische Strategie, um betriebliche Abläufe zu verbessern.

Mehr wissen
manequin-ähnlicher Roboter
Industrie 4.0 wahr machen

Unternehmen, die den schnellen Wandel von Technologien und Prozessen einplanen und darauf reagieren, haben viel zu gewinnen.

Mehr wissen
Ingenieur, der eine Maschine betreibt
4 Wege, wie Technologie die digitale Lieferkette umstrukturiert

Prozesse, Partner, Produkte und Dienstleistungen greifen durch brandneue digitale Technologien ineinander und verbessern so die vernetzte Lieferkette von heute.

Mehr wissen
Ingenieur überprüft digitale Technologie
Cognizant tritt der Open Manufacturing Alliance bei

Open Manufacturing Platform ist eine globale Allianz, die Unternehmens- und Technologieführer der Fertigungsindustrie zusammenbringt, um Innovationen in großem Maßstab über die gesamte Wertschöpfungskette der Fertigung voranzutreiben.

Cognizant trägt mit seiner Technologie- und Fachkompetenz aktiv zu dieser Allianz bei, um offene Standards und Referenzarchitekturen zu definieren und Referenzimplementierungen zu entwickeln.

Offenes Fertigungslogo

Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.