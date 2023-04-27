Intelligente Prozessautomatisierung

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Intelligente Prozess­auto­mati­sierung
Kontakt

Moderne, KI-gestützte intelligente Automatisierung

Verbinden Sie Ihre Prozesse, Mitarbeiter:innen und Erkenntnisse im gesamten Unternehmen mit intelligenter Prozessautomatisierung (IPA) für bahnbrechende Leistung bei niedrigeren Kosten.
Wir unterstützen unsere Kund:innen dabei, die Art und Weise ihrer Wert­schöpfung, Innovation und ihres Wachstums zu überdenken, indem wir Geschäfts- und Prozess­kompetenz mit intelligenten digitalen Platt­formen kombinieren, um die Geschäfts­abläufe zu optimieren.
Mensch und Digitales verbinden, um die Geschäftsergebnisse zu verbessern

Wir kombinieren Geschäfts- und Prozessberatung, Fach- und Technologieexpertise mit Change Management und helfen Unternehmen, das volle Potenzial von IPA auszuschöpfen.

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Spotlight: Cognizant Neuro® Business Processes 

Eine schnellere und einfachere Möglichkeit für nahtlose Erfahrungen

Erfahren Sie, wie unsere KI-gestützte Automatisierungsplattform die Datenintegration und Berichterstellung beschleunigt, die Effizienz steigert und Prozesse für jeden Geschäftsbereich transformiert. 

Gooty Agraharam, Cognizant VP, IPA Practice für Digital Business Operations

Gooty Agraharam
IPA Global Head und VP – Digital Business Operations IPA
Cognizant 

Unser Angebot

Intelligent arbeiten, Potentiale freisetzen

Die intelligente Prozessautomatisierungspraxis von Cognizant kombiniert Beratungsservices mit umfassenden Partnerschaften mit Lieferanten und integrierten Lösungen, um strategische Roadmaps zu erstellen und umzusetzen. Wir setzen dort an, wo Sie sich auf Ihrem Weg zur Automatisierung befinden, und helfen Ihnen, die Einführung zu beschleunigen, indem wir unsere Teams direkt in Ihre Kultur einbinden, um Ergebnisse zu erzielen.

Beschleunigen. Vereinfachen. Skalieren.

Intelligente Automatisierung erfordert den den Fokus sowohl auf Menschen als auch Technologie zu richten. Unser Beratungsteam arbeitet mit Ihnen gemeinsam, um einen nachhaltigen Rahmen für die Skalierung zu schaffen, das richtige Betriebsmodell zu etablieren und das Change Management zu verankern. Mit fundiertem Fachwissen, Angeboten und einer datengesteuerten Methodik arbeiten wir mit mit Ihnen daran, Geschäftsprozesse zu modernisieren, die Ergebnisse liefern. 

Wir liefern einzigartige und überzeugende Perspektiven der Technologielandschaft. Unser Technology Office verfügt über ein tiefgreifendes und breit gefächertes Fachwissen über alle Bereiche hinweg, um ein ganzheitliches, passgenaues Lösungspaket zu erstellen, das Ihre Reise zur digitalen Transformation beschleunigt. Diese Einblicke helfen Ihnen, eine sich schnell entwickelnde Landschaft mit Leichtigkeit und Geschwindigkeit zu navigieren.

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Arbeit neu denken, digital gestalten

Um mit Intelligent Process Automation maximale Geschäftsergebnisse zu erzielen, ist ein unternehmensweiter digitaler Betrieb mit einer Technologie erforderlich, die speziell auf Ihr IT-Ökosystem zugeschnitten ist. Unsere Eigen- und Partnerlösungen helfen Ihnen, die Automatisierung zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu erweitern - und ermöglichen so durchgängige Prozesse, um flexible, belastbare Betriebsmodelle zu schaffen.

Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit von Branchen-Tools mit Lifecycle-Beschleunigern, die eine zukunftssichere Plattform bieten, helfen wir Ihnen, Automatisierungstechnologien in Geschäfts- und Betriebsteams zu demokratisieren. Durch den Einsatz von Low-Code-Lösungen, Aufgabenerfassung, Prozesserkennung und kognitiven Plattformen für alle Prozesse können Sie die "Fleißarbeit" hinter sich lassen und echte Geschäftsinnovationen vorantreiben.

Optimale Ergebnisse für Ihre Arbeitsweise

Der Erfolg der intelligenten Prozessautomatisierung hängt von zwei Must-haves ab: der richtigen Technologie und einem Partner, der in die Struktur Ihrer Arbeitsweise eintaucht. Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung flexibler, passgenauer, maßgeschneiderter Lösungen, die einen nicht-linearen Ansatz zur digitalen Transformation unterstützen. Unser Implementierungsmodell liefert Qualität und nutzt Change Management, um die Ergebnisse zu verbessern.

Mit unserem Plattformansatz integrieren wir miteinander verbundene Technologien, um die Automatisierung zu beschleunigen, die Bereitstellung zu optimieren, die Wiederholbarkeit und Skalierbarkeit zu verbessern und gleichzeitig die Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Unsere Frameworks, Beschleuniger und domainspezifischen Assets helfen Ihnen, schneller Werte zu erzielen. Wir ermöglichen Entwicklungsstrategien für Bürger:innen, die von ausgewählten Zielgruppen bis hin zu umfassenden Einsätzen reichen.

Moderne Betriebsmodelle

Ihr Unternehmen ist darauf ausgerichtet, Kunden zu bedienen, ihre Bedürfnisse zu verstehen und schnell auf ihre Anforderungen zu reagieren. Wir sind da, um Ihnen dabei zu helfen. Durch vollständig verwaltete, ausgelagerte Automatisierungsservices bieten wir Flexibilität bei der Verwaltung und Skalierung von Prozessinnovationen und arbeiten mit Ihren IT- und Geschäftsfunktionen zusammen, um Innovationen durch IP, Technologie und alternative Talentmodelle bereitzustellen. 

Wir können die Dokumentation, Entwicklung, Bereitstellung und Wartung der Prozessautomatisierung in Ihrem Auftrag übernehmen und bieten Dienstleistungen in einem ergebnisorientierten Modell an. Wir sorgen für nachhaltiges Geschäft.

Entwicklung von traditioneller RPA hin zur agentischen Automatisierung in großem Maßstab

Auf der UiPath Fusion 2025 haben Venkat Bhaskara von Pearson Education (Director of Automations-AgentOps) und Mariesa Coughanour von Cognizant (Head of NA Delivery, Advisory & Mindshare, Intelligent Automation) erläutert, wie Organisationen über traditionelle Automatisierung hinausgehen und intelligente, zielorientierte Agenten einsetzen.
Redner: Mariesa Coughanour und Venkat Bhaskara

In diesem Video erhalten Sie praktische Einblicke in Change Management, Stakeholder-Priorisierung und Kompetenzaufbau. Zudem hören Sie einen praxisnahen Anwendungsfall darüber, wie Pearson Education die Schülerzahl mit AgentOps transformiert.

Cognizant und Partner lösen gemeinsam Herausforderungen bei der Automatisierung

Die Zukunft von KI und Automatisierung

Entdecken Sie die revolutionäre agentengesteuerte Prozessautomatisierung mit Cognizant und Automation Anywhere.

Das automatisierte Unternehmen der nächsten Generation

Entdecken Sie eine Zukunft, in der Compliance, Effizienz und Technologien der nächsten Generation mit Cognizant, Amgen und UIPath zu echten Ergebnissen führen.

Anerkennung

Cognizant im Everest Group Intelligent Process Automation Solutions PEAK Matrix® Assessment 2025 als einer der führenden Anbieter eingestuft

Everest Group erkennt die Stärken von Cognizant im Bereich IPA an

Bericht lesen Zitat der Analysten anzeigen Infografik anzeigen
Abzeichen für Award Peak Matrix – Intelligente Prozessautomatisierung
Cognizant in der PEAK Matrix® für intelligente Prozessautomatisierung 2024 von Everest Group als führend eingestuft

Im fünften Jahr in Folge hat sich Cognizant im PEAK Matrix® Assessment der Everest Group für intelligente Prozessautomatisierungsdienste eine Führungsposition erarbeitet. Dies ist ein Spiegelbild unserer Kultur der Exzellenz und spiegelt unseren Fokus auf Investitionen in Talente und Technologie wider.

Bericht lesen
Abzeichen für Award Peak Matrix – Intelligente Prozessautomatisierung
Cognizant wird im Avasant Banking Business Process Transformation 2023 RadarView als führend ausgezeichnet

Wir erhielten Bestnoten für unsere Fach­kompetenz und unsere zukunfts­orientierten Strategie­dienstleistungen, mit denen wir Finanzinstitute bei der Modernisierung ihrer Abläufe rund um Zahlungen und Karten, Kernbank­geschäft sowie Risiko­management und Compliance unterstützen.

Bericht lesen
Abzeichen Avasant Banking Process Transformation 2023 RadarView

Partner Awards

Microsoft Intelligent Automation Partner des Jahres 2025

Cognizant wurde 2025 zum Microsoft-Partner des Jahres für intelligente Automatisierung ernannt. Dieser Erfolg unterstreicht Cognizants Führungsrolle bei der Entwicklung skalierbarer Automatisierungs- und KI-Lösungen und nutzt Microsofts Tech-Stack für die digitale Transformation branchenübergreifend.

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Abzeichen Microsoft Intelligent Automation Partner des Jahres 2025
Automation Anywhere 2023 Partner des Jahres

Cognizant wurde zum Innovation Solutions Partner des Jahres für Nordamerika ernannt, weil es kreative Lösungen unter Verwendung neuer Produkte und generativer KI entwickelt.

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Abzeichen Automation Anywhere 2023 Partner des Jahres
Microsoft Intelligent Automation Partner des Jahres 2023

Cognizant wurde als Microsofts globaler IA-Partner des Jahres ausgezeichnet, da das Unternehmen herausragende Leistungen bei der Innovation und Implementierung von Kund:innen­lösungen auf Basis von Microsoft Power Platform-Technologien erbracht hat.

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Abzeichen Microsoft Intelligent Automation Partner des Jahres 2023
UiPath 2022 – Partner des Jahres für BPO und Managed Services

Cognizant erhält zwei Auszeichnungen: Weltweiter Partner des Jahres für Business Process Outsourcing (BPO) und Managed Services (MS) sowie regionaler (Nord- und Südamerika) Partner des Jahres für BPO / MS. Beide Auszeichnungen unterstreichen den Erfolg von Cognizant mit UiPath-Produkten zur Skalierung des digitalen Geschäftsbetriebs für unsere Kund:innen.

Pressemitteilung lesen
UiPath-Logo
SS&C Blue Prism 2023 – Regionaler Best Practice- und Implementierungspartner

Cognizant wurde mit dem Best Practice and Implementation Partner of the Year Award für GSIs in der APAC-Region ausgezeichnet. Die Auszeichnung basierte auf unserer Expertise bei der Bereitstellung intelligenter Automatisierungsfunktionen zur digitalen Transformation der Arbeitsweise, des Wettbewerbs und der Innovation von Unternehmen.

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Abzeichen SS&C Blue Prism 2023 – Regionaler Best Practice- und Implementierungspartner
Workato 2021 Strategischer Partner des Jahres

Cognizant wird von Workato für seine herausragenden Leistungen und seine Branchenkenntnisse anerkannt, die es den Kund:innen ermöglichen, die Arbeit im gesamten Unternehmen zu automatisieren.

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Abzeichen Workato 2021 Strategischer Partner des Jahres
UiPath 2021-Global Growth Partner of the Year

Cognizant ist als führend in der Verbreitung von UiPath-Wachstums­produkten, -Lösungen und -Fähigkeiten zur Skalierung der Automatisierungs­programme unserer Kunden anerkannt.

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UiPath-Logo
BUSINESS INTELLIGENCE

Insights

BLOG

Die Hypothekenfabrik der Zukunft: Skalieren der Darlehensvergabe mit KI und Automatisierung

Smartere, skalierbare und kundenorientierte Hypothekenabläufe. Lesen Sie im Weiteren eine praktische Roadmap, mit der Organisationen unmittelbar Wert schöpfen können, während sie sich für hochentwickelte KI-Fähigkeiten bereit machen.

Mehr erfahren
Wellenkreis in dunkelblauer Abstraktion

BLOG

Praxistipps zur Integration generativer KI

Die Welt der Automa­tisierung und der generativen KI vereinen sich, um beispiellose Verbesserungen der Geschäfts­prozesse zu ermöglichen. In diesem Artikel spricht Mariesa Coughanour von Cognizant Automation Practice über die Schlüssel zur erfolgreichen Integration dieser Technologien.

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image

BERICHT

Holen Sie das Beste aus Ihrer IPA-Investition heraus

Um Ihre Investition in intelligente Automa­tisierung zu maximieren, beginnen Sie mit einer umfassenden Messung der Gesamt­betriebs­kosten (TCO).

Mehr erfahren
grafische Wirbel in Blau- und Grüntönen

BLOG

Die Technologie Nr. 1 für Nachhaltigkeit: intelligente Automatisierung

Unsere aktuelle Deep Green-Studie zeigt einen klaren Weg auf, wie Unternehmen zu Vorreiter:innen im Bereich Nachhaltigkeit werden können, um den Anforderungen einer sich verändernden Welt gerecht zu werden.

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Ein Gewächshaus für den ökologischen Bau

WHITEPAPERS

So bieten digitale, moderne Prozesse ein unvergessliches Erlebnis

Zu einem Zeitpunkt, zu dem Erfahrungen alles sind, stellen die Automatisierung von Prozessen für Geschwindigkeit, Intelligenz und Luftfeuchtigkeit einen erheblichen Wettbewerbsvorteil dar.

Whitepaper lesen
Frau, die etwas auf dem Tablet überprüft

BERICHT

Skalierung intelligenter Automatisierung

Unternehmen, die intelligente Automatisierung nicht nur in ihre Strategien, sondern auch in die Arbeitsweise ihrer Mitarbeiter integriert haben, konnten hervorragende Geschäftsergebnisse erzielen.

Studie lesen
Ein Gewächshaus für den ökologischen Bau

BLOG

Behindert Remote-Arbeit Innovationen? Nicht so schnell…

Eine vieldisku­tierte Studie verliert viel von ihrer Wirkung, wenn man den zeitlichen Ablauf ihrer Ergebnisse betrachtet.

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Entdecken Sie zusätzliche Business Process Services

Modernes BPS

Entdecken Sie unsere modernen Geschäfts­prozess­dienstleistungen

Neuro-Geschäftsprozesse

Eine Automatisierungslösung zur Vereinfachung und Beschleunigung der Einführung von Automatisierung und KI im Unternehmen.

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