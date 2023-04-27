Intelligente Prozessautomatisierung
Spotlight: Cognizant Neuro® Business Processes
Eine schnellere und einfachere Möglichkeit für nahtlose Erfahrungen
Erfahren Sie, wie unsere KI-gestützte Automatisierungsplattform die Datenintegration und Berichterstellung beschleunigt, die Effizienz steigert und Prozesse für jeden Geschäftsbereich transformiert.
Gooty Agraharam
IPA Global Head und VP – Digital Business Operations IPA
Cognizant
Unser Angebot
Intelligent arbeiten, Potentiale freisetzen
Die intelligente Prozessautomatisierungspraxis von Cognizant kombiniert Beratungsservices mit umfassenden Partnerschaften mit Lieferanten und integrierten Lösungen, um strategische Roadmaps zu erstellen und umzusetzen. Wir setzen dort an, wo Sie sich auf Ihrem Weg zur Automatisierung befinden, und helfen Ihnen, die Einführung zu beschleunigen, indem wir unsere Teams direkt in Ihre Kultur einbinden, um Ergebnisse zu erzielen.
Beschleunigen. Vereinfachen. Skalieren.
Intelligente Automatisierung erfordert den den Fokus sowohl auf Menschen als auch Technologie zu richten. Unser Beratungsteam arbeitet mit Ihnen gemeinsam, um einen nachhaltigen Rahmen für die Skalierung zu schaffen, das richtige Betriebsmodell zu etablieren und das Change Management zu verankern. Mit fundiertem Fachwissen, Angeboten und einer datengesteuerten Methodik arbeiten wir mit mit Ihnen daran, Geschäftsprozesse zu modernisieren, die Ergebnisse liefern.
Wir liefern einzigartige und überzeugende Perspektiven der Technologielandschaft. Unser Technology Office verfügt über ein tiefgreifendes und breit gefächertes Fachwissen über alle Bereiche hinweg, um ein ganzheitliches, passgenaues Lösungspaket zu erstellen, das Ihre Reise zur digitalen Transformation beschleunigt. Diese Einblicke helfen Ihnen, eine sich schnell entwickelnde Landschaft mit Leichtigkeit und Geschwindigkeit zu navigieren.
Arbeit neu denken, digital gestalten
Um mit Intelligent Process Automation maximale Geschäftsergebnisse zu erzielen, ist ein unternehmensweiter digitaler Betrieb mit einer Technologie erforderlich, die speziell auf Ihr IT-Ökosystem zugeschnitten ist. Unsere Eigen- und Partnerlösungen helfen Ihnen, die Automatisierung zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu erweitern - und ermöglichen so durchgängige Prozesse, um flexible, belastbare Betriebsmodelle zu schaffen.
Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit von Branchen-Tools mit Lifecycle-Beschleunigern, die eine zukunftssichere Plattform bieten, helfen wir Ihnen, Automatisierungstechnologien in Geschäfts- und Betriebsteams zu demokratisieren. Durch den Einsatz von Low-Code-Lösungen, Aufgabenerfassung, Prozesserkennung und kognitiven Plattformen für alle Prozesse können Sie die "Fleißarbeit" hinter sich lassen und echte Geschäftsinnovationen vorantreiben.
Optimale Ergebnisse für Ihre Arbeitsweise
Der Erfolg der intelligenten Prozessautomatisierung hängt von zwei Must-haves ab: der richtigen Technologie und einem Partner, der in die Struktur Ihrer Arbeitsweise eintaucht. Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung flexibler, passgenauer, maßgeschneiderter Lösungen, die einen nicht-linearen Ansatz zur digitalen Transformation unterstützen. Unser Implementierungsmodell liefert Qualität und nutzt Change Management, um die Ergebnisse zu verbessern.
Mit unserem Plattformansatz integrieren wir miteinander verbundene Technologien, um die Automatisierung zu beschleunigen, die Bereitstellung zu optimieren, die Wiederholbarkeit und Skalierbarkeit zu verbessern und gleichzeitig die Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Unsere Frameworks, Beschleuniger und domainspezifischen Assets helfen Ihnen, schneller Werte zu erzielen. Wir ermöglichen Entwicklungsstrategien für Bürger:innen, die von ausgewählten Zielgruppen bis hin zu umfassenden Einsätzen reichen.
Moderne Betriebsmodelle
Ihr Unternehmen ist darauf ausgerichtet, Kunden zu bedienen, ihre Bedürfnisse zu verstehen und schnell auf ihre Anforderungen zu reagieren. Wir sind da, um Ihnen dabei zu helfen. Durch vollständig verwaltete, ausgelagerte Automatisierungsservices bieten wir Flexibilität bei der Verwaltung und Skalierung von Prozessinnovationen und arbeiten mit Ihren IT- und Geschäftsfunktionen zusammen, um Innovationen durch IP, Technologie und alternative Talentmodelle bereitzustellen.
Wir können die Dokumentation, Entwicklung, Bereitstellung und Wartung der Prozessautomatisierung in Ihrem Auftrag übernehmen und bieten Dienstleistungen in einem ergebnisorientierten Modell an. Wir sorgen für nachhaltiges Geschäft.
Entwicklung von traditioneller RPA hin zur agentischen Automatisierung in großem Maßstab
Auf der UiPath Fusion 2025 haben Venkat Bhaskara von Pearson Education (Director of Automations-AgentOps) und Mariesa Coughanour von Cognizant (Head of NA Delivery, Advisory & Mindshare, Intelligent Automation) erläutert, wie Organisationen über traditionelle Automatisierung hinausgehen und intelligente, zielorientierte Agenten einsetzen.
In diesem Video erhalten Sie praktische Einblicke in Change Management, Stakeholder-Priorisierung und Kompetenzaufbau. Zudem hören Sie einen praxisnahen Anwendungsfall darüber, wie Pearson Education die Schülerzahl mit AgentOps transformiert.
Cognizant und Partner lösen gemeinsam Herausforderungen bei der Automatisierung
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