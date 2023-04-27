Discounthandel

Sich auf neue Strategien einzulassen kann Einzelhändlern helfen, mit dem rasanten Wandel Schritt zu halten. Discounter stehen in der Branche unter hohem Druck – von großen Ketten bis hin zu globalen E-Commerce-Anbietern. Eine solide Geschäftsstrategie und die richtigen Lösungen können Ihnen dabei helfen, Ihre Kosten besser im Griff zu behalten, und dafür sorgen, dass Ihre Käufer:innen Ihnen treu bleiben. Cognizant kann Ihnen helfen, angefangen bei Loyalität und CRM-Systemen (Customer Relationship Management) bis hin zu Lösungen für das Personalmanagement. Unser Team aus Einzelhandels- und Technologieexpert:innen kann Ihnen zeigen, wie Sie bestehende Märkte wiederbeleben, neue Märkte ankurbeln und einen nahtlosen Service für Kund:innen innerhalb enger Kostenvorgaben bieten können.