Innovationen für morgen

Mit der Annäherung an digitale Technologien nimmt ein völlig neues Konzept in der industriellen Fertigung Gestalt an. Dies wird in der „Factory of the Future“ von Cognizant erfasst, einer Palette an Funktionen, die unser Rahmenwerk für wertorientiertes Design mit Fulfillment-Ausführungssystemen, Berichten zu Vorfällen im Werk und Werkhallenanalysen kombiniert.

Als Grundlage dafür dienen zentrale Produktions- und Unternehmenssysteme. Zudem nutzen wir Analysen, um die industrielle Fertigung intelligenter, reaktionsschneller und effizienter zu gestalten – damit Ihr Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt.