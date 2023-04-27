Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Cognizant Agent Foundry: Transformation von Betriebsabläufen im großen Maßstab

Unternehmen stehen unter großem Druck, einen echten Mehrwert aus KI zu ziehen, aber die derzeitigen Ansätze sind langsam, riskant und teuer. Cognizant Agent Foundry bietet führenden Unternehmen eine vorgefertigte, geregelte Möglichkeit, die Agentifizierung von Geschäftsprozessen voranzutreiben – vom Pilotprojekt bis zur Produktion.
Cognizant Agent Foundry ist ein Agentenentwicklungs-Framework auf Unternehmensniveau für das Entwerfen, Bereitstellen und Skalieren autonomer KI-Agenten, die Geschäftsabläufe transformieren. Agent Foundry basiert auf unseren IP-fähigen, wiederverwendbaren Assets und lässt sich problemlos in führende Partner-Ökosysteme integrieren. So können Unternehmen Pilotprojekte zuverlässig in die Produktion übernehmen.
Ganz gleich, ob Sie den Kundenservice neu gestalten, die Compliance optimieren oder Produktinnovationen beschleunigen möchten, Agent Foundry bietet die Tools, Vorlagen und Governance, um Agenten-KI im großen Maßstab zu realisieren.

Schnellere Ergebnisse

Steigern Sie die Produktivität, Entscheidungsgeschwindigkeit und Kosteneffizienz in allen Funktionen.

Schnellere KI-Bereitstellung

Vorgefertigte Agenten-Vorlagen und wiederverwendbare Bibliotheken verkürzen die Zeit bis zur Wertschöpfung.

Architektur auf Unternehmensniveau

Entwickelt für Skalierbarkeit, Sicherheit und Compliance mit Frameworks wie DSGVO, HIPAA und dem EU AI Act.

Modular und interoperabel

Lässt sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme (ERP, CRM, Cloud-Plattformen) integrieren.

Persona-gesteuerte Nutzererfahrung

Adaptive Schnittstellen, die auf geschäftliche Rollen und Workflows zugeschnitten sind.

Verantwortungsvoll entwickelte KI

Integrierte Governance, menschliche Aufsicht und geschlossener Lernkreislauf.

Horizontale und vertikale Lösungen

Wir kombinieren unsere technologische Stärke und unsere tiefgreifende Branchenexpertise.

Die Cognizant Agent Foundry Journey

Entdecken

Bilden Sie aktuelle Prozesse ab und identifizieren Sie Agentifizierungsmöglichkeiten mit der Business Process Mining-Lösung von Cognizant.

Lupe in einem Kreis
Entwurf erstellen

Definieren Sie Agenten-Rollen, validieren Sie Multi-Agenten-Frameworks und planen Sie das Änderungsmanagement.

Notizblock mit Checkliste und Bleistift
Umsetzen

Entwickeln und implementieren Sie Agenten mit wiederverwendbaren Komponenten und integrieren Sie sie in Unternehmenssysteme.

Kugel in der Mitte, die mit 3 weiteren Kugeln in gleichen Winkeln und kreisförmigen Linien außen herum verbunden ist
Skalieren

Erweitern Sie über Funktionen und Regionen hinweg mit integrierter Governance, Beobachtbarkeit und ROI-Verfolgung.

Ansteigendes Balkendiagramm

Lösungsbeispiele für verschiedene Geschäftsbereiche und Branchen

Vertrieb und Marketing
  • Erstellung von Inhalten
  • Vertriebsförderung
  • Erstellung von Kostenvoran­schlägen
  • Kampagnen­management
Rekrutierung
  • Talentakquise
  • Beschaffung
  • Onboarding
Rechtliche Hinweise
  • Vertragserstellung
  • Vorlagenerstellung
  • Rechtsassistenz
  • Juristische Recherche
Kund:innendienst
  • Lead-Generierung
  • Service Desk
  • Outbound-Vertrieb
  • Quality Assurance
Gesundheits­wesen
  • Bearbeitung von Erstattungsanträgen
  • Medizinische Abrechnung
  • Vorabgenehmigung
  • Extraktion medizinischer Codes
Finanzdienstleistungen
  • KYC-Management
  • Kontoverwaltung
  • Compliance
  • Berichterstattung über gesetzliche Vorgaben
Versicherungen
  • Policierung
  • Anspruchsbeurteil­ung
  • Risikobeurteilung
  • Betrugserkennung
Telekommunikation
  • Kund:innendienst
  • Verwaltung virtueller Netzwerke
  • Generierung von Inhalten
  • Plankäufe

Echte Auswirkungen – Agent Foundry in der Praxis

Automatisierung von über 50 % der Einzelhandelsinteraktionen nach dem Kauf, was die Bearbeitungszeit für Bestellungen um die Hälfte reduzierte.
Verkürzung der Compliance-Überprüfungszyklen von 4 Wochen auf 4 Minuten, wodurch über 3 Jahre 11 Mio. GBP eingespart wurden.
Sichtungsgenauigkeit von 90 % und FTE-Reduzierung von 75 % bei der Bearbeitung von Beschwerden.

Erste Schritte mit Cognizant Agent Foundry

Gestalten Sie Geschäftsprozesse mit KI-Agenten um, die auf Skalierbarkeit, Sicherheit und Geschwindigkeit ausgelegt sind. Beauftragen Sie unsere Fachleute damit, Chancen zu kartieren, eine Nutzenbestätigung durchzuführen und rasch Ihre erste Produktionsbereitstellung zu erzielen.

