Definition der Kategorie „KI-Builder“

In den 1990er Jahren war Cognizant kein Systemintegrator. Wir entwickelten Systeme und erzielten Ergebnisse, die das Wachstum unserer Kunden förderten. Im Zeitalter der Unternehmenssoftware verlagerte sich der Wert auf die Softwareunternehmen, denen das Produkt gehörte, und wir wurden so zu Integratoren.

Doch neue KI-Fähigkeiten haben die Lage erneut verändert. Deterministische Software – regelbasiert, wiederholbar und für Standardanwendungen geeignet – ist mittlerweile Software 2.0 gewichen: probabilistisch, kontextbezogen und von Natur aus maßgeschneidert. In der Welt der KI spielen Systeme eine größere Rolle denn je. Sie erfordern Governance, kontextbezogene Intelligenz und Nachvollziehbarkeit, um Ergebnisse auf Unternehmensniveau zu liefern, denen unsere Kunden und deren Kunden vertrauen können.