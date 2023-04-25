KI-Builder
Der KI-Builder-Vorteil
Cognizant setzte den Standard für Unternehmen im Bereich KI-Entwicklung, indem es dieses Konzept als erstes auf den Markt brachte. Dabei gehen wir über die reine Integration hinaus, um kontextbezogene Plattformen, agentische Journeys, Tools und Modelle zu entwickeln, die das Potenzial von KI für Unternehmen nutzbar machen.
Unternehmen sehen sich mit beispielloser Komplexität konfrontiert
- Neuerfindung der Geschäftsmodelle mit menschlicher und digitaler Arbeit
- Umgestaltung der Softwareentwicklung
- Einführung risikoreicher, probabilistischer agentischer Zyklen
- Umstellung auf KI-native Architekturen, die flexible und anpassungsfähige Geschäftsmodelle ermöglichen
Unser KI-Builder-Ansatz hilft Ihnen, den Nutzen von KI schneller und in großem Maßstab zu realisieren.
Forschungsbasierte Innovationen
Unser KI-Labor treibt bahnbrechende Entwicklungen voran, die zu intelligenten Lösungen, Plattformen und konkreten Auswirkungen in der Praxis führen. Wir integrieren preisgekrönte, patentierte Ansätze direkt in die von uns entwickelten Systeme – und schaffen für Kunden so einen einzigartigen Mehrwert.
Definition der Kategorie „KI-Builder“
In den 1990er Jahren war Cognizant kein Systemintegrator. Wir entwickelten Systeme und erzielten Ergebnisse, die das Wachstum unserer Kunden förderten. Im Zeitalter der Unternehmenssoftware verlagerte sich der Wert auf die Softwareunternehmen, denen das Produkt gehörte, und wir wurden so zu Integratoren.
Doch neue KI-Fähigkeiten haben die Lage erneut verändert. Deterministische Software – regelbasiert, wiederholbar und für Standardanwendungen geeignet – ist mittlerweile Software 2.0 gewichen: probabilistisch, kontextbezogen und von Natur aus maßgeschneidert. In der Welt der KI spielen Systeme eine größere Rolle denn je. Sie erfordern Governance, kontextbezogene Intelligenz und Nachvollziehbarkeit, um Ergebnisse auf Unternehmensniveau zu liefern, denen unsere Kunden und deren Kunden vertrauen können.
Zentrale Elemente, die unseren KI-Builder-Ansatz stärken
Beispiele: Branchen-KI-Stacks, die agentische Journeys unterstützen
Hauptprobleme
KYC-Verzögerungen, Compliance-Aufwand, Verluste durch Betrug, manuelle regulatorische Berichterstattung
Prozessneugestaltung und KI-Builder-Stack
- KYC und Compliance-Agenten
- Neuro KI zur Betrugserkennung
- Kontextbezogenes regulatorisches Reasoning
- Integrierte Audit-Trails mit menschlicher Aufsicht
Ergebnisse
- 50 % schnellere KYC-Umsetzung
- Erstgenehmigungsquote stieg von 20 % auf 80 %
Hauptprobleme
Belastung durch diagnostischen Support, Verzögerungen bei der Bearbeitung von Beschwerden, Verwaltungsaufwand, Lücken beim Patientenzugang
Prozessneugestaltung und KI-Builder-Stack
- Multimodale Agents zur diagnostischen Unterstützung
- Einführung von Agenten am Kontaktpunkt (Spender:innen, Patient:innen)
- KI-Agenten für medizinische Abrechnung/Ansprüche
- Automatisierte Beschwerdebearbeitung
Ergebnisse
- > 90 % Triagegenauigkeit
- 75 % der Talente neu eingesetzt
- Nahezu keine Abbruchquote
Hauptprobleme
Verzögerungen bei der Auftragsabwicklung, Ungenauigkeiten im Lagerbestand, Geschwindigkeit der Auftragserfüllung, geringe Personalkapazität
Prozessneugestaltung und KI-Builder-Stack
- Intelligente Routenplanung für Kommissionierer mit KI-Agenten
- Auftragsverwaltung über Agentforce
- Digitale Vertriebsagenten (ein- und ausgehend)
- Kontextbewusste Produktsubstitution mit KI
Ergebnisse
- 20–45 % schnellere Auftragserfüllung
- Auftragsreaktion 5 Tage → 90 Sekunden
Schon gewusst? Warum transformative Technologien sich zunächst nur langsam ausbreiten, bevor sie einen sprunghaften Aufschwung erleben
Transformative Technologien zeigen nur dann Wirkung, wenn sie tief in die Arbeitsabläufe der Unternehmen eingebettet sind.
Die Zukunft gehört dem KI-basierten Unternehmen
Wir haben uns unseren Ruf dadurch erarbeitet, dass wir wichtige technologische Veränderungen frühzeitig erkannt und zügig Produkte und Dienstleistungen entwickelt haben, die unseren Kunden dabei halfen, sich neu auszurichten und wettbewerbsfähig zu bleiben. Als KI-Builder bieten wir die flexiblen Innovationen, die Unternehmen benötigen, um stets einen Schritt voraus zu sein.
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