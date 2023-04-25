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KI-Builder
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Die agentische Ära verändert alles

Autonome KI stellt die bedeutendste Chance für die Unternehmenstransformation seit der Digitalisierung dar, da sie intelligente Kapazitäten als bindende Einschränkung eliminiert und es den Unternehmen ermöglicht, Chancen zu verfolgen, die zuvor unerreichbar waren.
Unternehmen, die diese Technologie erfolgreich einsetzen, werden in unterschiedlichem Umfang und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit agieren, während diejenigen, die dies nicht tun, strukturell benachteiligt sein werden und mit begrenzten Kapazitäten gegen Konkurrenten mit skalierbaren Handlungsfähigkeiten antreten müssen.
Damit sich der Mehrwert jedoch in großem Maßstab entfalten kann, müssen Prozesse und Arbeitsabläufe neu konzipiert und die pure Leistungsfähigkeit von KI in kontrollierbare, überprüfbare und skalierbare operative Fähigkeiten umgesetzt werden.

Nutzen, den Unternehmen auf der Grundlage der derzeitigen KI-Fähigkeiten erschließen könnten – doch die Fortschritte sind langsam

Bericht lesen
4,5 Billionen US-Dollar statistische Daten

Der KI-Builder-Vorteil

Cognizant setzte den Standard für Unternehmen im Bereich KI-Entwicklung, indem es dieses Konzept als erstes auf den Markt brachte. Dabei gehen wir über die reine Integration hinaus, um kontextbezogene Plattformen, agentische Journeys, Tools und Modelle zu entwickeln, die das Potenzial von KI für Unternehmen nutzbar machen.

Ein Diagramm, das vier türkisfarbene Platten zeigt, die übereinander schweben und die KI-Builder-Vorteile veranschaulichen
Unternehmen sehen sich mit beispielloser Komplexität konfrontiert
  • Neuerfindung der Geschäftsmodelle mit menschlicher und digitaler Arbeit
  • Umgestaltung der Softwareentwicklung
  • Einführung risikoreicher, probabilistischer agentischer Zyklen
  • Umstellung auf KI-native Architekturen, die flexible und anpassungsfähige Geschäftsmodelle ermöglichen

Unser KI-Builder-Ansatz hilft Ihnen, den Nutzen von KI schneller und in großem Maßstab zu realisieren.

Forschungsbasierte Innovationen

Unser KI-Labor treibt bahnbrechende Entwicklungen voran, die zu intelligenten Lösungen, Plattformen und konkreten Auswirkungen in der Praxis führen. Wir integrieren preisgekrönte, patentierte Ansätze direkt in die von uns entwickelten Systeme – und schaffen für Kunden so einen einzigartigen Mehrwert.

65

In den USA erteilte KI-Patente

> 90

Fachbegutachtete Publikationen

10

Forschungspartnerschaften

8

Forschungslabore und -studios

13

Auszeichnungen im Jahr 2025

4

Veröffentlichungen im Jahr 2025

MAKER

Zerlegung atomarer Agenten

MAKER zerlegt komplexe Probleme mit langem Zeithorizont in Millionen fokussierter Mikroagenten, von denen jeder eine einzelne atomare Entscheidung trifft, um ein fehlerfreies, Millionen von Schritten umfassendes Reasoning zu ermöglichen.

Ein digitaler Globus in einem anderen digitalen Globus

AGENTEN TESTEN AGENTEN

Automatische Agentenbewertung

Dieses Framework nutzt KI-Agenten, um andere KI-Agenten zu testen und herauszufordern. Dabei geht es über einfache Stichwortprüfungen hinaus, um zu beurteilen, ob die Antworten tatsächlich korrekt, relevant und gut begründet sind.

Eine blaue digitale Weltkugel mit rosafarbenen kugelförmigen Lichtern darum

AGENTENDELEGATION

Dezentrale Aufgabenorchestrierung

Ein leitender KI-Agent fungiert als intelligenter Koordinator, leitet automatisch Fragen an die richtigen Spezialist:innen weiter und organisiert diese in kollaborative Teams, um die Komplexität zu reduzieren und schnellere, präzisere Antworten in großem Maßstab zu ermöglichen.

Digitale sphärische Linien

EVOLUTIONÄRE FEINABSTIMMUNG

Skalierfreie genetische Optimierung

Durch den Einsatz einer anderen Art von KI-Training, das sich an der biologischen Evolution orientiert und nicht den herkömmlichen Trial-and-Error-Ansatz verfolgt, lässt sich mit dieser Methode die Feinabstimmung umfangreicher KI-Modelle zuverlässiger durchführen – mit weniger Umgehungen und Workarounds.

Digitale konzentrische Kreise

Definition der Kategorie „KI-Builder“

In den 1990er Jahren war Cognizant kein Systemintegrator. Wir entwickelten Systeme und erzielten Ergebnisse, die das Wachstum unserer Kunden förderten. Im Zeitalter der Unternehmenssoftware verlagerte sich der Wert auf die Softwareunternehmen, denen das Produkt gehörte, und wir wurden so zu Integratoren.

Doch neue KI-Fähigkeiten haben die Lage erneut verändert. Deterministische Software – regelbasiert, wiederholbar und für Standardanwendungen geeignet – ist mittlerweile Software 2.0 gewichen: probabilistisch, kontextbezogen und von Natur aus maßgeschneidert. In der Welt der KI spielen Systeme eine größere Rolle denn je. Sie erfordern Governance, kontextbezogene Intelligenz und Nachvollziehbarkeit, um Ergebnisse auf Unternehmensniveau zu liefern, denen unsere Kunden und deren Kunden vertrauen können.

„Das agentische Zeitalter gab uns die Gelegenheit, wieder Entwickler zu sein, maßgeschneiderte agentische Full-Stack-Journeys zu schaffen und Ergebnisse als Service zu liefern. Dies gab uns auch die Möglichkeit, die Kategorie ‚KI-Builder‘ zu definieren – als Unternehmen mit interdisziplinärem Tiefgang in den Bereichen Fachwissen und KI-Entwicklung, mit Nähe zum Kunden, um gemeinsam vor Ort Lösungen zu entwickeln, und mit dem operativen Mut, für Ergebnisse einzustehen.“

– Ravi Kumar S, CEO, Cognizant

Ravi Kumar, CEO, Cognizant

Zentrale Elemente, die unseren KI-Builder-Ansatz stärken

BASIS-Framework

Integrationsservices für geschäftsorientierte autonome Systeme – Strategie, Betriebsmodellberatung und Change Management für die Einführung von KI für Unternehmen.

Fünf Personen sitzen um einen Tisch herum, während eine Frau stehend eine Präsentation hält
Context Engineering

Programmierung von Unternehmensworkflows und Fach-/Erfahrungswissen in KI-Systeme. Das Bindeglied zwischen Modellen und Ergebnissen.

Eine Frau arbeitet sitzend an einem Laptop, während ihr Partner zusieht
KI-Plattformen und -Produkte

Proprietäre Plattformen, die die Modernisierung von Legacy-Systemen mit KI und Automatisierung beschleunigen, Innovationen mit KI-gesteuertem SDLC vorantreiben und eine skalierte Agenteneinführung ermöglichen.

Ein digitales Netzwerk, verbunden mit gepunkteten Lichtern
Innovation im KI-Labor

Eine kontinuierliche Innovationspipeline, die direkt in Kundenlösungen einfließt.

Zwei männliche Kollegen stehend, einer spricht, der andere hört zu, einen offenen Laptop haltend
Partnernetz

Ein umfassendes und vielfältiges Partnernetz, das von etablierten Hyperscalern und Infrastrukturanbietern bis hin zu Start-ups reicht, die einen überdurchschnittlichen Mehrwert bieten.

Eine Darstellung verschiedener Firmenlogos

Beispiele: Branchen-KI-Stacks, die agentische Journeys unterstützen

Hauptprobleme

KYC-Verzögerungen, Compliance-Aufwand, Verluste durch Betrug, manuelle regulatorische Berichterstattung

Prozessneugestaltung und KI-Builder-Stack

  • KYC und Compliance-Agenten
  • Neuro KI zur Betrugserkennung
  • Kontextbezogenes regulatorisches Reasoning
  • Integrierte Audit-Trails mit menschlicher Aufsicht

Ergebnisse

  • 50 % schnellere KYC-Umsetzung
  • Erstgenehmigungsquote stieg von 20 % auf 80 %

Hauptprobleme

Belastung durch diagnostischen Support, Verzögerungen bei der Bearbeitung von Beschwerden, Verwaltungsaufwand, Lücken beim Patientenzugang

Prozessneugestaltung und KI-Builder-Stack

  • Multimodale Agents zur diagnostischen Unterstützung
  • Einführung von Agenten am Kontaktpunkt (Spender:innen, Patient:innen)
  • KI-Agenten für medizinische Abrechnung/Ansprüche
  • Automatisierte Beschwerdebearbeitung

Ergebnisse

  • > 90 % Triagegenauigkeit
  • 75 % der Talente neu eingesetzt
  • Nahezu keine Abbruchquote

Hauptprobleme

Verzögerungen bei der Auftragsabwicklung, Ungenauigkeiten im Lagerbestand, Geschwindigkeit der Auftragserfüllung, geringe Personalkapazität

Prozessneugestaltung und KI-Builder-Stack

  • Intelligente Routenplanung für Kommissionierer mit KI-Agenten
  • Auftragsverwaltung über Agentforce
  • Digitale Vertriebsagenten (ein- und ausgehend)
  • Kontextbewusste Produktsubstitution mit KI

Ergebnisse

  • 20–45 % schnellere Auftragserfüllung
  • Auftragsreaktion 5 Tage → 90 Sekunden

Schon gewusst? Warum transformative Technologien sich zunächst nur langsam ausbreiten, bevor sie einen sprunghaften Aufschwung erleben

Transformative Technologien zeigen nur dann Wirkung, wenn sie tief in die Arbeitsabläufe der Unternehmen eingebettet sind.

Die Verzögerung bei der Verbreitung

Unternehmen führen zwar KI ein, allerdings nicht in einem Umfang, der makroökonomisch spürbare Auswirkungen hätte. Die Verzögerung bei der Verbreitung ist die Zeitspanne zwischen dem Aufkommen einer Technologie und dem Zeitpunkt, zu dem Unternehmen diese Technologie so umfassend einsetzen, dass sie ihren Nutzen voll ausschöpfen können. Und hier kommen die meisten Unternehmen heute nicht mehr weiter.

Quelle: NBER Working Paper, Februar 2026

Zwei beleuchtete Linien auf beiden Seiten einer Fahrspur, die am Ende zusammenlaufen
Das Solow-Paradox

Produktivitätssteigerungen durch eine Technologie schlagen sich erst dann in den Wirtschaftsdaten nieder, wenn sich deren Einsatz etabliert hat und die Arbeitsabläufe entsprechend umgestaltet wurden. Ökonomen haben in den 1980er Jahren bei Computern dasselbe beobachtet.

Quelle: Robert Solow, MIT-Ökonom

Zwei Personen sitzen an einem Schreibtisch und betrachten Diagramme auf einem Laptop-Bildschirm
Die J-Kurve der Produktivität

Jede universell einsetzbare Technologie durchläuft diesen Prozess. Die Produktivität sinkt während der Einführungsphase, steigt dann aber in der „Erntephase“ sprunghaft an, sobald Arbeitsabläufe, Teams und Systeme auf den neuesten Stand gebracht sind.

Quelle: Eric Brynjolfsson, Stanford-Ökonom

Mehrere Liniendiagramme auf einem Bildschirm

Die Zukunft gehört dem KI-basierten Unternehmen

Wir haben uns unseren Ruf dadurch erarbeitet, dass wir wichtige technologische Veränderungen frühzeitig erkannt und zügig Produkte und Dienstleistungen entwickelt haben, die unseren Kunden dabei halfen, sich neu auszurichten und wettbewerbsfähig zu bleiben. Als KI-Builder bieten wir die flexiblen Innovationen, die Unternehmen benötigen, um stets einen Schritt voraus zu sein.

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