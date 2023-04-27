Duck Creek-Implementierungsservices

Machen Sie Ihr Unternehmen fit für das digitale Zeitalter
In der heutigen digitalen Wirtschaft verhilft das leistungsstarke Tandem aus Cognizant und Duck Creek den Versicherern zum Erfolg – indem es ihre Unternehmen umwandelt und ihre Betriebs- und Technologiemodelle für eine neue Ära modernisiert.
Durch die Nutzung des Produktwissens, der Lieferkonsistenz und der optimierten Bereitstellungen von Duck Creek kann Cognizant Ihnen helfen, die Qualität zu optimieren und die Vorhersagbarkeit der Automatisierung zu erhöhen und gleichzeitig den Zeit-, Kosten- und Risikoaufwand bei der Implementierung Ihres Projekts zu reduzieren.