Cognizant® Store Associate Assist
Mit KI-gestütztem Support das Wachstum im Einzelhandel fördern

Stellen Sie sich eine Einzelhandelsumgebung vor, in der jeder Mitarbeiter mit Klarheit, Selbstvertrauen und Zielstrebigkeit in den Tag startet. Keine Verzögerungen. Kein Rätselraten. Sondern starke Teams, die bereit sind, etwas zu bewirken. Und beim Onboarding brauchen Sie statt Wochen jetzt nur noch Tage, um die neuen Mitarbeiter einzubinden und selbständig arbeiten zu lassen.
Diese Erfahrung wird mit Cognizant Store Associate Assist Realität – einem dedizierten KI-Agenten, der Echtzeit-Support für Vertriebsteams bietet. Durch die Rationalisierung von Arbeitsabläufen und die Beseitigung von Störungen können sich die Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren: die Bereitstellung einer außergewöhnlichen Kundenerfahrung. Da die Lösung in der Lage ist, zu lernen und sich an Nutzungsmuster anzupassen, entwickelt sie sich zu einem intelligenten und personalisierten Assistenten, der die Effizienz steigert und gleichzeitig intuitiv und benutzerfreundlich ist.
Sie möchten unsere Lösung in Aktion sehen? Hier sind drei leistungsstarke Möglichkeiten, wie Cognizant Store Associate Assist den Einzelhandel transformiert.
Unterstützung beim Onboarding in der Filiale
Unterstützung beim Onboarding in der Filiale

KI-gestütztes Konversationstraining hilft Mitarbeitern, anhand von rollenspezifischen Echtzeit-Anleitungen schneller zu lernen – wodurch die Einarbeitungszeit um bis zu 25 % verkürzt wird und mehr Zeit für die Kundenbetreuung bleibt.

Ein Filialmitarbeiter zeigt zwei Kollegen etwas auf einem Tablet
Unterstützung der Betriebsabläufe in der Filiale
Unterstützung der Betriebsabläufe in der Filiale

Vereinfacht die Entscheidungsfindung und tägliche Aufgaben, reduziert Störungen und verbessert die Mitarbeiterzufriedenheit um bis zu 50 % – für eine störungsfreie, intuitive Einkaufserfahrung.

Ein lächelnder Einzelhandelsmitarbeiter mit einem Tablet in einer Obst- und Gemüseabteilung
Unterstützung der Geschäftstätigkeiten in der Filiale
Unterstützung der Geschäftstätigkeiten in der Filiale

Profitieren Sie von Echtzeit-Informationen über die Filialleistung, Ihren Lagerbestand und den Zustand Ihrer Vermögenswerte. Mit einer Verfügbarkeit von 95 % hilft Ihr KI-Agent dabei, Störungen zu minimieren und die Betriebsabläufe auf die Geschäftsziele auszurichten.

Ein lächelnder Einzelhandelsmitarbeiter neben einem Warenstapel, der ein Tablet in der Hand hält
Erfahren Sie mehr über die Power von Cognizant Store Associate Assist

Unterstützen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter, indem Sie ihnen Echtzeit-Informationen und geführten Support auf ihren Mobilgeräten bereitstellen. So können Sie Aufgaben optimieren, den Kundenservice verbessern und die betriebliche Effizienz steigern.

Nahaufnahme einer Kundin, die mit ihrem Mobiltelefon bezahlt.

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen

Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.

