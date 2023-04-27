Intelligenter Außendienst

Was Sie mit Cognizant erreichen können

Cognizant bietet Außendienstergebnisse, die über die Technologie hinausgehen – durch die Kombination von proprietären Beschleunigern, domänenreichen Bereitstellungsteams und Plattform-Know-how. Dadurch können Sie schneller modernisieren und intelligenter arbeiten. Mit umfassenden Geodaten-Funktionen als Teil unseres Ansatzes für intelligenten Außendienst integrieren wir GIS-Daten und standortbezogene Services direkt in Ihre Außendienstabläufe und verbessern so die Transparenz für Anlagen, die Erkennung von Anomalien und die standortbezogene Entscheidungsfindung im großen Maßstab.