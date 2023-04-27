Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Intelligenter Außendienst
Zwei Personen in Sicherheitsausrüstung im Gespräch an einem Außenstandort, schwere Maschinen im Hintergrund

Mehr Effizienz in komplexen Netzwerken

Die Anforderungen im Außendienst nehmen zu. Von Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen über Energie und Fertigung bis hin zu Transport erwarten Kund:innen schnellere Lösungen in immer komplexeren, alternden Netzwerken.

Mit Cognizant gewinnen Sie dank intelligentem Außendienst die Kontrolle zurück. Isolierte Systeme werden vernetzt, Betriebsabläufe modernisiert und eine durchgängige Transparenz zu Aufträgen, Ressourcen und Belegschaft ermöglicht. Wir vereinen Standortinformationen, Automatisierung und vorausschauende Planung, um Ineffizienzen zu eliminieren, die Reaktionsfähigkeit zu verbessern und Betriebskosten zu senken – und zwar um bis zu 30 %.

Ganz gleich, ob Sie Legacy-Plattformen aufrüsten oder den Kundenservice neu gestalten, wir helfen Ihnen, schneller voranzukommen, intelligenter zu skalieren und zuverlässig abzuliefern.

UNSER EINFLUSS

Echte Ergebnisse

2,5 Mio. USD+

jährliche Einsparungen durch mobile Stundennachweise und digitale Aufzeichnungen zum Abschluss

165.000+

automatisierte Arbeitsaufträge jährlich

50 %

Reduzierung des manuellen Arbeitsaufwands durch digitalisierte Workflows und Apps

30 %

höhere Effizienz durch automatische Zeitplanung in Echtzeit

KERNKOMPETENZEN

Umgestaltung des Außendienstes in allen Branchen

Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von intelligentem Außendienst in großem Umfang und helfen Unternehmen dabei, ihren Außendienst umzugestalten – für mehr Resilienz, Leistung und Skalierbarkeit.

  • Mitarbeiterproduktivität: Intelligente Zeitplanung, mobile Ausführung und Automatisierung
  • Anlageverwaltung: Einblicke in Echtzeit, IoT-Integration und proaktive Überwachung
  • Analysen und KI: Bedarfsprognose, Serviceoptimierung und vorausschauende Wartung
  • Enablement und Sicherheit im Außendienst: AR/VR-Lernen, Techniksupport, angeleitete Workflows und Checklisten zur digitalen Sicherheit für schnelleres Onboarding, weniger Fehler und eine sicherere Umsetzung
Mann mit Kopfhörer, der am Computer arbeitet
  • Geogestützter Service: Standortbezogene Disposition und Routenoptimierung
  • Fuhrpark und Logistik: Dynamische Routenplanung, Ressourcenverwaltung und Lastausgleich
  • Reaktion auf Vorfälle: Echtzeitwarnungen, Ferndiagnosen, Untersuchungen mithilfe von Drohnen und Risikominderung
  • Cloud- und Edge-Interaktion: Nahtloser Datenfluss auf allen Plattformen und Geräten
Mehrere Boote, die im Meer vor Anker liegen, vor dem Abendhimmel
  • Vernetzter Kundendienst: Proaktive Updates, Transparenz bei Terminen, Self-Service-Portale und Feedbackschleifen
  • Plattformmodernisierung: Übergang vom Legacy-Außendienstmanagement zu Cloud-nativen Systemen
  • Ökosystemintegration: Verknüpfung mehrerer Außendienstmanagement-Plattformen für eine einzige Quelle der Wahrheit
  • Monetarisierung von Daten: Umwandlung von Erkenntnissen in Werte in allen Betriebsabläufen und Services
Nahaufnahme einer Windkraftanlage in einem Windpark
Geogestützter Außendienst

Der Standort im Zentrum Ihrer Strategie

Dank unserer GIS (Geografische Informationssystem)-Technologie und mobilen Standortdienste reduzieren Sie Fahrzeiten, können schneller reagieren und Ressourcen effektiver zuteilen und erhalten somit volle Transparenz – vom Einsatzort bis in die Zentrale – mit effizienterer Routenplanung und SLA-Einhaltung.

Zwei Satellitentürme auf einem Hügel
Intelligente Außendienstmanagement-Plattformen

Intelligentere Systeme. Besserer Service.

Moderne Außendienstmanagement-Lösungen, die von KI, Cloud und Automatisierung gestützt werden, ermöglichen eine optimierte Zeitplanung, senken Kosten und versorgen Technikfachleute mit Echtzeitinformationen und angeleitetem Support.

Mitarbeitende mit Kopfhörern, die nebeneinander an ihrem Arbeitsplatz vor dem Computer sitzen
Datengestützte Erkenntnisse vor Ort

Jede Aktion sollte auf Daten beruhen

Verbessern Sie Ergebnisse für Kund:innen, verringern Sie Ausfallzeiten und sorgen Sie für eine intelligentere Serviceplanung mit integrierten Analysen und Entscheidungsintelligenz in Hinblick auf Auslastung der Belegschaft, Compliance, First-Time-Fix-Raten und Terminwahrnehmung. 

Frau blickt auf eine Karte mit Hintergrundbeleuchtung
WARUM SIE MIT UNS ARBEITEN SOLLTEN

Was Sie mit Cognizant erreichen können

Cognizant bietet Außendienstergebnisse, die über die Technologie hinausgehen – durch die Kombination von proprietären Beschleunigern, domänenreichen Bereitstellungsteams und Plattform-Know-how. Dadurch können Sie schneller modernisieren und intelligenter arbeiten. Mit umfassenden Geodaten-Funktionen als Teil unseres Ansatzes für intelligenten Außendienst integrieren wir GIS-Daten und standortbezogene Services direkt in Ihre Außendienstabläufe und verbessern so die Transparenz für Anlagen, die Erkennung von Anomalien und die standortbezogene Entscheidungsfindung im großen Maßstab.

Höhere Produktivität der Außendienstmitarbeitenden

Bessere Leistung und Auslastung von Techniker:innen dank intelligenter Zeitplanung, mobiler Umsetzung und angeleiteten digitalen Workflows bei geringerem Arbeitsaufwand für das Backoffice.

Symbol: Vernetztes Profil
Geringere Gesamtservicekosten

Senken Sie die Gesamtbetriebskosten – für Auftragnehmer, Reisen und mehr – durch vorausschauende Wartung, Routenoptimierung und intelligenteres Asset Servicing für Einsparungen von bis zu 30 %.

Symbol: Wachsende Dollar-Pflanze
Datengestützte Entscheidungsintelligenz

Verwandeln Sie Außendienstdaten mit integrierten Analysen in strategische Erkenntnisse, wodurch die Ressourcenplanung und die Einhaltung von SLAs verbessert werden Sie neue Umsatzmöglichkeiten erschließen können.

Symbol: Konzentrische Kreise mit Punkten
Skalierbare Betriebsabläufe ohne Plattformfragmentierung

Wir unterstützen Sie bei der Modernisierung mit robusten, Cloud-nativen Architekturen für das Außendienstmanagement, die Daten, Tools und Workflows vereinheitlichen und so die Komplexität reduzieren, die Markteinführungszeit verkürzen und kostspielige Plattformumstellungen eliminieren.

Symbol: Drei übereinander angeordnete horizontale Linien
Höhere Kundenzufriedenheit

Erbringen Sie schnelleren, intelligenteren Service mit proaktiver Kommunikation, Self-Service-Tools und reaktionsschnellen Supportmodellen, die die Kundenzufriedenheit und -treue verbessern.

Symbol für Zusammenarbeit
Vertrauenswürdige Bereitstellung auf globaler Ebene

Mehr als 270 Niederlassungen in 45 Ländern, mehr als 6.000 technische Mitarbeitende, mehr als 200 Berater:innen und mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Branche, außerdem Beschleuniger, mit denen Sie branchen- und grenzüberschreitend schneller live gehen können.

Symbol für weltweites Reisen
UNSERE PARTNER

Lernen Sie unser globales Partnernetzwerk kennen

So erweitern Sie Ihre Möglichkeiten und beschleunigen Ergebnisse durch ein vernetztes Ökosystem führender Anbieter.

NEUIGKEITEN UND EINBLICKE

Aktuelle Neuigkeiten und Einblicke

Immer einen Schritt voraus. Erfahren Sie alles über die neuesten Erkenntnisse, Trends und Neuigkeiten, die IoT und Engineering prägen.

Moderne Betriebsabläufe im Außendienst werden mit Cognizant noch intuitiver

Lesen Sie unseren E-Leitfaden, um zu erfahren, wie Außendienstanbieter in 31 Ländern und mehr als 300 Städten die Effizienz steigern, Kosten senken und intelligenter skalieren.

Neuigkeiten lesen
Person mit VR-Brille bei der Arbeit
So kann agentengestützte KI die Betriebsabläufe im Telekommunikationsaußendienst neu gestalten

Agentengestützte KI-Systeme versprechen, einige der größten Herausforderungen im Telekommunikationsaußendienst in wichtigen Bereichen wie Workflow-Management, Kapazitätsplanung und Fehlerbehebung vor Ort zu bewältigen.

Weiterlesen
Roboter, der ein Tablet hält und vor einem großen digitalen Bildschirm steht
Das Bluebolt-Programm von Cognizant ermöglicht Unternehmen geschätzte jährliche Kosteneinsparungen von mehr als 150 Millionen USD

Ein führendes weltweites Technologieunternehmen erzielte bei mehr als 1.100 Kundenimplementierungen geschätzte jährliche Kosteneinsparungen von mehr als 150 Millionen USD.

Neuigkeiten lesen
Person, die vor einem Laptop sitzt und dabei mit einem Taschenrechner arbeitet und sich Notizen macht
UNSERE ANSPRECHPARTNER

Wegweisend

Lernen Sie die Fachleute kennen, die Außendienstinnovationen der nächsten Generation transformieren – mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung.

Eddie Gotherman

Offering Leader, Smart Field Services

Profilbild von Eddie Gotherman

