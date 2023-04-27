Mit Initiativen zur digitalen Transformation werden bestehende Identitätstools und -rahmenwerke hinfällig und setzen Ihr Unternehmen potenziell den Gefahren der digitalen Ära aus. Die Lösungen für das Identitäts- und Zugriffsmanagement (Identity and Access Management, IAM) der nächsten Generation von Cognizant schützen Ihr Unternehmen in allen Phasen der digitalen Transformation.

Der traditionelle Sicherheitsperimeter hat sich aufgelöst. Smartgeräte und das Internet der Dinge breiten sich im erweiterten Unternehmen aus. In Kombination machen sie umfassend skalierbare und flexible Identitätslösungen erforderlich.

Hier setzten Cloud Computing- und SaaS-Lösungen an, die sich flexibel für eine Identitätslösung einkaufen, implementieren und integrieren lassen, die genau auf Ihre spezifischen Erfordernisse zugeschnitten ist.

Das Cognizant-Portfolio an Lösungen der nächsten Generation für Identitäts- und Zugriffsmanagement kann Ihnen bei Folgendem helfen: