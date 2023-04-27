Identitäts- und Zugriffsmanagement
Mit Initiativen zur digitalen Transformation werden bestehende Identitätstools und -rahmenwerke hinfällig und setzen Ihr Unternehmen potenziell den Gefahren der digitalen Ära aus. Die Lösungen für das Identitäts- und Zugriffsmanagement (Identity and Access Management, IAM) der nächsten Generation von Cognizant schützen Ihr Unternehmen in allen Phasen der digitalen Transformation.
Der traditionelle Sicherheitsperimeter hat sich aufgelöst. Smartgeräte und das Internet der Dinge breiten sich im erweiterten Unternehmen aus. In Kombination machen sie umfassend skalierbare und flexible Identitätslösungen erforderlich.
Hier setzten Cloud Computing- und SaaS-Lösungen an, die sich flexibel für eine Identitätslösung einkaufen, implementieren und integrieren lassen, die genau auf Ihre spezifischen Erfordernisse zugeschnitten ist.
Das Cognizant-Portfolio an Lösungen der nächsten Generation für Identitäts- und Zugriffsmanagement kann Ihnen bei Folgendem helfen:
- veraltete Punktlösungen durch eine zentrale Identitätsplattform ersetzten, die die Tools der modernen digitalen Ära unterstützt.
- Kosten und Komplexität von Identitätsprozessen senken und zugleich das allgemeine Sicherheitsniveau Ihres Unternehmens erhöhen.
- die Flexibilität und Preisvorteile der neuen Ära der SaaS-Lösungsbereitstellung nutzen.
Unser Angebot
Reibungsloser, sicherer Web-Zugriff
Bieten Sie Ihren Kunden eine benutzerfreundliche, hoch sichere Authentifizierungserfahrung, über die sich diese bei all Ihren Webmerkmalen freuen können. Das IAM-Sicherheitsteam von Cognizant bietet Sicherheitsberatung sowie professionelle und verwaltete Sicherheitsdienste, die Sie für die Planung, Implementierung und Verwaltung einer effektiven CIAM-Lösung benötigen.
Autorisierter Zugriff richtig gemacht
Stellen Sie sicher, dass nur die richtigen Benutzer aus den richtigen Gründen die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit verwenden dürfen. Das IAM-Sicherheitsteam von Cognizant bietet Sicherheitsberatung sowie professionelle und verwaltete Sicherheitsdienste, die Sie für die Planung, Implementierung und Verwaltung einer effektiven IGA-Lösung benötigen.
Sensible Konten schützen
Schützen Sie Ihre sensibelsten Konten vor Kompromissen. Das IAM-Sicherheitsteam von Cognizant bietet Beratung sowie professionelle und verwaltete Sicherheitsdienste, die Sie für die Planung, Implementierung und Verwaltung einer effektiven PAM-Lösung benötigen.
Sicherer mobiler und Cloud-Zugriff
Bieten Sie Ihren Unternehmensbenutzern einen schnellen und sicheren Zugriff auf mobile und Cloud-Technologien mithilfe eines hoch skalierbaren, Cloud-basierten und kostengünstigen Identitätsdienstes.
Authentifizieren, autorisieren, prüfen
Stellen Sie die geeignete Kombination aus Authentifizierungs-, Autorisierungsvertrauens- und Überwachungsfunktionen bereit, um sicherzustellen, dass Ihr technologischer Fußabdruck sicher ist. Das IAM-Sicherheitsteam von Cognizant bietet Sicherheitsberatung sowie professionelle und verwaltete Sicherheitsdienste, die Sie für die Planung, Implementierung und Verwaltung einer effektiven AM-Lösung benötigen.
Webinar auf Abruf
Schnellere Markteinführung mit PAMaaS (Privileged Access Management as a Service)
Verbessern Sie Ihren Sicherheitsansatz für privilegierte Konten mit dem richtigen Fachwissen – kostengünstig und rentabel.
Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen
Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.
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