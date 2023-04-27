Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Katze, die auf einer weiß-blauen Waage sitzt und sich neugierig umsieht

Von der Produktvision zur Realität

Stillstand bedeutet in der heutigen Zeit einen Rückschritt. Um an der Spitze zu bleiben, müssen Sie bahnbrechende neue Produkte liefern und die Benutzererfahrung neu gestalten.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Product Journey. Optimieren Sie jede Phase – vom Entwurf bis zur Bereitstellung – mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen Zwillingen, Edge Computing, eingebetteter KI und Cloud-nativen Architekturen.

Bewältigen Sie das Datenchaos und beschleunigen Sie die Produktentwicklung mit einem einheitlichen digitalen Faden und übertreffen Sie die Konkurrenz durch den Einsatz von Technologien, mit denen Sie agil agieren können.

Entwickeln Sie Produkte, die von vornherein sicher sind, und setzen Sie gleichzeitig auf eine nachhaltige Produktentwicklung für zukünftiges Wachstum.

Werden Sie zum Synonym für Innovation – wo intelligente Produkte echte Ergebnisse liefern.

Entwickelt Sie intelligente Produkte
UNSER EINFLUSS

Reale Ergebnisse, ausgelegt auf Leistung

85 %

geringerer Aufwand für die Produktwartung, wodurch F&E-Kapazitäten bei Kund:innen für zukünftige Entwicklungen freigesetzt werden.

30 %

weniger Ausfallzeiten durch die Implementierung einer Strategie mit digitalen Zwillingen zur Vorhersage für Betriebs- und Leistungsoptimierungen.

40 %

kürzere Zeit vom Entwurf bis zur Markteinführung für einen Automobil-OEM über einen KI-gestützten digitalen Faden in Echtzeit.

30 %

geringerer Testaufwand führte zu einer echten risikobasierten Verifizierung auf mobilen und Web-Plattformen.

KERNKOMPETENZEN

Intelligente Produktinnovationen, die bereichsübergreifend entwickelt wurden

Da Engineering bei uns im Mittelpunkt steht, erwecken wir bahnbrechende Ideen zum Leben und entwickeln intelligente, vernetzte Lösungen, eingebettete Systeme und personalisierte Erlebnisse – ausgelegt auf reale Ergebnisse.

Die Möglichkeiten vernetzter Produkte neu gedacht – vom Chip bis zu Cloud

Wir helfen Ihnen, Innovationen mit intelligenten, sicheren und skalierbaren vernetzten Produkten zu beschleunigen – von Silizium und Embedded-Systemen bis hin zu Cloud-nativer, Edge-nativer Architektur und Edge-Intelligenz. Ganz gleich, ob Sie neue Geräte entwickeln oder bestehende modernisieren, wir kümmern uns um jede Schicht des Stacks, um eine schnellere Markteinführung, Echtzeitinformationen und adaptive Leistung in großem Maßstab zu ermöglichen.

So schaffen wir einen Mehrwert:

Schnellere Innovationen

  • Embedded-Engineering für Hardware, Firmware und Silizium
  • Cloud-native Konnektivität für ständig verfügbare, intelligente Produkte
  • Produktdesign, UX und F&E-Services für den gesamten Stack

Intelligentere Produkt-Ökosysteme

  • Echtzeit-Datenintegration und -Gerätetelemetrie
  • KI-gestützte Erkenntnisse für vorausschauende Wartung und Personalisierung
  • Edge Computing und Reaktionsfähigkeit mit geringer Latenz
  • Ferndiagnosen, OTA-Updates und Modernisierung des Lebenszyklus
  • Mit Cognizant Neuro® Edge bringen wir Informationen näher an das Gerät und ermöglichen so intelligentere und schnellere Entscheidungen

Sichere und skalierbare Plattformen

  • Cybersecurity-by-Design für die Integrität von Geräten und Daten
  • Chip-to-Cloud-Architektur für nahtlose Orchestrierung
  • Skalierbare Engineering-Prozesse und Lift-and-Shift-Modernisierung
Leuchtender Computerchip mit verschiedenen Farben und komplizierten Schaltungsmustern
Vernetzung des Gesundheitsökosystems mit Informationen, Geschwindigkeit und Zielsetzung

Wir unterstützen Innovatoren in den Bereichen Medizintechnik und Biowissenschaften bei der Erforschung, Konzeption, Entwicklung und Skalierung vernetzter Gesundheitslösungen, die die Ergebnisse im gesamten Versorgungsbereich verbessern, von Fernüberwachung und personalisierten Plattformen bis hin zu Echtzeitdiagnostik. Mit fundierten regulatorischen Einblicken und Fachkenntnissen beschleunigen wir Innovationen, reduzieren Risiken und liefern messbare Auswirkungen – von schnelleren Studien bis hin zu intelligenterer Versorgung.

So schaffen wir einen Mehrwert:

Intelligente Gesundheitslösungen

  • Forschung und Entwicklung von Software und Plattformen für Medizinprodukte
  • Apps zur Fernüberwachung und Patientenbegleitung
  • KI/ML für Diagnosen, vorausschauende Warnungen und Workflow-Automatisierung
  • Sichere und konforme Mobile-First-Nutzererfahrung

Entscheidungsfindung in Echtzeit

  • Evidenzplattformen für die echte Welt und Integration von Gesundheitsdaten
  • Biologischer Zwilling und digitale Simulationen für frühzeitige Erkenntnisse und Behandlungsplanung
  • Edge-fähige Sensorik und Datenerfassung
  • KI-gestützte Neuro® Edge-Funktionen liefern Echtzeitinformationen am Behandlungsort

Compliance und Kontinuität

  • GxP/QARA-Unterstützung und DHF-Korrektur
  • Technische Dokumentation und Aufrechterhaltung des Lebenszyklus
  • Rückverfolgbarkeit über Geräte, Daten und Ergebnisse hinweg
  • Cloud-native Plattformen mit HIPAA-, FDA- und CE-Konformität
Frau hilft einem kleinen Mädchen mit ihrem Hörgerät und demonstriert Anleitung und Verbundenheit zwischen ihnen
Konnektivität für eine Welt, die immer in Bewegung ist

Alle intelligenten Produkte und Plattformen sind auf adaptives Datenmanagement und -analysen in Echtzeit angewiesen. Wir unterstützen Mobilfunk- und Kabelnetzbetreiber dabei, Architekturtransformationen durch softwaredefinierte, Cloud- und Edge-native Lösungen voranzutreiben und so mehr Agilität und Einblicke zu erhalten. Durch Partnerschaften mit Technologieunternehmen, Konzernen und Flottenbetreibern ermöglichen wir Anwendungsfälle, die auf einer zuverlässigen Konnektivität basieren. Ganz gleich, ob es sich um die Modernisierung der Infrastruktur oder die Einführung virtualisierter Services handelt, wir ermöglichen eine schnellere Bereitstellung, eine intelligentere Orchestrierung und Echtzeitleistung in großem Maßstab.

So schaffen wir einen Mehrwert:

Zukunftssichere Infrastruktur

  • Cloud-native Netzwerkarchitektur und Microservices
  • Private 5G, Open RAN und Network Slicing
  • SDN/NFV für Virtualisierung und dynamische Skalierung
  • Integrationen von Hyperscalern und Telekommunikationsplattformen (AWS, Azure usw.)

Echtzeitdaten und -kontrolle

  • Edge-Enablement und Design mit extrem niedriger Latenz
  • KI-gestützte Traffic-Optimierung und intelligente Orchestrierung
  • Network-as-a-Service-Modelle für Agilität und Kosteneffizienz
  • Mit Cognizant Neuro® Edge bringen wir Echtzeit-Entscheidungsfindung an den Netzwerkrand

Sichere, skalierbare Ökosysteme

  • Geräteorchestrierung und -telemetrie auf IoT-Ebene
  •  Zero-Trust-Sicherheit und Full-Stack-Netzwerkbeobachtbarkeit
  • Robuste Infrastruktur für hochverfügbare Abläufe
Eine lebendige Darstellung modernster Technologie, die die Entwicklung und Zukunft des Internets repräsentiert
Vereinheitlichung des Produktlebenszyklus von der Idee bis zu den Kund:innen

Wir verbinden Daten, Entscheidungen und Teams über die gesamte Product Journey hinweg – von Entwurf und Entwicklung bis hin zu Compliance und Wartung. Unsere Lösungen für digitale Fäden ermöglichen kontinuierliches Feedback, technische Informationen und End-to-End-Rückverfolgbarkeit. Diese Funktionen helfen Unternehmen, Innovationen zu beschleunigen, die Qualität zu verbessern und in jeder Phase des Lebenszyklus intelligentere Entscheidungen zu treffen.

So schaffen wir einen Mehrwert:

Vernetzte Engineering-Informationen

  • Migration von Lebenszyklusdaten, Integration und Enablement von PLM (Product Lifecycle Management)-Plattformen
  • Funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Konstruktion, Fertigung und Wartung
  • KI-gestützte Erkenntnisse für die frühzeitige Fehlererkennung, Risikovorhersage und schnellere Iteration
  • Integrierte Compliance in Engineering-Workflows

Rückverfolgbarkeit und Compliance in großem Maßstab

  • Unterstützung von QARA, GxP und technischer Dokumentation
  • Frameworks für digitale Fäden für die DHF/DMR-Korrektur
  • Änderungskontrolle, Auditbereitschaft und Rückverfolgbarkeit von Produkten
  • Bewährt in den Bereichen Biowissenschaft, Automobil und Industrie

Simulation und Feedbackschleifen

  • Erstellung digitaler Zwillinge für Entwurf, Diagnose und Wartung
  • Cloud-native Plattformen zur skalierbaren Verwaltung virtueller Fäden
  • Integration von echten Nutzungsdaten zur kontinuierlichen Verbesserung
  • Schnelle Lernzyklen durch KI-gestützte Feedback-Systeme
Roboterhand streckt sich in Richtung einer menschlichen Hand und symbolisiert die Verbindung zwischen Technologie und Menschen
WARUM COGNIZANT?

Was Sie mit Cognizant erreichen können

Cognizant verschafft Ihnen einen Wettbewerbsvorsprung mit Expertise zum Lebenszyklus und End-to-End-Lösungen, mit deren Hilfe Sie Marktveränderungen absehen, Betriebsabläufe rationalisieren und Ihre Product Journey vom Konzept bis zur Markteinführung beschleunigen können.

Schnellere Umsatzerzielung

mit einem vernetzten Produktökosystem, das Markteinführungszyklen verkürzt und die Marktreife verbessert.

Frau mit Brille, die konzentriert an einem Laptop arbeitet
Niedrigere Qualitäts- und Compliance-Kosten

durch KI-gestützte Automatisierung, Integration digitaler Fäden und Rückverfolgbarkeit in Echtzeit.

Roboter, der auf einem Computer-Motherboard sitzt und eine Mischung aus Technologie und Robotik in einer digitalen Umgebung repräsentiert
Kontinuierliche Innovation

durch Einbeziehung von Informationen in jede Entwicklungsphase, indem Sie unsere fortschrittliche Software, fachkundiges Engineering, KI und Plattformskalierbarkeit nutzen.

Person hält einen schwarzen Ring mit der Aufschrift „Love“ (Liebe) in der Hand – ein einfaches, aber bedeutungsvolles Schmuckstück
Intelligente Erlebnisse für Fahrende

durch Vereinheitlichung fragmentierter Produktdaten und Anwendung von Echtzeitinformationen zur Beschleunigung der Entwicklung, Antizipation von Bedarf und intelligenteren Entscheidungsfindung.

Ein moderner Zug gleitet durch eine Straße in einer Stadt, in der hohe Gebäude und Fußgänger:innen zu sehen sind
Höhere Produktausfallsicherheit und weniger Ausfallzeiten

durch vorausschauende Einblicke, Over-the-Air (OTA)-Updates und proaktive Überwachung.

Luftaufnahme eines Traktors, der einen Laserstrahl aussendet, was fortschrittliche landwirtschaftliche Technologie auf dem Feld hervorhebt
Nachhaltig gestalten und verantwortungsvoll skalieren

für minimale Umweltbelastung bei gleichzeitiger Maximierung der betrieblichen Effizienz.

Landwirtschaftliche Szene, erleuchtet durch Bodenleuchten, was in der Abenddämmerung eine warme und einladende Atmosphäre schafft.
So hilft Cognizant Ihnen, in Führung zu gehen
UNSER PARTNER

Lernen Sie unser globales Partnernetzwerk kennen

Von integrierter Intelligenz bis hin zu Edge-nativen Plattformen arbeiten wir mit den weltweit vertrauenswürdigsten Technologieführern zusammen, um intelligente Produktvisionen in skalierbare Realität umzusetzen.

Drohne schwebt über einem saftig grünen Maisfeld und macht Luftaufnahmen der Feldfrüchte unter sich
Aufbau globaler Engineering-Stärke durch strategische Übernahmen:

Durch die Übernahmen von Mobica, Softvision, Belcan und Devbridge hat Cognizant seine globale Präsenz erweitert und erstklassige Engineering-Talente in ganz Europa und Nordamerika gewonnen. Mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Produktentwicklung, vernetzte Geräte und digitale Plattformen helfen wir unseren Kund:innen, Innovationen mit Nearshore-Skalierung, globaler End-to-End-Bereitstellung und bewährter Exzellenz in den Bereichen ER&D und Embedded-Software zu beschleunigen.

UNSERE ANSPRECHPARTNER

Wegweisend

Lernen Sie die Experten kennen, die intelligente Produktinnovationen vorantreiben. Hier kommen Erfahrung, Vision und technische Exzellenz zusammen.

Diego Gastaldi

Offering Leader, Smart Products

Porträt von Diego Gastaldi

