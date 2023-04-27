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Blue Energy
Kontakt
Cognizant Ocean

Einen großen Unterschied in der Blue Economy machen.

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Blue Food

Die Aquakultur nachhaltiger, datengesteuert und profitabler machen

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Blue Life

Gewährleistung einer sichereren und widerstands­fähigeren Wasser­versorgung

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Blue Transport

Einen neuen Mehrwert aus einer saubereren und intelligen­teren Seeschifffahrt ziehen

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ÜBERSICHT

Eine grüne Revolution in der Blue Energy vorantreiben

Offshore-Energie spielt eine Schlüsselrolle im Kampf gegen den Klimawandel, indem sie Treibhausgase reduziert und die Energie­sicherheit erhöht, während sie gleichzeitig Tausende von Arbeitsplätzen schafft und Investitionen in Milliarden­höhe anzieht. Doch die effektive und effiziente Integration von Offshore-Energie in alternde Stromnetze stellt eine erhebliche Herausforderung für nachhaltiges Wachstum dar – sowohl im Hinblick auf die Umwelt als auch im Hinblick auf die Rentabilität.

Hier kann Cognizant® helfen.

DIE HERAUSFORDERUNG

Offshore-Energieerzeugung und -chancen

31 Mrd. $

Investitionen weltweit in Offshore-Windenergie im Jahr 2020

35 GW

installierte Offshore-Windkapazität weltweit im Jahr 2021 

3,3 Mio

Arbeitsplätze in der Windenergie innerhalb von fünf Jahren

UNSER ANSATZ

Innovation an die Oberfläche bringen

Wir arbeiten mit unseren Kund:innen und Partner:innen zusammen, um leistungs­starke Lösungen mit der „as-is/to-be“-Denkweise zu einem evolutionären Modell kontinuierlicher Intervention, Verbesserung und Wirkung auszubauen.

Intervention
  • F&E-Zusammen­arbeit zwischen Cognizant, Kund:innen und Partner:innen und Consulting
  • Übergang zu Netto-Null
Verbesserung
  • KI orchestriert den Wert der End-to-End-Transparenz
  • Sensoranwendungen, maschinelle Lernvorgänge
Folgen
  • Next Gen Initiativen schaffen Synergien in der gesamten Blue Economy
  • Das Change Management hält die Trans­formations­bemühungen auf Kurs
UNSER AMBITION

Gewährleistung einer zuverlässigeren Energieversorgung an Land und auf See.

Wir unterstützen führende Versorgungs­unternehmen dabei, fortschrittliche Technologien wie KI zu nutzen, um riesige Datenmengen zu verarbeiten, fundierte Entschei­dungen zu treffen und eine stabilere, belastbarere Energiever­sorgung sicherzustellen.

Sind Sie bereit, die Gesamtkosten zu senken und zu einer saubereren, nachhaltigeren Zukunft beizutragen?

Aktuelle Ideen
  • /content/cognizant-dot-com/no/en/insights/blog/articles
  • cognizant:topics/ocean

Über Cognizant Ocean

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für die Bewirt­schaftung und den Schutz der Meeresressourcen, indem wir jeden Aspekt der Blue Economy berück­sichtigen, von Aquakultur und Schifffahrt bis hin zu Energie und Kohlenstoff­abscheidung.

Mithilfe fortschrittlicher Technologien und eines robusten Partner:innen-Ökosystems sammeln, analysieren und wenden wir datengesteuerte Erkenntnisse an, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Ozeane unseres Planeten sowie das Leben und den Lebensunterhalt derjenigen, die von ihnen abhängig sind, erheblich zu verbessern.

Sprechen Sie mit uns über die Zukunft der Blue Energy

Auf Grundlage unserer Unternehmens­kultur trägt jedes Mitglied unseres Teams dazu bei, außer­gewöhnliche Ergebnisse zu liefern.

Gustavo Ostos Rios

Produktinhaber

Gustavo Ostos Rios
Stig Martin Fiskå

Head of Cognizant Ocean

Stig Martin Fiskå

Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.