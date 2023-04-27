Blue Energy
ÜBERSICHT
DIE HERAUSFORDERUNG
Offshore-Energieerzeugung und -chancen
31 Mrd. $
Investitionen weltweit in Offshore-Windenergie im Jahr 2020
35 GW
installierte Offshore-Windkapazität weltweit im Jahr 2021
3,3 Mio
Arbeitsplätze in der Windenergie innerhalb von fünf Jahren
UNSER ANSATZ
Innovation an die Oberfläche bringen
Wir arbeiten mit unseren Kund:innen und Partner:innen zusammen, um leistungsstarke Lösungen mit der „as-is/to-be“-Denkweise zu einem evolutionären Modell kontinuierlicher Intervention, Verbesserung und Wirkung auszubauen.
UNSER AMBITION
Gewährleistung einer zuverlässigeren Energieversorgung an Land und auf See.
Wir unterstützen führende Versorgungsunternehmen dabei, fortschrittliche Technologien wie KI zu nutzen, um riesige Datenmengen zu verarbeiten, fundierte Entscheidungen zu treffen und eine stabilere, belastbarere Energieversorgung sicherzustellen.
Sind Sie bereit, die Gesamtkosten zu senken und zu einer saubereren, nachhaltigeren Zukunft beizutragen?
Aktuelle Ideen
Über Cognizant Ocean
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für die Bewirtschaftung und den Schutz der Meeresressourcen, indem wir jeden Aspekt der Blue Economy berücksichtigen, von Aquakultur und Schifffahrt bis hin zu Energie und Kohlenstoffabscheidung.
Mithilfe fortschrittlicher Technologien und eines robusten Partner:innen-Ökosystems sammeln, analysieren und wenden wir datengesteuerte Erkenntnisse an, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Ozeane unseres Planeten sowie das Leben und den Lebensunterhalt derjenigen, die von ihnen abhängig sind, erheblich zu verbessern.
Sprechen Sie mit uns über die Zukunft der Blue Energy
Auf Grundlage unserer Unternehmenskultur trägt jedes Mitglied unseres Teams dazu bei, außergewöhnliche Ergebnisse zu liefern.
Machen Sie den ersten Schritt
Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.
Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.