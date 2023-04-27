Pharma und Biotechnologie

Marketingfachleute in Unternehmen im Life Sciences Sektor müssen mehrere Zielgruppen erreichen und ihnen überzeugende, personalisierte Nachrichten übermitteln. Die Business- und Technologie-Expert:innen von Cognizant helfen Ihnen, diese Zielgruppen mit fortschrittlichen und innovativen Strategien und digitalen Technologien anzusprechen.

Wir unterstützen Sie während des gesamten Vertriebs- und Marketingzyklus. Dazu gehört die Unterstützung bei der Bewertung, welche Optionen Sie für Werbekanäle haben und welches die besten cloudbasierten Services für das Kund:innenbeziehungsmanagement in Ihrem Unternehmen sind.