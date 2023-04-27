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Pharma- und Biotechnologie
Kontakt

Führende Unternehmen nutzen digitale Lösungen für eine optimale Arbeitsweise.

Cognizant ist für Sie ein Partner, der die meisten der weltweit führenden Pharma- und Biotech-Unternehmen berät. Wir helfen ihnen, innovativere Medikamente schneller und günstiger auf den Markt zu bringen, globale Lieferketten zu verwalten und die strengen und sich schnell ändernden Vorschriften einzuhalten.
ÖKOSYSTEM DER LIFE SCIENCES

Gezielte Lösungen

Intelligent konfektionierte Lösungen für die Umstellung auf das digitale Zeitalter.

Unsere Informatik-Dienstleistungen beschleunigen die Arzneimittelforschung und verbessern die Ergebnisse für Patienten. Sie können im gesamten Lebenszyklus der Forschung auf uns zählen. Wir bieten Angebote über eine Neugestaltung und Beratungsdienste, Laborautomatisierung, Biomarkerforschung und das Outsourcing von Wissensprozessen.

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Durch den Einsatz neuester digitaler Technologien helfen unsere Services Ihnen, arbeitsintensive Prozesse in klinischen Studien zu automatisieren und die Effizienz im gesamten Entwicklungslebenszyklus zu steigern.

Unsere Branchen- und Technologieexperten helfen bei folgenden Aufgabenstellungen:

  • Optimierung des Workflows zwischen vor- und nachgelagerten Aktivitäten.
  • Integration von Plattformen und Prozessen für mehr Agilität beim Ablauf der klinischen Studien.
  • Transaktions- und ergebnisbasierte Preis- und Finanzierungsmodelle zur optimalen Nutzung von Budgets. 
  • Förderung einer fundierteren, strategischeren Entscheidungsfindung bei Partnern und Beteiligten.
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Globale Bestimmungen in den Life Sciences einzuhalten ist kostspielig und kompliziert. Unsere Lösungen für die Compliance gesetzlicher Vorgaben helfen Ihnen bei der Einhaltung von Branchenstandards. Wir helfen mit unabhängigen Validierungsdiensten und der Entwicklung von regulatorischen Anwendungen, wobei sich unsere Best Practices auf das Informationssicherheitsmanagement, die Systemvalidierung und elektronische Aufzeichnungen und Signaturen konzentrieren.

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Die Sicherheit und Wirksamkeit von Pharmazeutika und biotechnologischen Produkten zu gewährleisten war schon immer eine der größten Herausforderungen in den Life Sciences. Wir wappnen Ihr Unternehmen gegen alle Probleme – mit Lösungen, mit denen Sie Sicherheitsdaten aus zahlreichen Quellen in Echtzeit erfassen und integrieren können.

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Bei den Beziehungen zu den Kostenträgern stehen ihre Ansprüche im Mittelpunkt. Unsere Lösungen für gelenkte Märkte helfen Ihnen, eine lange Liste von Anforderungen zu erfüllen, darunter ausgehandelte Preisrabatte, Formelpflege und Compliance-Nachverfolgung. Wir helfen Ihnen, jedes Detail mit Strategien und digitalen Technologien zu verwalten, die zu mehr Effizienz und geringeren Kosten beitragen.

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Bei der Lieferkettenverwaltung ist eine durchgängige Nachvollziehbarkeit entscheidend. Mit unserem Rahmenwerk können Sie die Effektivität Ihrer Lieferkette bewerten und dabei wichtige Leistungskennzahlen berücksichtigen. Anhand dieser Daten helfen wir bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

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Marketingfachleute in Unternehmen im Life Sciences Sektor müssen mehrere Zielgruppen erreichen und ihnen überzeugende, personalisierte Nachrichten übermitteln. Die Business- und Technologie-Expert:innen von Cognizant helfen Ihnen, diese Zielgruppen mit fortschrittlichen und innovativen Strategien und digitalen Technologien anzusprechen.

Wir unterstützen Sie während des gesamten Vertriebs- und Marketingzyklus. Dazu gehört die Unterstützung bei der Bewertung, welche Optionen Sie für Werbekanäle haben und welches die besten cloudbasierten Services für das Kund:innenbeziehungsmanagement in Ihrem Unternehmen sind.

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Produkte & Plattformen

Cognizant Shared Investigator Platform

Mit einer Plattform, die Sponsoren, Prüfzentren und Technologieanbieter miteinander verbindet, die von jedem Standort aus arbeiten, können Sie klinische Studien schneller abschließen.

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Nahaufnahme eines Tablets mit Scans
Partnerschaft mit unserer Kundschaft aus den Life Sciences im Rahmen von digitalen Dienstleistungen

Cognizant wurde in der Bewertung der Everest Group PEAK Matrix® for Life Sciences Digital Services 2021 als „Leader“ ausgezeichnet. Dies unterstreicht unsere starke Vision und Wachstumsstrategie, unsere fachliche Vordenkerrolle und unsere langjährigen Partnerschaften mit unseren Kund:innen in der biopharmazeutischen und medizintechnischen Industrie.

Lesen Sie die Studie
Everest-Logo
VORDENKER:INNENROLLE

Aktuelle Veröffentlichungen

Warum die Life Sciences gemeinsame Daten brauchen und wie man dies umsetzen kann

Um neue Behandlungen schnell und kosten­effektiv zu entwickeln, benötigen Life-Science-Unter­nehmen eine bessere Möglichkeit, wichtige Daten auszutauschen. Der Schlüssel ist ein demokratischer Zugang.

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Labortechniker mit einem Mikroskop
The Work Ahead in Life Sciences - Heilungsprozesse unter digitalen Vorzeichen

Mit der Verschärfung der Pandemie hat auch die Dringlichkeit von Veränderungen in der Life Sciences Branche zugenommen, wobei digitale Technologien von einer strategischen Priorität zu einer operativen Notwendigkeit geworden sind.

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Technologie und DNA
LIFE SCIENCES MANAGEMENT

Unsere Ansprechpartner:innen

Gaurav Marya

Strategic Business Unit Head & Business Unit Integration Lead, Life Sciences

Ansprechpartner Gaurav Marya
Bryan Hill

VP, Digitale & Gesundheitsinnovation, Life Sciences

Ansprechpartner Bryan Hill
Pritam Raut

Strategic Business Unit Head & Client Partner

Ansprechpartner Pritam Raut
Kavitha Lokesh

VP, Life Sciences

Ansprechpartner Kavitha Lokesh
Vyom Bhuta

Strategic Business Unit Head, Life Sciences

Ansprechpartner Vyom Bhuta

Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.