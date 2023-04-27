Moderne, KI-integrierte Geschäfts­abläufe Das Playbook für Wachstum wird neu geschrieben. Wir glauben, dass die Zukunft dem modernen Unternehmen gehört, das KI-integrierte Geschäftsabläufe nutzt – einem Unternehmen, das vorausschauend reagieren und sofort handeln kann, um Chancen inmitten rascher Veränderungen mutig zu ergreifen. Der Betrieb von CMT hängt von an­sprech­enden Kund:innen­erleb­nissen und gesteigerter Effizienz ab. Wir unterstützen unsere Kund:innen dabei, die Art und Weise ihrer Wert­schöpfung, Innovation und ihres Wachstums zu überdenken, indem wir Geschäfts- und Prozess­kompetenz mit intelligenten digitalen Platt­formen kombinieren, um die Geschäfts­abläufe zu optimieren.

