Physische KI

Der größte Teil des Unternehmenswerts entscheidet sich in der realen Welt – von Sensoren über Geräte bis hin zu Netzwerken, Fuhrparks, Geschäften, Labors und Außendienstleistungen. Cognizant hilft dabei, diese Umgebungen kontextbewusst und reaktionsfähig zu machen, indem wir Intelligenz am Edge einbetten, sodass Systeme Bedingungen erfassen, relevante Informationen interpretieren und in Echtzeit agieren können. Dies ist die Grundlage der physischen KI – technischer Intelligenz, die unter realen Bedingungen arbeitet. Wir bieten den gesamten Stack – Geräte und Embedded Engineering, Edge-to-Cloud-Plattformen, IoT/OT-Integration, Data Engineering + KI, Sicherheits- und Schutzkontrollen sowie Ausführung und Betrieb. Sie können also Signale in entschlossene Maßnahmen verwandeln.