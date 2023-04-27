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Geschäftsprozess-Services
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Moderne KI-integrierte BPO-Prozesse für das Versicherungswesen

Das Playbook für Wachstum wird neu geschrieben. Wir glauben, dass die Zukunft dem modernen Unternehmen gehört, das KI-integrierte Dienstleistungen für Versicherungsprozesse nutzt – einem Unternehmen, das vorausschauend reagieren und sofort handeln kann, um Chancen inmitten rascher Veränderungen mutig zu ergreifen.
Wir unterstützen unsere Kund:innen dabei, die Art und Weise ihrer Wertschöpfung, Innovation und ihres Wachstums zu überdenken, indem wir Geschäfts- und Prozesskompetenz im Zusammenhang mit Versicherungs-BPO mit intelligenten digitalen Plattformen kombinieren, um die Geschäftsabläufe zu optimieren.

Geschäftsergebnisse und starker ROI mit Versicherungs-BPO

20 % 

geringere Kosten pro Police

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600 % 

schnellere Schadenbearbeitung

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1.5

zweite automatische Reaktionszeit

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500 US-Dollar

Millionen weniger Schaden­kosten

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20 %

kürzere Gesprächsdauer und Kosten

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Bahnbrechende Produktivität und intuitive Erfahrungen mit Versicherungs-BPO

Als führender Anbieter von Dienstleistungen für Versicherungsprozesse und Automatisierungslösungen der nächsten Generation arbeiten wir mit unseren Kund:innen zusammen, um moderne Abläufe aufzubauen, die schnell, effizient und menschenzentriert sind, um ihnen dabei zu helfen, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. 

Wir nutzen Technologie, Daten und digitale Disruptionssettings sowie neue Geschäftsmodelle und Co-Innovation, um Kund;innen und Mitarbeiter:innen eine höhere Produktivität, mehr Umsatz und intuitive Erlebnisse zu bieten. 

Über die Unsicherheit hinauswachsen

Wir arbeiten mit Versicherern zusammen, um schnelle, effiziente und menschenzentrierte Abläufe mit KI, Automatisierung und datenbasierten Erkenntnissen aufzubauen. Unsere Lösungen steigern die Produktivität, verbessern Kunden- und Mitarbeitererlebnisse und erschließen neue Einnahmequellen. In unsicheren Zeiten befähigen moderne Abläufe Versicherer, Kosten strategisch zu senken, schnell zu reagieren und mit Zuversicht zu innovieren.

Die Implementierung moderner Betriebsabläufe ermöglicht es Unternehmen, mit Einsicht und Schnelligkeit zu handeln – Trends vorherzusagen, neue Wachstums­bereiche zu identifizieren und Effizienz mit Innovation in Einklang zu bringen.

Durch die Modernisierung des Geschäftsbetriebs kann Ihr Unternehmen die Schritte antizipieren, die zur Beschleunigung von Wachstum und Skalierung erforderlich sind.

Dienstleistungen für Versicherungsprozesse und Automatisierungsdienste

Digitales Leben und Rente

Bieten Sie Versicherungs­nehmer:innen und Interessenten großartige Erlebnisse und verbessern Sie gleichzeitig die Qualität, senken Sie die Kosten und steigern Sie die Betriebs­leistung.

Cognizant® Digitale Sach- und Unfallversicherung

Transformieren Sie die Abläufe und Technologien der Sach- und Unfall­versicherung mit Multichannel-CX-Strategien, die die Betriebs­kosten senken und die Effizienz verbessern.

Policenverwaltung

Transformieren Sie die Abläufe der Policenverwaltung, steigern Sie den Umsatz und die Effizienz.

Analyse der Schadens­ersatz­ansprü­che von Mitarbeiter:innen

Erhöhen Sie die Entschädigungsquote Ihrer Mitarbeiter durch eine bessere Kontrolle über die medizinischen Leistungen.

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Anspruchsmanagement

Modernisieren Sie die Schaden­abwicklung, von der ersten Schadenmeldung (FNOL) über die Bewertung, Schadenregulierung, Regressnahme, Rückstellungsverwaltung bis hin zu Zahlungen.

Intelligente Automatisierungsdienste

Machen Sie Ihr Unternehmen mit branchenorientierten IT- und Prozessautomatisierungslösungen fit für die Zukunft.

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Cognizant Neuro® Business Processes

Vereinfachen und beschleunigen Sie die Einführung der Automatisierung, integrieren und orchestrieren Sie Ressourcen und sehen Sie schneller Renditen.

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Finanzen und Buchhaltung

Neuer Geschäftswert aus Finanz- und Rechnungswesen

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Omnichannel-Kund:innen­betreuung

Bieten Sie die intuitiven Erlebnisse, die Kund:innen verlangen.

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Marketing-Aktivitäten

Erhöhen Sie Geschwindigkeit, Effizienz und Einblicke; einen besseren Marketing-ROI erzielen.

Mehr erfahren
Geschäftsoperationen zur Beschleunigung der Skalierung

Steigern Sie digital native Scale-Ups und neue Einnahmequellen in der Geschwindigkeit von Ideen.

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Mitarbeiter:innenerlebnis-Unternehmens­dienstleistungen

Finden Sie heraus, wie Sie personalisierte Mitar­beiter:innen­erlebnisse in großem Maßstab bereitstellen können.

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Cognizant wird im Customer Experience (CX) Services in Insurance Operations PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group als führender Anbieter eingestuft

Die umfassende Fachkompetenz von Cognizant, Gen KI und agentengestützte KI (Neuro AI und Multi-Agent Accelerator) zum Vorantreiben der Transformation von Kontaktpunkten für Versicherer mit mehrsprachigen und lizenzierten Agenten haben uns einen Vorteil verschafft.

Zum Bericht Analystenzitat lesen
Führendes Unternehmen der Peak Matrix der Everest Group im Bereich Zahlungen BPS 2025
Cognizant wurde als führendes Unternehmen im Bereich BPS für Sach- und Unfallversicherung benannt

Die Everest Group hat Cognizant im BPS PEAK Matrix® Assessment 2025 erneut als führenden Anbieter im Bereich BPS für Sach- und Unfallversicherung ausgezeichnet und unsere integrierte Strategie, KI-Investitionen und das TPA++-Modell hervorgehoben.

Bericht lesen Zitat der Analysten anzeigen
Property and Casualty (P&C) Insurance BPS PEAK Matrix® Assessment 2025 Abzeichen Property and Casualty (P&C) Insurance BPS PEAK Matrix® 2025
Cognizant im Everest Group PEAK Matrix Assessment 2025 als eines der führenden Unternehmen ausgezeichnet

Die Everest Group hat Cognizant als eines der führenden Unternehmen für BPS-Dienstleistungen im Bereich Lebens- und Rentenversicherungen sowie für Third Party Administrators (externe Unternehmen mit Verwaltungsmandat) ausgezeichnet. Dadurch wird unterstrichen, dass Cognizant sich dafür einsetzt, neue Technologien und intelligente Automatisierung in die bestehenden Serviceangebote entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Versicherungsbranche zu integrieren.

Bericht lesen Zitat der Analysten anzeigen Infografik anzeigen
PEAK Matrix-Abzeichen

Aktuelle Ideen

KI-gestützte Schadensmeldung und -bewertung

In diesem Whitepaper wird untersucht, wie KI die Schadensmeldung und -bewertung modernisieren kann, um den Umgang mit Versicherungs­ansprüchen schneller, intelligenter und menschenzentrierter zu machen.

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Eine Frau hält eine Präsentation vor einem digitalen Bildschirm mit Grafiken
Nachträge neu konzipiert: Agentische KI für die Zukunft der Policenverwaltung

Agentenbasierte KI automatisiert Versicherungsnachträge, beschleunigt Änderungen während der Laufzeit, reduziert manuellen Aufwand und senkt Kosten. Bietet eine schnellere Abwicklung, verbesserte Kundenzufriedenheit und zukunftsfähige Funktionen.

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Abstrakte, helle, farbenfrohe Wellen in roten und blauen Farbtönen
Intelligenz im großen Maßstab: Wie agentische KI die Investmentrecherche neu erfindet

Entdecken Sie, wie agentische KI die Investmentrecherche mit schnelleren, genaueren und skalierbareren Erkenntnissen transformiert.

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Eine Nahaufnahme einer Brille, getragen von einer Frau, die das Wort „agentisch“ widerspiegelt
Positive Verstärkung vor Autonomie

Dieses Whitepaper, mitverfasst von Führungskräften von Cognizant und Venbrook, unserem strategischen Partner und Kunden, untersucht strategische Ansätze zur KI-Autonomie in der Versicherungsbranche.

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Ein abstraktes Bild eines Netzwerks verbundener blauer LED-Lichter auf einer digitalen Platine
Was Kundenpräferenzen über die Zukunft von KI in der Versicherungsbranche verraten

Neue KI-Tools bedeuten für Versicherer neue Einsparungen, Gewinne und Wachstum.

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Drei Kolleg:innen sitzen in einem Büro um einen Tisch und diskutieren
Der Leitfaden für Unternehmen zu agentengestützter KI

Dieses Whitepaper bietet einen umfassenden Ansatz für die Einführung agentengestützter KI in Unternehmen.

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Ein Konzeptbild, das die Datenübertragungswissenschaft veranschaulicht
Von Bots zu Maklern: Wie KI die Versicherungs­branche verändert

Neue KI-Tools bedeuten für Versicherer neue Einsparungen, Gewinne und Wachstum.

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Jemand macht mit einem Handy ein Foto von einem Auto
Die drei Haupttreiber der Modernisierung von Versicherungs­plattformen

Um mit den Digital Natives Schritt zu halten, benötigen Versicherer jetzt IPM – damit sie sinnvoll automatisieren, die UX verbessern und die Betriebskosten senken können.

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Eine Elektronikplatine, beleuchtet mit modernster Lichttechnik
Angesichts steigender Schadensfälle und Kosten setzen Versicherer auf KI

KI kann Kosten senken und Erfahrungen für Versicherer personalisieren. 

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Eine junge Frau blickt auf einen Bildschirm, der sich auf ihren Brillengläsern spiegelt
Gen AI: Was Führungskräfte in der Finanz- und Versicherungs­branche wissen müssen

Durch das Verständnis der Chancen und Risiken der generativen KI können Finanzinstitute und Versicherer die ersten Schritte unternehmen, um von dieser leistungsstarken Technologie zu profitieren.

Mehr erfahren
Eine Frau spricht am Handy, während sie an einem Laptop arbeitet, im verschwommenen Hintergrund eine Cafeteria

Entdecken Sie zusätzliche Business Process Services

Modernes BPS

Entdecken Sie unsere modernen Geschäfts­prozess­dienstleistungen

KI-Geschäfts­beschleu­niger

Beschleunigen Sie die Einführung von KI und Auto­mati­sierung mit unseren vorkon­figurierten Lösungen für Geschäfts­prozesse

Datenservices für das Trainieren von KI

Beschleunigen Sie KI Modelle vom Konzept zum materiellen Erfolg

Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten in Bezug auf Dienstleistungen für Versicherungsprozesse ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.

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