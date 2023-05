Einzelhandel

Dieses IDC Vendor Spotlight bietet einen Überblick über die Vorteile, Herausforderungen und Trends im Zusammenhang mit den Bemühungen der Konsumgüterbranche, in großem Maßstab (und kurzfristig) neue Kundenerlebnismodelle umzusetzen und gleichzeitig iterative Innovationszyklen mit einer langfristigen Vision durchzuführen. Lesen Sie mehr über die umfangreichen Fähigkeiten von Cognizant in der Branche und erfahren Sie, wie wir Kunden in die Lage versetzen, ihre DX-Strategien effizient, effektiv und mit einem langfristigen Ansatz umzusetzen.