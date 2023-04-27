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Technologie
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Steigern Sie Innovation, Nutzen und Effizienz mit Erkenntnissen, aus denen Sie Kapital schlagen können

Früher hat es gereicht, Spitzentechnologie zu haben. Heute sind Daten das Herzstück von Unternehmen in den Sektoren High-Tech-Fertigung, Software, Online- und Datendienste. Wir arbeiten mit Technologieunternehmen zusammen, um Daten zu modernisieren und Plattformen zu schaffen, die dank überzeugender Erlebnisse und ausgereifter Betriebsabläufe für Kund:innen einen größeren Wert erschließen.
Playbook für Produktinnovationen

Lernen Sie die fünf Innovationsbereiche kennen, die für Software-, Hardware- und Plattformunternehmen einen Unterschied machen.

Playbook lesen
Zwei Männer schauen auf zwei Monitore auf einem Schreibtisch, auf denen 3D-Modelle angezeigt werden
Leitfaden für CEOs zur generativen KI: Das Potenzial von Daten maximieren

Hören Sie sich an, wie Führungskräfte von Cognizant, Salesforce und Qlik darüber diskutieren, wie Top-Führungskräfte mit generativer KI einen strategischen Mehrwert erzielen können. Veranstalter: The Information.

Vierteljährliche Führungsforen

Treffen Sie Ihre Kolleg:innen in unseren virtuellen Sitzungen für Führungs­kräfte aus den Bereichen Kommu­nikation, Medien und Technologie. 

Unsere Zielsegmente

Überdenken Sie Ihr Geschäft

Wir unterstützen Hi-Tech-Unternehmen dabei, Ihre Geschäftsmodelle umzustellen und Transformationsprozesse im gesamten Produktlebenszyklus zu planen und zu implementieren. Arbeiten Sie mit uns zusammen, um der Nachfragekurve einen Schritt voraus zu sein, agiler zu werden und die betriebliche Effizienz für ein profitableres Wachstum zu steigern.

Beschleunigen Sie die digitale Skalierung

Das Rennen um die nächste Milliarde Nutzer:innen, die gewinnbringende Vermarktung von Inhalten und das aggressive Wachstum in neuen Kanälen hat die Branche auf den Kopf gestellt. Unsere Teams arbeiten mit Unternehmen zusammen, um eine umfassende Digitalisierung zu beschleunigen, effizienter zu arbeiten und Wachstum voranzutreiben.

Schnell auf den Markt

In der Abo-Wirtschaft hat die Anpassung an die Bedürfnisse der Kund:innen oberste Priorität. Bei unserer Zusammenarbeit mit Softwarekunden konzentrieren wir uns weiterhin auf eine schnelle Markteinführung. Dies erreichen wir durch die Einführung neuer Umsatzmodelle, schneller Produktentwicklung und kürzeren Veröffentlichungszyklen.

VORDENKER:INNENROLLE

Aktuelle Veröffentlichungen

Endlich erhält die Kundenzentrierung eine genauere Betrachtung

Gen-KI spielt eine wichtige Rolle dabei, Produktunternehmen zu Kundenorientierung zu verhelfen. Sie ist aber nur ein Teil der Antwort.

Blog lesen
Eine Frau, die an einem Tisch sitzt, auf ihren Laptop schaut und in die Arbeit vertieft ist.
Es ist so weit: Gen-KI tritt in den Lebenszyklus der Produktentwicklung ein

Von der Ideenfindung bis zur Markteinführung kann generative KI ein Produktivitätsniveau in die Produktentwicklung einführen, das Unternehmen nicht ignorieren können.

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Breite blaue Bänder in Wellen
Gen-KI: Der neue Horizont für den Einfallsreichtum der US-Wirtschaft

Unsere Studie zeigt, dass US-Unternehmen weit mehr Geld als der weltweite Durchschnitt für KI ausgeben werden. Bedeutende Hemmschwellen? Talente, Infrastruktur und starre Geschäftsmodelle.

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Ein langer Autobahnabschnitt mit roten felsigen Bergen im Hintergrund.
Warum FinOps nie wichtiger war

Das Management von Cloud-Kosten mit FinOps war für Hardware- und Softwareunternehmen noch nie so wichtig wie heute, da der Druck wächst, Innovationen auf die wirtschaftlichste Weise bereitzustellen.

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bunte Wellen
Gen-KI trifft ihren neuen Chef: den CEO

CEOs spielen eine große Rolle bei der Identifizierung der größten Chancen von Gen-KI – und deren Umsetzung.

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bunte Wellen
Wie Führungskräfte ein datenzentriertes Unternehmen aufbauen können

Die C-Suite setzt zunehmend auf datengestützte Entscheidungsfindung. Jetzt müssen sie nur noch alle anderen dazu bringen, es zu übernehmen.

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bunte Wellen
Was sind die vier KI-Leistungsanforderungen?

Führungskräfte von Cognizant teilen ihre Erkenntnisse über Veränderungen in Organisationen, Experimente, Partnerschaften und dynamische Prozesse.

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Profil einer Frau.
PRESSERAUM

In den Schlagzeilen

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TECHNOLOGIE-MANAGEMENT

Unsere Ansprechpartner:innen

Anurag Sinha

Marktführer für Kommunikation, Medien & Unterhaltung sowie Technologie

Deepak Sharma

Vice President and Strategic Business Unit Head Technology

Deepak Sharma - Cognizant
Deborah Eastman

Vice President and Strategic Business Unit Head, Platforms and SaaS

Deborah Eastman – Cognizant
Erian Laperi

Chief Technology Officer for Communications, Media & Entertainment, and Technology

Erian Laperi - Cognizant

Nutzen Sie Daten und KI

Unser Team zeigt Ihnen, wie das geht.

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