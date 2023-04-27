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Lösungen für Fertigung
Kontakt

Mit einem Netzwerk von über 30.000 Fachleuten in 37 Ländern ist Cognizant die globale Partnerin, die die Herstellung in der Life Sciences Branche unterstützt.

Eine vertrauenswürdige Partnerin für die digitale Transformation in der gesamten Life Sciences-Produktion und in Laboren.

Cognizant unterstützt die Life Sciences Fertigung mit modernsten Lösungen für die digitale Transformation. Unser Fachwissen verbessert die Systemleistung, optimiert Lieferketten und unterstützt die Initiativen Manufacturing 4.0 und Lab 4.0, um reibungslose Abläufe und GMP-Konformität sicherzustellen.

Unsere IT-OT-Beratung, Systemintegration und Standort­dienst­leistungen zeichnen sich durch Batch-Auto­matisierung, Daten­infrastruktur und Intelligenz, Manufacturing Execution Systems (MES), Labore und digitale Technologien aus. Durch die Priorisierung von Speed-to-Value, nachhaltiger Innovation und daten­gesteuerten Strategien liefern wir Echtzeit-Einblicke für die Geschäftstransformation.

Wir bieten ein umfassendes Lösungsportfolio für unsere Kund:innen aus der Life Sciences Industrie und arbeiten mit ihnen an der gemeinsamen Vision, die Wissenschaft voranzutreiben und lebens­verändernde Therapien voranzutreiben, um letztlich die Behandlungs­ergebnisse für die Patient:innen zu verbessern.

Batch-Automatisierung
Batch-Automatisierung

Steigern Sie die Effizienz in Herstellungs- und Laborprozessen durch verbesserte Visualisierung, Kontrolle und Qualität, die den GMP- und ISO 9001-Standards entspricht. Auto­matisieren Sie Systeme mit End-to-End-Lebens­zyklus­verwaltung und -Unterstützung.

Zwei Personen diskutieren und schauen auf den Computerbildschirm
Dateninfrastruktur und Intelligenz
Dateninfrastruktur und Intelligenz

Fertigungsstrategien 4.0 helfen Unternehmen dabei, auf Daten zuzugreifen, sie zu verwalten und zu analysieren. Integrieren Sie die Cloud nahtlos und pflegen Sie eine einzige Quelle der Wahrheit für globale System­einführungen.

Abstraktes digitales Wellenbild auf der rechten Seite des Rahmens
Ausführungssystem für die Produktherstellung
Ausführungssystem für die Produktherstellung

Unsere MES-Lösungen helfen Ihnen, Daten zu konsolidieren, die Handhabung zu vereinfachen und Chargenfreigaben zu be­schleunigen, um die Effizienz und Produktivität zu steigern und menschliche Fehler zu reduzieren.

Mann tippt auf der Tastatur und blickt auf einen Bildschirm
Digitale Labore
Digitale Labore

Fördern Sie nahtlose Labor­prozesse mit papierlosen, digitalen Lösungen, Laborinformatik, Robotik und fort­schrittlicher Datenanalyse. Unsere Lösungen beschleunigen die Einführung neuer Produkte und verkürzen die Veröffentlichungszeiten für eine höhere Labor­effizienz.

Ein Wissenschaftler steckt etwas in ein Reagenzglas.
Partnerschaften mit Mehrwert
Partnerschaften mit Mehrwert

Wir optimieren die bestehenden System- und Software­infra­strukturen unserer Kund:innen in Zusammenarbeit mit erstklassigen Partner:innen, die robuste Technologielösungen und einen außergewöhnlichen Mehrwert liefern.

Nahansicht der rechten Hand einer Person, deren Fingerspitzen eine horizontal platzierte digitale Tafel berühren
Tools für Ihre digitale Transformation
Tools für Ihre digitale Transformation

Unsere bewährten Standard­produkte und Beschleuniger helfen Ihnen, Ihre Prozesse zu digitalisieren und zu ver­einfachen, Abläufe zu optimieren und Zeit- und Kosten­einsparungen zu erzielen.

Ein Mann erklärt einer Frau, die eine elektronische Tafel in der Hand hält

Cognizant-Dienstleistungen für die Herstellung von Life Sciences

IT-OT-Beratung

Arbeiten Sie mit über 2.000 erstklassigen IT-OT-Beratern in Fertigung und Labor zusammen, um sicherzustellen, dass Ihre digitalen Technologien auf Ihre Geschäftsziele abgestimmt sind und diese effektiv erfüllen. Unsere Expertise umfasst Unternehmensprogramme, digitale Strategien und Roadmaps bis hin zu Konzepten, Design und Compliance von Fertigungssystemen.

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Systemintegration

Erhalten Sie umfassenden Support während des gesamten Projekt­integrations­prozesses, der Planung, Design, Bau, Tests und Qualifizierung umfasst. Sorgen Sie für nahtlose, termingerechte und budgetgerechte Projekt­implemen­tierungen und erfüllen Sie gleichzeitig Ihre Geschäfts­anforderungen. Verlassen Sie sich auf unser Fachwissen, um Ihre Projekte erfolgreich durchzuführen, die digitale Transformation zu ermöglichen und die Gesundheit der Patient:innen zu verbessern.

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Vor Ort Services

Steigern Sie die Produktions­verfügbarkeit und Audit­bereitschaft mit unseren umfassenden Support-Services. Verwalten Sie den Lebenszyklus von OT-, Fertigungs-IT- und QC-Laborsystemen für höchste Compliance. Cognizant bietet ein umfassendes Angebot an Dienst­leistungen vor Ort und unsere maß­geschnei­derten Lösungen erfüllen alle Anforderungen an die Fertigungs­unterstützung, egal ob vor Ort oder extern.

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Vorreiterrolle

Praktische Auswirkungen generativer KI auf die Fertigung im Life-Sciences-Bereich

Erfahren Sie, wie generative KI die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit in der gesamten Pharmaindustrie steigert.

Mehr erfahren
Frau hält ein Tablet in ihrer Hand
Traditionelle und generative KI: Ein Einblick in die neue Normalität für Pharma­unternehmen

Hören Sie, wie KI die Spielregeln für Pharma­unternehmen ändert, von der frühen Entdeckung bis zur Vermarktung.

Mehr erfahren
Ein Arbeitsplatz mit Mikroskop und anderen Instrumenten in einem Labor
Eine exzellente Daten­infrastruktur verändert die Produktion von Bio­pharma­zeutika

Entdecken Sie, wie Data-Historian-Technologie eine system- und standort­übergreifende Daten­verarbeitung ermöglicht, die geschäftliche Innovation und Effizienz fördert.

Mehr erfahren
Ein abstraktes Bild eines Lichtstrahls, der in Stücke explodiert
Harmonisierung von MES der nächsten Generation und traditionellen Ansätzen für eine intelligentere Fertigung

Entdecken Sie, wie eine Digitalisierungs­strategie, die die neuesten Innovationen im Bereich MES-Technologien nutzt, zur Ratio­nalisierung der Fertigung in den Life Sciences beitragen kann.

Mehr erfahren
Ein Mann mit Maske und Handschuhen betrachtet eine kleine Flasche mit genetischen Proben.
IT-OT-Konvergenz, fortschrittliche Analysen und KI, angetrieben durch eine „Connected by Intent“-Denkweise

Entdecken Sie, wie diese Technologien die Entwicklung im Bio­pharma­sektor für das neue digitale Zeitalter vorantreiben.

Mehr erfahren
Ein Mann und eine Frau untersuchen eine Fertigungseinheit in einem Tablet
Verbesserung der Daten­infrastruktur in der Fertigung mit prozess­analytischen Technologien (PAT)

Lesen Sie, wie die effektive Nutzung von PAT-Daten in der Fertigung betriebliche Erkenntnisse in Echtzeit für eine bessere Kontrolle, höhere Ausbeuten, Reinheit und kürzere Zykluszeiten liefert.

Mehr erfahren
Abstrakte Punktpunkte verbinden sich mit Verlaufslinien
Wie die digitale Zwillingstechnologie der Life-Science-Fertigung zugute kommen kann

Die digitale Zwillingstechnologie bietet Life-Science-Herstellenden eine vielversprechende Lösung zur Rationalisierung von Prozessen und zur Verbesserung der Datenqualität und -integrität. Lesen Sie unseren Blog, um mehr zu erfahren.

Mehr erfahren
Bild: Wassermolekül, Zoome

Whitepapers

Industrie 4.0

Revolutionierung der Life Sciences Produktion durch vernetzte Systeme und Daten.

Fertigungseinheit
OT-Cybersicherheit

Aufbau von Business Resilience für Life Sciences Produktion 4.0.

Hände einer Person, die auf der Tastatur eines Laptops tippt
Vereinfachung der Computer System Validierung (CSV)

Ein risikobasierter Ansatz für Life Sciences Produktion und Labore.

Eine männliche Person erklärt einer anderen Person etwas auf einem Laptop-Bildschirm
Data Egress – Verbindung zur Cloud

Das Potential fortschrittlicher Analysen für die Life Sciences Industrie erschließen.

Draufsicht auf ein wolkenähnliches Bild auf einem mit Lichtern aktivierten Dias

BROSCHÜRE

Intelligente Fertigungslösungen

Nutzen Sie digitale Technologien für schnellere, bessere und schlankere Ergebnisse.

Mehr erfahren
Titelbild des Whitepapers „Smart Manufacturing“.

BROSCHÜRE

Fertigungsdateninfrastruktur und -intelligenz

Maximieren Sie das Potenzial Ihrer Daten, um intelligentere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Mehr erfahren
Titelbild der Broschüre „Dateninfrastruktur und Geheimdienste“.

BROSCHÜRE

Ermöglichung digitaler Labore durch Informatik, Automatisierung und Analyse.

Patientenzentrierte Laborlösungen zur Unterstützung datengesteuerter Geschäfts­entscheidungen und optimierter Kosteneffizienz.

Mehr erfahren
Titelbild des Whitepapers zu digitalen Laborlösungen

BROSCHÜRE

Lösungen für Prozessautomatisierung

Unterstützung Ihrer digitalen Ziele durch verbesserte Visualisierung, Kontrolle und Qualität.

Mehr erfahren
Titelbild der Broschüre zu Prozess­automati­sierungs­lösungen

BROSCHÜRE

Fertigungs­ausführungs­systeme

Erzielen Sie eine schnellere Chargenfreigabe durch digitale Systeme, die Zeit und Fehler reduzieren und gleichzeitig kontextreiche Daten liefern.

Mehr erfahren
Titelbild der Broschüre „Manufacturing Execution Systems“.
LIFE SCIENCES MANAGEMENT

Unsere Ansprechpartner:innen

Gaurav Marya

Life Sciences SBU Head und Global Head of Health Sciences M&A, Cognizant

Gaurav Marya
Archana Ramanakumar

SVP und Global Head of Industry Solutions

Archana Ramankumar

Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.