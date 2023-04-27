Lösungen für Fertigung
Eine vertrauenswürdige Partnerin für die digitale Transformation in der gesamten Life Sciences-Produktion und in Laboren.
Cognizant unterstützt die Life Sciences Fertigung mit modernsten Lösungen für die digitale Transformation. Unser Fachwissen verbessert die Systemleistung, optimiert Lieferketten und unterstützt die Initiativen Manufacturing 4.0 und Lab 4.0, um reibungslose Abläufe und GMP-Konformität sicherzustellen.
Unsere IT-OT-Beratung, Systemintegration und Standortdienstleistungen zeichnen sich durch Batch-Automatisierung, Dateninfrastruktur und Intelligenz, Manufacturing Execution Systems (MES), Labore und digitale Technologien aus. Durch die Priorisierung von Speed-to-Value, nachhaltiger Innovation und datengesteuerten Strategien liefern wir Echtzeit-Einblicke für die Geschäftstransformation.
Wir bieten ein umfassendes Lösungsportfolio für unsere Kund:innen aus der Life Sciences Industrie und arbeiten mit ihnen an der gemeinsamen Vision, die Wissenschaft voranzutreiben und lebensverändernde Therapien voranzutreiben, um letztlich die Behandlungsergebnisse für die Patient:innen zu verbessern.
Cognizant-Dienstleistungen für die Herstellung von Life Sciences
LIFE SCIENCES MANAGEMENT
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Machen Sie den ersten Schritt
Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.
Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.