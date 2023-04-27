Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@356d94e2" Karriere
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@542c773" News
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@507508a8" Events
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@61d963c4" Investor:innen
Shared Investigator Platform
Kontakt

Ein neuer Weg nach vorn

Angesichts der Pandemie und technologischer Durchbrüche wie AI und Remote-Zusammenarbeit überdenken Life-Science-Organisationen auf der ganzen Welt, wie sie klinische Studien durchführen können.
Die Shared Investigator Platform von Cognizant unterstützt einen neuen Ansatz zur Rationalisierung klinischer Studien. Als erstes offenes, SaaS-basiertes klinisches Ökosystem der Branche verbindet Cognizant SIP Sponsoren, Standorte und Technologieanbieter, die zu Hause oder an anderen Standorten arbeiten. Und das alles von einem Ort aus, mit einer Anmeldung.
Viele führende Life Science-Unternehmen haben sich SIP angeschlossen und setzen sich für eine gemeinsame Vision von einheitlichen Arbeitsabläufen, Schulungen und Dokumenten ein. Sponsoren und Standorte berichten von effizienteren und schnelleren Studien-Start-ups. Das Ergebnis? Neue Therapien werden schneller auf den Markt gebracht – das bedeutet mehr Zeit, um Patienten zu helfen.
Erfahren Sie mehr über unsere Life Sciences Lösungen für Ihr Unternehmen.
Cognizant SIP erreicht über 300.000 Benutzer

Mit über 300.000 Benutzer:innen weltweit geht die bemerkens­werte Reise von Cognizant SIP weiter.

Zur Infografik
BUSINESS INTELLIGENCE

Aktuelle Veröffent­lichungen

Beschleunigen Sie die Aktivitäten an klinischen Forschungsstandorten mit der Cognizant SIP Mobile App

Erfahren Sie, wie die mobile App der Cognizant Shared Investigator Platform die Effizienz und das Engagement mit der Website steigert.

Broschüre lesen
Cognizant SIP Mobile App Coverbild
Die Shared Investigator Platform ermöglicht die Einhaltung der ICH E6(R3)-Richtlinien

SIP ist ein strategischer Wegbereiter für moderne klinische Studien, der sich an ICH E6(R3) orientiert, um die Sicherheit der Teilnehmer:innen zu erhöhen, die Datenqualität zu verbessern, den Betrieb zu rationalisieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Im Zuge der Weiterentwicklung der Branche ermöglicht SIP Standorten und Sponsoren, die Bereitschaft, Widerstandsfähigkeit und Forschungsexzellenz zu fördern.

Weiterlesen
Verbesserung der Compliance klinischer Studien mit SIP Safety Exchange

Mit der Ausweitung klinischer Studien auf Schwellenländer wie Lateinamerika und Südostasien wird die Verwaltung von Sicherheitsdaten an verschiedenen Standorten immer wichtiger. Das SIP Safety Exchange-Modul unterstützt die Skalierbarkeit durch anpassbare länderspezifische Sicherheitsprotokolle, um einen reibungslosen Ablauf von Studien in verschiedenen Regionen zu ermöglichen.

Weiterlesen
Optimieren Sie Ihre Testvorgänge mit dem Cognizant SIP Document Exchange-Modul

Das SIP-Dokumentenaustauschmodul von Cognizant ermöglicht den sicheren Austausch kritischer Studiendokumente zwischen Standort- und Sponsorenteams und hilft, die Startzeit zu minimieren

Lösungsübersicht
Optimieren Sie Ihren Sicherheits­benachrichtigungs­prozess mit dem Cognizant SIP Safety Exchange

Das SIP Safety Exchange-Modul von Cognizant hilft Sponsor:innen dabei, die Effizienz zu verbessern und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.  

Übersicht lesen
Überbrücken des Weges von Sponsor eTMF zu Site eISF Systems

Das Cognizant SIP eISF Connect-Modul löst die Herausforderungen des Dokumentenaustauschs und der Zusammenarbeit, indem es eine Brücke zwischen den eTMF-Systemen der Sponsoren und dem Florence eISF-System bildet.

Lösungsübersicht
Optimieren Sie klinische Studien mit einem Standort-First-Ansatz

Cognizant SIP bietet Ermittler:innen und Sponsor:innen eine einzige Technologieplattform, über die sie Dokumente gemeinsam nutzen, Dokumente austauschen und Workflows im gesamten klinischen Studienlebenszyklus harmonisieren können.

Verbessern sie die Effizienz um klinische Studien zu beschleunigen

Erfahren Sie von Branchenführern, wie die Shared Investigator Platform Dokumente standardisiert, Inkonsistenzen beseitigt und klinische Studien beschleunigt.

Reduzierung der Komplexität beim Start klinischer Studien.

Die SIP-Lösungen von Cognizant für virtuelles Monitoring, Studienaufsicht, Dokumentenaustausch und Zusammenarbeit sowie die Workflows für den Start der Studie und prädiktive Analysen von Oracle verbessern die Effizienz klinischer Studien und ermöglichen es den Beteiligten, Studien virtuell durchzuführen.

Mehr Studien. Weniger Doppelarbeit

Die Shared Investigator Platform (SIP) ist eine kollaborative Lösung, mit der mehrere Sponsoren Prüfzentren für klinische Studien auswählen und mit Start-up-Unternehmen kommunizieren und diese verwalten können. Das offene Design der Shared Investigator Platform von Cognizant vereinfacht und beschleunigt klinische Studien, weil redundante Arbeiten für Sponsoren und Prüfzentren vermieden werden.

Cognizant Shared Investigator Platform

Erfahren Sie, wie die Cognizant® Shared Investigator Platform die Sponsoren bei der Bewältigung der heutigen Herausforderungen unterstützt und gleichzeitig klinischen Forschern ein besseres Erlebnis bei der Durchführung der Studien bietet.

Broschüre lesen
One Clinical Trial Operations Platform with Cognizant SIP

Erfahren Sie, wie diebspCognizant® Shared Investigator Platform die Zusammenarbeit von Prüfzentren mit Sponsoren erleichtert.

Broschüre lesen
Modernisierte Abläufe mit der Cognizant® Shared Investigator-Plattform

Cognizant SIP ist eine robuste Plattform, die die Zusammenarbeit zwischen Sponsoren und Prüfzentren bei den wesentlichen Komponenten des Lebenszyklus klinischer Studien verändert.

Datenblatt lesen
Implementierung der Cognizant® Shared Investigator Platform: Lektionen aus der Praxis

Ein führendes onkologisches Gesundheitssystem und eine Forschungseinrichtung teilen ihre Best Practices zur Planung und erfolgreichen Implementierung von Cognizant SIP in einer großen Organisation.

Studie lesen
Mit der Shared Investigator Platform besitzen wir für verschiedene Sponsoren einen einzigen Zugangspunkt für alle Studien. Das ist genau das, was wir gebraucht haben, um das Management zu vereinfachen und die Effizienz unserer klinischen Studien zu verbessern.

Jose Manuel Perez Mosquera
Clinical Research Manager
CHUAC-Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
Jose Manuel Perez Mosquera
LIFE SCIENCES MANAGEMENT

Unsere Ansprechpartner:innen

Lestter Cruz Serrano

Leiter Medical Affairs, Shared Investigator Platform

Lestter Cruz Serrano Leader

Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.