Shared Investigator Platform

SIP ist ein strategischer Wegbereiter für moderne klinische Studien, der sich an ICH E6(R3) orientiert, um die Sicherheit der Teilnehmer:innen zu erhöhen, die Datenqualität zu verbessern, den Betrieb zu rationalisieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Im Zuge der Weiterentwicklung der Branche ermöglicht SIP Standorten und Sponsoren, die Bereitschaft, Widerstandsfähigkeit und Forschungsexzellenz zu fördern.