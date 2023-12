Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der Cloud, um sich sofort an Änderungen anzupassen. Cognizant® Cloud Integration Brokerage bietet eine B2B-Plattform als Service mit integrierter skalierbarer Infrastruktur in der Cloud. Vorkonfigurierte B2B-Software ermöglicht es Kund:innen, in ihrem eigenen Tempo zu skalieren und die B2B-Lösung und -Dienste kontinuierlich an Geschäftsanforderungen anzupassen. Die Lösung unterstützt die Dateiverarbeitung nahezu in Echtzeit mit unterschiedlichen Verarbeitungs- und Prioritätswarteschlangen basierend auf der Wichtigkeit der Daten und unterstützt gleichzeitig mehrere Dateiübertragungsprotokolle. Die Lösung ist für Kund:innen auch in verschiedenen Pay-per-Use-Preismodellen verfügbar.