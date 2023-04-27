IT-Abläufe, die Geschäftsergebnisse vorantreiben

Die Cognizant Neuro® IT Operations-Plattform nutzt KI-gestützte automatisierte Tools, um die Widerstandsfähigkeit zu verbessern, die Komplexität zu reduzieren und Unternehmen vollständige Transparenz über den IT-Betrieb zu geben. Mit einem automatisierten, wiederholbaren Ansatz, der kontinuierlich lernt und wächst, machen wir die Führung Ihres Unternehmens intelligenter und sicherer.

Die Plattform, die den Grundstein für ein zukunftsfähiges digitales Geschäft legt, ist da.