Cognizant Neuro IT Operations
Kontakt

IT-Abläufe, die Geschäftsergebnisse vorantreiben

Die Cognizant Neuro® IT Operations-Plattform nutzt KI-gestützte automatisierte Tools, um die Widerstandsfähigkeit zu verbessern, die Komplexität zu reduzieren und Unternehmen vollständige Transparenz über den IT-Betrieb zu geben. Mit einem automatisierten, wiederholbaren Ansatz, der kontinuierlich lernt und wächst, machen wir die Führung Ihres Unternehmens intelligenter und sicherer.

Die Plattform, die den Grundstein für ein zukunftsfähiges digitales Geschäft legt, ist da. 

Die Vorteile einer auto­mati­sierungs­orientierten IT

Unternehmen kämpfen mit komplexen Plattformen und Anwendungen, deren reaktive Verwaltung das Risiko und die Ineffizienz erhöht. Eine einzige, einheitliche Sicht auf alle Umgebungen, die Probleme proaktiv identifizieren und auf intelligente, sichere und automatisierte Weise lösen kann, ermöglicht eine bahnbrechende Leistung im IT-Betrieb.  

Sichtbarkeit im gesamten Ökosystem

Tiefergehende Einblicke, ganzheitliche Beobachtbarkeit und Echtzeitüberwachung in Ihrer gesamten IT-Landschaft.

Proaktive, KI-gesteuerte Abläufe

Reduziert Ausfallzeiten und löst Probleme schnell durch eine optimierte intelligente Vorfallerkennung.

Automatisierter Eskalationsprozess

Schnelle Lösung durch automatisierte Filterung, Clustering, Ticket­weiter­leitung und Priorisierung.

Selbstheilendes IT-Ökosystem

Automatisierte Problemlösungen im großen Maßstab, unterstützt durch KI, um kontinuierlich aus Öko­system­daten zu lernen und sich zu verbessern.

Arbeiten Sie mit uns zusammen

Verändern Sie die Art und Weise, wie Technologie in Ihrem Unternehmen bereitgestellt, unterstützt und verbessert wird.

Verwaltete Dienste der nächsten Generation

Unser kollaborativer Ansatz nutzt innovative Technologien in Kombination mit unserer Erfahrung bei der Skalierung von Abläufen, um Durchbrüche in der Leistung zu erzielen.

Mann steht mitten in einem Rechenzentrumsraum
Wechseln Sie zum Wert

Cognizant orchestriert menschliches Design, intelligente Automatisierung und KI, um IT-Betriebskosten und -risiken zu reduzieren und gleichzeitig Geschäftseinblicke und Agilität zu ermöglichen.

Intelligentes Ökosystem

Marktführende Tools und Konnektoren integrieren Ihr gesamtes IT-Ökosystem mit einer einzigen Ansicht, die intelligente Einblicke in den Geschäftszustand bietet und so für Transparenz und neue Erkenntnisse sorgt.

Frau mit Brille blickt auf Computerbildschirm

Cognizant Neuro®
Co-Innovation Lab

Wenn Ihr Unternehmen eine Umgestaltung des IT-Betriebs anstrebt, können unsere Expert:innen mit Ihnen zusammenarbeiten, um die erzielbaren Vorteile zu verstehen und Pläne für den Übergang und die Einführung zu entwickeln.

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen

Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.

