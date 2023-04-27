Kommunikation

Die Verbraucher:innen erwarten, immer Zugang zu Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu haben. Mit der Einführung von 5G wird die Verbreitung von Breitband überall vorangetrieben und die Nachfrage nach neuen Diensten geschaffen - für zu Hause und unterwegs. Unsere Teams arbeiten mit Mobilfunkanbietern zusammen, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen und planen digitale Technologien, Netzwerke und Tests und erstellen eine unkomplizierte Abrechnung und Auftragsabwicklung.