Weniger KI-Komplexität. Mehr Skalierbarkeit.

Branchenübergreifend setzen Unternehmen auf KI, um Betriebsabläufe zu optimieren, das Kundenerlebnis zu verbessern, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und völlig neue Einblicke in ihre Geschäftsabläufe zu gewinnen.

Für die schnelle Entwicklung und Bereitstellung von KI-gestützten Lösungen – darunter Anwendungen, maschinelles Lernen (MLOps), Datenpipelines, Wissensdatenbanken und agentengestützte KI-Systeme – muss jedoch die Komplexität auf jeder Ebene des KI-Stacks bewältigt werden. Fachkräftemangel, fragmentierte Tools und operative Herausforderungen bei der Bereitstellung von KI in großem Maßstab verhindern, dass viele Konzeptbestätigungen die Produktionsreife erreichen.

Cognizant Neuro AI Engineering vereinfacht die Implementierung, das Infrastrukturmanagement und die Abläufe von KI und ermöglicht es Unternehmen, schneller hochwertige und zuverlässigere KI-Lösungen zu entwickeln.

Dank des Full-Stack-Designs sind Best Practices von Anfang an integriert, während automatisierte MLOps Risiken und Ineffizienzen durch proaktive Kontrollen für Leitplanken, KI-Sicherheit, Compliance und Qualitätssicherung beseitigen. 

„Bis 2027 werden 75 % der Geschäftsanwendungen generative KI-Funktionen enthalten. Heute sind es weniger als 5 %.“*

Vorteile und Funktionen der Plattform

Beschleunigte KI-Innovation und Markteinführungszeit

Sorgen Sie mit vorgefertigten Komponenten für schnelles Prototyping und verkürzen Sie so die Zeit von der Konzeption bis zur Produktion erheblich.

Höhere Qualität der KI-Lösung und geringeres Risiko

Integrieren Sie Best Practices und Governance über den gesamten KI-Stack hinweg, um hochwertigere und zuverlässigere KI-Lösungen bereitzustellen und gleichzeitig Compliance- und Sicherheitsrisiken proaktiv zu minimieren.

Verbesserte geschäftliche Agilität und Anpassungsfähigkeit

Ermöglichen Sie schnelle und kostengünstige Tests mit neuen KI-Technologien/-Modellen und inkrementelle Skalierung mithilfe einer modularen Architektur, Unterstützung mehrerer Anbieter und kontinuierlicher Bereitstellungsfunktionen. 

Strategische Transparenz und Governance

Zentralisieren Sie Transparenz und Kontrolle über KI-Modelle, Infrastruktur, Datensätze und Nutzungsmuster unternehmensweit mit einem Full-Stack-Ansatz und einer einzigen Schnittstelle.

Funktionen von KI-Multi-Agenten

Wählen Sie aus einer Reihe beliebter, agentengestützter KI-Frameworks von Drittanbietern wie CrewAI, AutoGen und AWS Bedrock sowie dem Neuro® AI Multi-Agent Accelerator von Cognizant, der Interoperabilität und Integration von Multi-Agenten ermöglicht.

Funktionen verantwortungs­voller KI

Verwenden Sie einen modularen und erweiterbaren Ansatz mit vordefinierten Eingabeaufforderungen, Vorlagen und fein abgestimmten LLM-Protokollanalysatoren, um einen verantwortungsvollen KI-Einsatz zu gewährleisten.

Interoperabilität zwischen Infrastruktur­anbietern

Verwenden Sie einen vorlagenbasierten Ansatz mit austauschbaren Modulen, um den Wechsel zwischen Cloud (z. B. AWS, Azure, GCP) oder privater Infrastruktur (z. B. NVDIA) relativ einfach und mit geringeren Risiken zu ermöglichen.

Beobachtbarkeit und Kennzahlen

Stellen Sie einheitliche Tools für die Beobachtbarkeit, Leistungsüberwachung und Schätzung von Reaktionszeiten und Kosten in jeder Umgebung bereit.

Arbeiten Sie mit uns zusammen

Führend in der modernen Technologie

Die umfassende Erfahrung von Cognizant bei der Unterstützung der Systemmodernisierung und -innovation auf Unternehmensebene macht uns zu einem idealen Partner für Engineering der nächsten Generation.

Branchenspezifisches Fachwissen

Unsere Teams verfügen über umfassende Branchen- und Fachkenntnisse, die dazu beitragen, Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe zu optimieren.

An der Spitze der KI-gestützten Automatisierung

Wir arbeiten jeden Tag mit Hyperscalern und Kunden zusammen, um die Zukunft der KI-gestützten Automatisierung für Unternehmen mitzugestalten. Wir nutzen dieses Fachwissen, um Software-Engineering neu zu definieren.

Wir zeigen es Ihnen, wie es geht

Wenn Sie eine Demo wünschen und erfahren möchten, wie Neuro AI Engineering Ihrem Unternehmen helfen kann, auf schnellerem Wege/in kürzerer Zeit bessere KI-Systeme zu entwickeln, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus. 

* Gartner®, „Generative AI will radically change the nature of custom apps“ von Van Baker, 24. Januar 2025.

GARTNER ist ein eingetragenes Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.