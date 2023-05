Ergebnis­basierte Cloud-Geschäfts­lösungen Cloud-Lösungen sind heute der schnellste und effektivste Weg, Ihr Unternehmen zu erneuern und zu führen. Reagieren Sie sofort auf Veränderungen in Ihrer Branche mit Echtzeitberichten und maß­ge­schei­derten, kund:innen­orien­tierten Benutzer:innen­erleb­nissen und passen Sie sich diesen an. Verlagern Sie die Rechenleistung genau dorthin, wo sie benötigt wird, indem Sie alle Ihre IT-Ressourcen in einer sicheren Cloud-Lösungsplattform zusammenführen.

Warum es besser ist, ‘cloud-smart' als ‘cloud-first' zu sein Cloud Smart bedeutet, das richtige Gleichgewicht zwischen Public, Private oder Hybrid Cloud zu finden, von dem Ihr Unternehmen am meisten profitiert. Mehr erfahren