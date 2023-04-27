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Cloud-Lösungen
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Mit Cloud-Lösungen Geschäftsergebnisse erzielen

Genau wie die Welt, in der wir leben, befindet sich die Cloud – und alles, womit sie verbunden ist – in einem ständigen Innovationszustand. Um diesem Wandel immer einen Schritt voraus zu sein, setzt Cognizant auf Cloud-Lösungs-Expertise, umfassende Branchenkenntnisse und Partnerschaften. Dadurch werden Daten migriert, integriert, automatisiert und verwaltet, und Sie erhalten Ergebnisse, die Ihre Innovation und Ihr Wachstum vorantreiben.

Wir haben unsere preisgekrönten Microsoft Azure-Fähigkeiten durch die Übernahme von 3Cloud, einem Unternehmen von Cognizant, verbessert.  Vor der Übernahme war 3Cloud Microsofts größter Azure-dedizierter Partner und half dabei, Unternehmen in KI-gestützte Unternehmen zu transformieren. Unsere insgesamt mehr als 21.000 Azure-zertifizierten Spezialisten bieten unseren Kunden eines der umfassendsten Azure-orientierten Portfolios der Branche.

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3Cloud-Logo

Ergebnisse von Cloud-Lösungen und starker ROI

100 %

SLA-Einhaltung

99,9 %

Cloud-Plattformverfügbarkeit

71 %

Reduzierung der Bauzeit

60 %

optimierte Cloud-Nutzungskosten

40 %

Reduzierung der Cloud-Infrastruktur- und Softwarelizenzkosten

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit einer Multi-Cloud-Umgebung

Schneller Geschäftswert liefern mit Cognizant Skygrade

Unabhängig davon, ob Sie sich in der Planungsphase einer Cloud-Transformation befinden oder in einer suboptimalen Cloud-Umgebung arbeiten, hilft Cognizant® Skygrade™, den Wert einer Cloud-nativen Architektur zu realisieren.

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Warum es besser ist, ‘cloud-smart' als ‘cloud-first' zu sein

„Cloud Smart“ zu sein bedeutet, das richtige Gleichgewicht zwischen Public, Private oder Hybrid Cloud zu finden, von dem Ihr Unternehmen am meisten profitiert.

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Digitale Schnittstelle Cloud

Cloud-Services

Bauen Sie mit Cloud-Lösungen eine Brücke in die Zukunft

Wir machen die heutigen Unternehmen nachhaltig, agil und innovativ, indem wir den historischen Kern transformieren, die Modernisierung von Infrastruktur und Anwendungen vorantreiben und die Cloud als moderne Geschäftsplattform nutzen.

Sie sind sich nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Unsere Cloud-Beratungsdienstleistungen unterstützen Ihr Unternehmen von Beginn an bei der Entwicklung der Cloud-Strategie und eines Technologie-Modernisierungsplans. Wir begleiten Sie dabei von der ersten Konzeptprüfung über die Umsetzung bis hin zur Optimierung. Unsere Dienstleistungen stellen sicher, dass der Fokus nicht nur auf Lösungen liegt, sondern auch auf dem Aufbau der Talente und Teams, die zu ihrer Unterstützung erforderlich sind.

Mithilfe unserer auf Skygrade basierenden, automatisierten, KI-gesteuerten Beurteilungen bestehender Anwendungen und Infrastrukturen lassen sich die Cloud-Bereitschaft und der Aufwand für die Cloud-Migration auf der Grundlage der 6R-Frameworks ermitteln.

Wir stellen die erforderlichen Tools und Ressourcen zur Verfügung, um die Implementierung von DevOps-Praktiken in einer Cloud-Computing-Umgebung zu unterstützen. Erzielen Sie schnellere und zuverlässigere Software-Releases, indem Sie eine DevOps-Softwareentwicklungsmethodik verwenden, bei der Zusammenarbeit, Automatisierung und kontinuierliche Bereitstellung im Vordergrund stehen.
Unsere Beratungsleistungen umfassen die Entwicklung von Strategien, die Beurteilung des Reifegrads und die Rationalisierung von Tools.

Die Plattform Cognizant OneDevOps beschleunigt die Einführung von DevOps, indem sie proaktiv Engpässe identifiziert, Erkenntnisse liefert und die Rückverfolgbarkeit in der kontinuierlichen Bereitstellungspipeline sicherstellt. Sie lässt sich in führende DevOps-Tools integrieren, um Ausfallzeiten zu reduzieren, die Codequalität zu verbessern und die Versionsstabilität zu erhöhen.

Zur Entwicklung, Migration und Modernisierung von Apps gehören die kontinuierliche Integration und Bereitstellung (CI/CD), die Orchestrierung und Automatisierung von Anwendungsversionen, die Containerisierung und DevSecOps.

Zu den verwalteten Diensten zählen die Pipeline-Automatisierung mit Infrastructure as Code (IaC), die Wartung und der Support von DevOps-Tools sowie Routineaufgaben wie das Versionsmanagement, Betriebsabläufe in der Umgebung und die Versionsverwaltung bzw. das Änderungsmanagement.

Unsere Cloud-Foundation-Services helfen Unternehmen beim Aufbau einer starken, zuverlässigen Cloud-Infrastruktur. Wir bieten die wesentlichen Bausteine wie Landing Zones, Netzwerkkonfiguration, Sicherheitsprotokolle, Identitäts- und Zugriffsverwaltung sowie Compliance- und Governance-Richtlinien, die Sie auf Erfolgskurs bringen. Ein entscheidender Teil des Aufbaus des Cloud-Fundaments ist die Integration in Plattformen wie Cognizant Skygrade für KI-gestütztes Cloud-Management, Cloud-Governance und FinOps.

Sichern Sie sich den Zugriff auf eine Reihe von Cloud-Verwaltungs-Services, Lösungen und Kompetenzen, die Ihrem Unternehmen dabei helfen, die Cloud optimal zu nutzen, und behalten Sie gleichzeitig die Übersicht über Automatisierung, Kostenüberwachung und KI-Betrieb. Unsere Lösungen kombinieren verschiedene Plattformoptionen, Tools, Blaupausen und professionelle Dienstleistungen, die Sie zur Implementierung Ihrer eigenen Plattform oder zur Nutzung der IP-Lösungen und gemeinsamen Dienstleistungen von Cognizant nutzen können.

Unsere Cloud-Management-Funktion bietet mithilfe von Cognizant Neuro® IT Operations ein KI-basiertes Cloud-Bereitstellungsmodell, das sowohl anpassungsfähig als auch sicher ist.

Anpassungsfähig: Die Lösung lässt sich in ein bestehendes Cloud-Betriebsszenario integrieren. Alternativ kann ein zukünftiges Cloud-Betriebsmodell für unsere Kunden erstellt werden, das mit maßgeschneiderten Tools und automatisierten Prozessen ausgestattet ist.
Sicher: Durch die Implementierung von Best Practices, Tools und Technologien für die Cloud-Sicherheit werden Zero Trust und Cyber-Resilienz in den Cloud-Betrieb integriert, sodass die Cloud-Sicherheit zu einem festen Bestandteil des Cloud-Managements wird.

Cognizant hat es sich zur Aufgabe gemacht, außergewöhnliche Technologiedienstleistungen zu erbringen, die die Kundenerwartungen erfüllen und übertreffen. In unserer Vereinbarung über den Level an Services (Service Level Agreement, SLA) sind die Standards und Verpflichtungen festgelegt, die wir einhalten, um unseren Kunden höchste Servicequalität zu bieten. Wir bieten standardisierte und maßgeschneiderte SLAs an, die speziell auf die geschäftlichen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.

Leistungsumfang
Zum Leistungsumfang gehört die Verwaltung des öffentlichen Cloud-Betriebs für Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS). Außerdem umfasst er Cloud-Sicherheit, Datenschutz, Cyber-Resilienz in der Cloud und Multi-Cloud-Netzwerkverwaltung.

Unsere SLAs werden in der Regel anhand der folgenden Kriterien gemessen:  

  • Reaktionszeit
  • Prozentuale Einhaltung der Reparatur-/Lösungszeit
  • Zeit bis zur Erfüllung und prozentuale Einhaltung
  • Anzahl der Tickets, die länger als doppelt so lange wie die erwartete Lösungszeit offen sind, kategorisiert nach Schweregrad und Priorität.

Maximieren Sie den Wert der Cloud, indem Sie Ihre Transformation beschleunigen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Unabhängig davon, ob Ihre Migration ein Sprungbrett oder eine vollständige Umstellung auf Cloud-Native und Containerisierung ist, liefern unsere Services Ergebnisse, die Unternehmen dabei helfen, sich auf ihrem Weg zu einer längerfristigen Modernisierung weniger auf die IT und mehr auf Innovation, Investitionsmöglichkeiten und Wachstum zu konzentrieren.

Cognizant Skygrade wird zur Umwandlung von Workloads von lokalen oder virtualisierten Anwendungen eingesetzt. Der Prozess beginnt mit einer schnellen, toolgestützten, automatisierten Beurteilung des vorhandenen Anwendungs- und Infrastrukturbestands, gefolgt von einer Dispositionsanalyse. Anschließend wird eine Strategie für eine smarte Cloud-Migration entwickelt. Darauf folgen automatisierte Migrationen mit intelligenter Wellenplanung auf der Grundlage von Abhängigkeitszuordnungen, automatisierter Containerisierung, automatisierter Qualitätsentwicklung/Qualitätssicherung (QE/QA) und Transformationsrezepten sowie Branchenmodellen.

Um den größtmöglichen Nutzen aus Ihren Cloud-Initiativen zu ziehen, müssen Sie die richtigen Betriebsabläufe und -praktiken für das Zeitalter der Public Cloud definieren. Unsere Cloud-Optimierungs-Services verwalten Bereitstellung, Optimierung und Leistung, um Ihrem Unternehmen die FinOps-Beobachtbarkeit zu geben, die es benötigt, um optimierte Workloads sicherzustellen.

Die Cognizant Skygrade™-Plattform bietet KI-gestütztes FinOps-Management, indem sie Erkenntnisse über die Nutzung mit Cloud-Ausgabedaten korreliert und die Platzierung der Workloads in den am besten geeigneten Cloud-Landezonen empfiehlt.  Sie ermöglicht auch eine KI-gesteuerte kontinuierliche Optimierung, anhand derer unsere Betriebsteams – in Zusammenarbeit mit den Kund:innen – die Cloud-Ausgaben optimieren.

Die Hybrid Cloud vereinheitlicht Betriebsabläufe, indem sie lokale, Edge- und öffentliche Anbieter wie Amazon, Microsoft und Google in Ihrer Cloud-Umgebung zusammenbringt. Passen Sie das Cloud-Erlebnis an Ihre Bedürfnisse an, vereinfachen Sie die Verwaltung und stellen Sie sicher, dass Sie den maximalen Nutzen aus Ihrer Investition ziehen.

Unsere Infrastructure Managed Services (IMS) bieten umfassende IT-Infrastruktur­betriebsdienste für kritische Geschäfts­anwen­dungen, die in privaten/hybriden Clouds oder traditionellen und proprietären Umgebungen gehostet werden. IMS bietet außerdem End-to-End-Transformations­dienste von der Legacy- zur modernen IT-Infrastruktur durch Gen-KI und Frameworks, die auf branchen­spezifische Geschäfts­ergebnisse zugeschnitten sind.

Partner und Zusatzleistungen 

Digitaler Arbeitsplatz

Bieten Sie erstklassige Mitarbeitererlebnisse mit einer Cloud-Strategie, die Ihren Arbeitsplatz und Ihre Zusammenarbeit verändert.

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Cloud-Sicherheit

Sichern Sie Ihr sich wandelndes Unternehmen mit robuster und nahtloser Sicherheit, die Ihnen Sorgenfreiheit schenkt.

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Intelligente Kante

Liefern Sie mithilfe leistungsstarker Analysen Ergebnisse für eine umsetzbare Entscheidungsfindung nahezu in Echtzeit am Netzwerkrand.

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Digitale Erkenntnisse

Nutzen Sie umfassende Analysen und maschinelles Lernen, um Geschäfts­anwendern dabei zu helfen, Erkenntnisse und Mehrwert zu generieren.

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Anerkennungen

Multi-Cloud

ISG-Anbieterobjektiv: Multicloud Public Services 2023 – Spitzenreiter

IT-Betrieb

Avasant Radarview: Intelligente ITOps-Dienste 2023 – Spitzenreiter

Anwendungs­dienste

Everest Peak Matrix: Oracle Cloud Application Services 2023 – Spitzenreiter

KI-Dienste

Everest Peak Matrix: Künstliche Intelligenzdienste 2023 – Spitzenreiter

Managed Services

Avasant Radarview: Data Center Managed Services 2023 – Spitzenreiter

Partnerdienste

ISG Provider Lens™: Oracle und Technologie-Ökosystem 2024 – Führendes Unternehmen

FLUGBLATT

Business Resilience-as-a-Service von Cognizant in Partnerschaft mit Rubrik

Schützen Sie wichtige Daten mit Cognizant und Rubrik. Erreichen Sie widerstandsfähigen, KI-gesteuerten Schutz, schnelle Wiederherstellung und Compliance in hybriden Umgebungen.

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Rubrik-Logo

WHITEPAPER

Aufstieg der alternativen Virtualisierung: Lösungen für die Modernisierung durch kostengünstige Hybrid Cloud

Entdecken Sie Möglichkeiten zur Bewertung, Reduzierung der Abhängigkeit und Umstellung auf effiziente Hybrid- und Public-Cloud-Alternativen.

Weiterlesen
Digitale Landschaft aus blauen Dünen mit weißen Punkten

WHITEPAPER

Kognitiver Hybrid-Cloud-Betriebsablauf: Ein plattformbasierter Ansatz für Effizienz und Ausfallsicherheit

Erfahren Sie, wie kognitive Hybrid-Cloud-Betriebsabläufe mit fortschrittlichen KI- und ML-Algorithmen eine einfache Automatisierung übertreffen.

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Digitale Wellen vor blauem Hintergrund

Cognizant Cloud-Expertise

Wir arbeiten mit allen wichtigen Cloud-Anbietern über dedizierte Hyperscaler-Unternehmensgruppen zusammen, um Full-Stack-Fähigkeiten anzubieten. Zusammen stellen wir kompetenten Teams, sowie Software und Plattformen zusammen, um sichere Cloud-Lösungen zu ermöglichen, die das Wachstum Ihres Unternehmens beschleunigen.

Auszeichnungen für Cloud-Partner

Wir arbeiten eng mit unseren Partner:innen zusammen, um die Zukunft für unsere gemeinsamen Kund:innen zu gestalten. Gemeinsam definieren wir Prozesse neu und transformieren Erfahrungen, um kundenzentrierte Ergebnisse zu erzielen. Hier sind einige unserer neuesten Partnerschaftsauszeichnungen.

Oracle

2025

  • Global Service Partner Technology/Cloud Transformation Breakthrough Award
  • Regional Best in Class Technology/Cloud OCI Breakthrough Partner Award
  • North American Technology/Cloud OCI Breakthrough Partner Award
  • EMEA Technology/Cloud OCI Breakthrough Partner Award
  • EMEA Apps – HCM Breakthrough Partner Award

2024

  • Führender Anbieter beim Customer Success Partner Award für Apps-Service-Partner
  • Applications/SaaS EMEA Customer Success Partner Award
  • Applications/SaaS UK&I Customer Success Award
  • Applications/SaaS ECEMEA Customer Success Award
Oracle-Partner
Amazon Web Services

- AWS Global GSI-Partner des Jahres für Migrationen

– AWS Global GSI-Partner des Jahres für Migrationen – Biowissenschaften

– AWS-Migrationspartner des Jahres – Region Greater China

AWS-Partnerlogo
Google Cloud

Partner des Jahres 2024

– Globaler Durchbruch

– Branchenlösung – Services: Gesundheitswesen und Biowissenschaft

– Services: Australien und Neuseeland

– Spezialisierung: Datenanalyse

Google Cloud-Datenverwaltung
Microsoft

Gewinner des Partners des Jahres 2024

  • GSI US Amerika
  • GSI Growth Champion Award

Finalist für den Partner des Jahres 2024

  • Global System Integrator (GSI) Award
  • Preis für intelligente Automatisierung
  • Media and Telco Award
Microsoft-Partner

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Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.

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FAQ: Was ist Cloud-Migration?

Bei der Cloud-Migration werden die Anwendungen eines Unternehmens – einschließlich Daten, Diensten, Prozessen und anderen Geschäftskomponenten – in eine Cloud-Computing-Umgebung verschoben. Diese Elemente werden in der Regel von lokalen Rechenzentren und Servern in die Cloud oder von einer Cloud-Umgebung in eine andere übertragen.

Durch die Migration einiger oder aller Datenbestände in die Cloud kann ein Unternehmen die folgenden Vorteile erzielen:

  • Kosteneinsparungen. Senken Sie die Kosten von Apps mithilfe einer skalierbaren und wiederholbaren Migrationsmethode, die über ein Fabrikmodell bereitgestellt wird. Steuern Sie die Kosten mithilfe verbrauchsbasierter Preisgestaltung und eliminieren Sie investitionsintensive lokale Umgebungen.
  • Geschwindigkeit. Verkürzen Sie die Markteinführungszeit mithilfe einer integrierten DevOps-Pipeline in einem mehrschichtigen Cloud-Sicherheitsmodell.
  • Rationalisiertes Anwendungsportfolio. Identifizieren Sie Anwendungen, die für die Cloud-Migration geeignet sind, mithilfe einer umfassenden Erkundungs- und Bewertungsmethode.
  • Unternehmenstransformation. Cloud-Migrationslösungen ermöglichen es Unternehmen, sich schneller zu bewegen und innovativ zu sein, die alternde Infrastruktur zu modernisieren, global zu skalieren, bessere Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen und Organisationsmodelle neu zu strukturieren, um bessere Kundenerfahrungen zu schaffen.
  • Digitale Transformation. Erreichen Sie die digitale Transformation, indem Sie die Agilität verbessern, fortschrittliche Technologien besser nutzen und den kulturellen Wandel erleichtern.
  • Konsolidierung von Rechenzentren. Verbringen Sie weniger Zeit mit der Verwaltung von Rechenzentren und mehr Zeit mit der Migration in die Cloud.
  • Agilität und Skalierbarkeit Verwenden Sie die automatische Skalierung und Skalierbarkeit, um die höchsten Anforderungen des Unternehmens ohne Bereitstellung von Überkapazitäten zu erfüllen.
  • Geografische Reichweite Greifen Sie von jedem Ort und auf jedem Gerät auf Anwendungen zu, indem Sie das Konnektivitäts-Backbone von Cloud Service Providern (CSPs) nutzen.
  • Integration. Nahtlose Integration in andere Systeme (Anwendungsprogrammierschnittstelle) – kostengünstig mit Cloud-Migrationslösungen.
  • Einfachheit. Beschleunigen und vereinfachen Sie die Einrichtung von Daten und Anwendungen und machen Sie Updates automatisch.
  • Wartungsarm. Geben Sie die Verantwortung für die Wartung von Hardware, Software und Netzwerkinfrastruktur an einen CSP.

Die Verlagerung von Anwendungen und Daten in die Cloud ist im digitalen Zeitalter zu einer Standardaufgabe geworden, die sich effizient und effektiv umsetzen lässt. In einem stark fragmentierten Markt kann es für Unternehmen jedoch schwierig sein, aus der Vielzahl der derzeit verfügbaren Optionen die am besten geeigneten Cloud-Services, Bereitstellungsmodelle und Workloads auszuwählen.

Die Migration in die Cloud kann für traditionelle Unternehmen, die sich seit Jahren bei der Bereitstellung von Dienstleistungen und Erzielung von Umsätzen auf veraltete interne Systeme verlassen, eine umständliche und riskante Aufgabe sein. Typischen Herausforderungen der Unternehmen bei der Betrachtung von Cloud-Migrations­lösungen

  • Entscheidung über die zu verschiebenden Workloads und die Reihenfolge der Migration.
  • Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und Leistung geschäftskritischer Services.
  • Implementierung angemessener Sicherheitskontrollen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Zu den Cloud-Migrationsansätzen gehören:

  • Greenfield, das die Entwicklung von Anwendungen in der Cloud mit einem „Cloud-First“ -Ansatz und die Integration cloudnativer Funktionen beinhaltet
  • Brownfield, das Rehosting, Replatforming, Rearchitecting und Refactoring umfasst
  • Eine Kombination aus Greenfield- und Brownfield-Strategien

Ein erfolgreiches Cloud-Migrations-Framework basiert in der Regel auf einer agilen Methodik, die durch Scrum ausgeführt wird, um die Planung und Ausführung einer Cloud-Migration – sowie die fortlaufende Verwaltung und Optimierung der Cloud – in eine Reihe von fünf strikt definierten Prozessen aufzuteilen:

  • Bewertung und Planung: Bewertung von Portfolios für die Eignung der Cloud und die Durchdringlichkeit der Cloud-Migration
  • Design und Build: Richtet eine sichere Cloud-Umgebung basierend auf den Workload-Anforderungen ein
  • Vision und Strategie: Stellt die Ausrichtung auf Geschäfts- und IT-Strategien sicher
  • Migrieren und validieren: Überträgt Workloads in die Cloud-Umgebung
  • Ausführen und Optimieren: Verwaltet Cloud-basierte Systeme, einschließlich Service

Verschiedene Beschleuniger — wie vorgefertigte Blueprints und Muster für Cloud-Migrationslösungen, Migrationstools, Factory-Modelle, Performance-Dashboards und Governance-Frameworks sowie integrierte Change-Management-Prozesse — unterstützen ein solches Framework.

Mit dem richtigen Prozess kann die Cloud-Migration in nur 30 Tagen durchgeführt werden. Dazu gehört normalerweise ein Prozess mit den folgenden Schritten:

  • Antwort: Unterbrechungen können dazu führen, dass Unternehmen auf der ganzen Welt die Maßnahmen zur Geschäftskontinuität neu untersuchen müssen, die die Auswirkungen auf die Kund:innen minimieren.
  • Wiederherstellung: Der Anstieg der Remote-Arbeit hat die Mängel an lokaler Infrastruktur und veralteten Anwendungen aufgedeckt. Unternehmen hatten aufgrund plötzlicher Nachfragespitzen mit kritischen Anwendungsausfällen und Ausfällen von Rechenzentren zu kämpfen. Die Cloud kann Unternehmen dabei unterstützen, eine hochverfügbare, skalierbare und belastbare IT-Infrastruktur aufzubauen, die die variable Nachfrage bewältigen und gleichzeitig die Betriebskosten senken kann.
  • Neudenken: Seit der Pandemie hat sich der Einsatz digitaler Technologien in allen Lebensbereichen beschleunigt. Unternehmen arbeiten völlig anders, und die Art und Weise, wie sie mit ihrer Belegschaft und ihren Kund:innen interagieren, wurde neu definiert. Die Einführung der Cloud hilft Unternehmen dabei, neue und flexible Betriebsmodelle zu entwickeln, um wettbewerbsfähig zu sein, indem Modernisierungsinitiativen auf Plattformen, Anwendungen und Daten ausgerichtet werden.