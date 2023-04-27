Cloud-Lösungen
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit einer Multi-Cloud-Umgebung
Cloud-Services
Bauen Sie mit Cloud-Lösungen eine Brücke in die Zukunft
Wir machen die heutigen Unternehmen nachhaltig, agil und innovativ, indem wir den historischen Kern transformieren, die Modernisierung von Infrastruktur und Anwendungen vorantreiben und die Cloud als moderne Geschäftsplattform nutzen.
Sie sind sich nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Unsere Cloud-Beratungsdienstleistungen unterstützen Ihr Unternehmen von Beginn an bei der Entwicklung der Cloud-Strategie und eines Technologie-Modernisierungsplans. Wir begleiten Sie dabei von der ersten Konzeptprüfung über die Umsetzung bis hin zur Optimierung. Unsere Dienstleistungen stellen sicher, dass der Fokus nicht nur auf Lösungen liegt, sondern auch auf dem Aufbau der Talente und Teams, die zu ihrer Unterstützung erforderlich sind.
Mithilfe unserer auf Skygrade basierenden, automatisierten, KI-gesteuerten Beurteilungen bestehender Anwendungen und Infrastrukturen lassen sich die Cloud-Bereitschaft und der Aufwand für die Cloud-Migration auf der Grundlage der 6R-Frameworks ermitteln.
Wir stellen die erforderlichen Tools und Ressourcen zur Verfügung, um die Implementierung von DevOps-Praktiken in einer Cloud-Computing-Umgebung zu unterstützen. Erzielen Sie schnellere und zuverlässigere Software-Releases, indem Sie eine DevOps-Softwareentwicklungsmethodik verwenden, bei der Zusammenarbeit, Automatisierung und kontinuierliche Bereitstellung im Vordergrund stehen.
Unsere Beratungsleistungen umfassen die Entwicklung von Strategien, die Beurteilung des Reifegrads und die Rationalisierung von Tools.
Die Plattform Cognizant OneDevOps beschleunigt die Einführung von DevOps, indem sie proaktiv Engpässe identifiziert, Erkenntnisse liefert und die Rückverfolgbarkeit in der kontinuierlichen Bereitstellungspipeline sicherstellt. Sie lässt sich in führende DevOps-Tools integrieren, um Ausfallzeiten zu reduzieren, die Codequalität zu verbessern und die Versionsstabilität zu erhöhen.
Zur Entwicklung, Migration und Modernisierung von Apps gehören die kontinuierliche Integration und Bereitstellung (CI/CD), die Orchestrierung und Automatisierung von Anwendungsversionen, die Containerisierung und DevSecOps.
Zu den verwalteten Diensten zählen die Pipeline-Automatisierung mit Infrastructure as Code (IaC), die Wartung und der Support von DevOps-Tools sowie Routineaufgaben wie das Versionsmanagement, Betriebsabläufe in der Umgebung und die Versionsverwaltung bzw. das Änderungsmanagement.
Unsere Cloud-Foundation-Services helfen Unternehmen beim Aufbau einer starken, zuverlässigen Cloud-Infrastruktur. Wir bieten die wesentlichen Bausteine wie Landing Zones, Netzwerkkonfiguration, Sicherheitsprotokolle, Identitäts- und Zugriffsverwaltung sowie Compliance- und Governance-Richtlinien, die Sie auf Erfolgskurs bringen. Ein entscheidender Teil des Aufbaus des Cloud-Fundaments ist die Integration in Plattformen wie Cognizant Skygrade für KI-gestütztes Cloud-Management, Cloud-Governance und FinOps.
Sichern Sie sich den Zugriff auf eine Reihe von Cloud-Verwaltungs-Services, Lösungen und Kompetenzen, die Ihrem Unternehmen dabei helfen, die Cloud optimal zu nutzen, und behalten Sie gleichzeitig die Übersicht über Automatisierung, Kostenüberwachung und KI-Betrieb. Unsere Lösungen kombinieren verschiedene Plattformoptionen, Tools, Blaupausen und professionelle Dienstleistungen, die Sie zur Implementierung Ihrer eigenen Plattform oder zur Nutzung der IP-Lösungen und gemeinsamen Dienstleistungen von Cognizant nutzen können.
Unsere Cloud-Management-Funktion bietet mithilfe von Cognizant Neuro® IT Operations ein KI-basiertes Cloud-Bereitstellungsmodell, das sowohl anpassungsfähig als auch sicher ist.
Anpassungsfähig: Die Lösung lässt sich in ein bestehendes Cloud-Betriebsszenario integrieren. Alternativ kann ein zukünftiges Cloud-Betriebsmodell für unsere Kunden erstellt werden, das mit maßgeschneiderten Tools und automatisierten Prozessen ausgestattet ist.
Sicher: Durch die Implementierung von Best Practices, Tools und Technologien für die Cloud-Sicherheit werden Zero Trust und Cyber-Resilienz in den Cloud-Betrieb integriert, sodass die Cloud-Sicherheit zu einem festen Bestandteil des Cloud-Managements wird.
Cognizant hat es sich zur Aufgabe gemacht, außergewöhnliche Technologiedienstleistungen zu erbringen, die die Kundenerwartungen erfüllen und übertreffen. In unserer Vereinbarung über den Level an Services (Service Level Agreement, SLA) sind die Standards und Verpflichtungen festgelegt, die wir einhalten, um unseren Kunden höchste Servicequalität zu bieten. Wir bieten standardisierte und maßgeschneiderte SLAs an, die speziell auf die geschäftlichen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.
Leistungsumfang
Zum Leistungsumfang gehört die Verwaltung des öffentlichen Cloud-Betriebs für Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS). Außerdem umfasst er Cloud-Sicherheit, Datenschutz, Cyber-Resilienz in der Cloud und Multi-Cloud-Netzwerkverwaltung.
Unsere SLAs werden in der Regel anhand der folgenden Kriterien gemessen:
- Reaktionszeit
- Prozentuale Einhaltung der Reparatur-/Lösungszeit
- Zeit bis zur Erfüllung und prozentuale Einhaltung
- Anzahl der Tickets, die länger als doppelt so lange wie die erwartete Lösungszeit offen sind, kategorisiert nach Schweregrad und Priorität.
Maximieren Sie den Wert der Cloud, indem Sie Ihre Transformation beschleunigen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Unabhängig davon, ob Ihre Migration ein Sprungbrett oder eine vollständige Umstellung auf Cloud-Native und Containerisierung ist, liefern unsere Services Ergebnisse, die Unternehmen dabei helfen, sich auf ihrem Weg zu einer längerfristigen Modernisierung weniger auf die IT und mehr auf Innovation, Investitionsmöglichkeiten und Wachstum zu konzentrieren.
Cognizant Skygrade wird zur Umwandlung von Workloads von lokalen oder virtualisierten Anwendungen eingesetzt. Der Prozess beginnt mit einer schnellen, toolgestützten, automatisierten Beurteilung des vorhandenen Anwendungs- und Infrastrukturbestands, gefolgt von einer Dispositionsanalyse. Anschließend wird eine Strategie für eine smarte Cloud-Migration entwickelt. Darauf folgen automatisierte Migrationen mit intelligenter Wellenplanung auf der Grundlage von Abhängigkeitszuordnungen, automatisierter Containerisierung, automatisierter Qualitätsentwicklung/Qualitätssicherung (QE/QA) und Transformationsrezepten sowie Branchenmodellen.
Um den größtmöglichen Nutzen aus Ihren Cloud-Initiativen zu ziehen, müssen Sie die richtigen Betriebsabläufe und -praktiken für das Zeitalter der Public Cloud definieren. Unsere Cloud-Optimierungs-Services verwalten Bereitstellung, Optimierung und Leistung, um Ihrem Unternehmen die FinOps-Beobachtbarkeit zu geben, die es benötigt, um optimierte Workloads sicherzustellen.
Die Cognizant Skygrade™-Plattform bietet KI-gestütztes FinOps-Management, indem sie Erkenntnisse über die Nutzung mit Cloud-Ausgabedaten korreliert und die Platzierung der Workloads in den am besten geeigneten Cloud-Landezonen empfiehlt. Sie ermöglicht auch eine KI-gesteuerte kontinuierliche Optimierung, anhand derer unsere Betriebsteams – in Zusammenarbeit mit den Kund:innen – die Cloud-Ausgaben optimieren.
Die Hybrid Cloud vereinheitlicht Betriebsabläufe, indem sie lokale, Edge- und öffentliche Anbieter wie Amazon, Microsoft und Google in Ihrer Cloud-Umgebung zusammenbringt. Passen Sie das Cloud-Erlebnis an Ihre Bedürfnisse an, vereinfachen Sie die Verwaltung und stellen Sie sicher, dass Sie den maximalen Nutzen aus Ihrer Investition ziehen.
Unsere Infrastructure Managed Services (IMS) bieten umfassende IT-Infrastrukturbetriebsdienste für kritische Geschäftsanwendungen, die in privaten/hybriden Clouds oder traditionellen und proprietären Umgebungen gehostet werden. IMS bietet außerdem End-to-End-Transformationsdienste von der Legacy- zur modernen IT-Infrastruktur durch Gen-KI und Frameworks, die auf branchenspezifische Geschäftsergebnisse zugeschnitten sind.
Partner und Zusatzleistungen
Anerkennungen
Cognizant Cloud-Expertise
Wir arbeiten mit allen wichtigen Cloud-Anbietern über dedizierte Hyperscaler-Unternehmensgruppen zusammen, um Full-Stack-Fähigkeiten anzubieten. Zusammen stellen wir kompetenten Teams, sowie Software und Plattformen zusammen, um sichere Cloud-Lösungen zu ermöglichen, die das Wachstum Ihres Unternehmens beschleunigen.
Auszeichnungen für Cloud-Partner
Wir arbeiten eng mit unseren Partner:innen zusammen, um die Zukunft für unsere gemeinsamen Kund:innen zu gestalten. Gemeinsam definieren wir Prozesse neu und transformieren Erfahrungen, um kundenzentrierte Ergebnisse zu erzielen. Hier sind einige unserer neuesten Partnerschaftsauszeichnungen.
Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen
Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.
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FAQ: Was ist Cloud-Migration?
Bei der Cloud-Migration werden die Anwendungen eines Unternehmens – einschließlich Daten, Diensten, Prozessen und anderen Geschäftskomponenten – in eine Cloud-Computing-Umgebung verschoben. Diese Elemente werden in der Regel von lokalen Rechenzentren und Servern in die Cloud oder von einer Cloud-Umgebung in eine andere übertragen.
Durch die Migration einiger oder aller Datenbestände in die Cloud kann ein Unternehmen die folgenden Vorteile erzielen:
- Kosteneinsparungen. Senken Sie die Kosten von Apps mithilfe einer skalierbaren und wiederholbaren Migrationsmethode, die über ein Fabrikmodell bereitgestellt wird. Steuern Sie die Kosten mithilfe verbrauchsbasierter Preisgestaltung und eliminieren Sie investitionsintensive lokale Umgebungen.
- Geschwindigkeit. Verkürzen Sie die Markteinführungszeit mithilfe einer integrierten DevOps-Pipeline in einem mehrschichtigen Cloud-Sicherheitsmodell.
- Rationalisiertes Anwendungsportfolio. Identifizieren Sie Anwendungen, die für die Cloud-Migration geeignet sind, mithilfe einer umfassenden Erkundungs- und Bewertungsmethode.
- Unternehmenstransformation. Cloud-Migrationslösungen ermöglichen es Unternehmen, sich schneller zu bewegen und innovativ zu sein, die alternde Infrastruktur zu modernisieren, global zu skalieren, bessere Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen und Organisationsmodelle neu zu strukturieren, um bessere Kundenerfahrungen zu schaffen.
- Digitale Transformation. Erreichen Sie die digitale Transformation, indem Sie die Agilität verbessern, fortschrittliche Technologien besser nutzen und den kulturellen Wandel erleichtern.
- Konsolidierung von Rechenzentren. Verbringen Sie weniger Zeit mit der Verwaltung von Rechenzentren und mehr Zeit mit der Migration in die Cloud.
- Agilität und Skalierbarkeit Verwenden Sie die automatische Skalierung und Skalierbarkeit, um die höchsten Anforderungen des Unternehmens ohne Bereitstellung von Überkapazitäten zu erfüllen.
- Geografische Reichweite Greifen Sie von jedem Ort und auf jedem Gerät auf Anwendungen zu, indem Sie das Konnektivitäts-Backbone von Cloud Service Providern (CSPs) nutzen.
- Integration. Nahtlose Integration in andere Systeme (Anwendungsprogrammierschnittstelle) – kostengünstig mit Cloud-Migrationslösungen.
- Einfachheit. Beschleunigen und vereinfachen Sie die Einrichtung von Daten und Anwendungen und machen Sie Updates automatisch.
- Wartungsarm. Geben Sie die Verantwortung für die Wartung von Hardware, Software und Netzwerkinfrastruktur an einen CSP.
Die Verlagerung von Anwendungen und Daten in die Cloud ist im digitalen Zeitalter zu einer Standardaufgabe geworden, die sich effizient und effektiv umsetzen lässt. In einem stark fragmentierten Markt kann es für Unternehmen jedoch schwierig sein, aus der Vielzahl der derzeit verfügbaren Optionen die am besten geeigneten Cloud-Services, Bereitstellungsmodelle und Workloads auszuwählen.
Die Migration in die Cloud kann für traditionelle Unternehmen, die sich seit Jahren bei der Bereitstellung von Dienstleistungen und Erzielung von Umsätzen auf veraltete interne Systeme verlassen, eine umständliche und riskante Aufgabe sein. Typischen Herausforderungen der Unternehmen bei der Betrachtung von Cloud-Migrationslösungen
- Entscheidung über die zu verschiebenden Workloads und die Reihenfolge der Migration.
- Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und Leistung geschäftskritischer Services.
- Implementierung angemessener Sicherheitskontrollen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Zu den Cloud-Migrationsansätzen gehören:
- Greenfield, das die Entwicklung von Anwendungen in der Cloud mit einem „Cloud-First“ -Ansatz und die Integration cloudnativer Funktionen beinhaltet
- Brownfield, das Rehosting, Replatforming, Rearchitecting und Refactoring umfasst
- Eine Kombination aus Greenfield- und Brownfield-Strategien
Ein erfolgreiches Cloud-Migrations-Framework basiert in der Regel auf einer agilen Methodik, die durch Scrum ausgeführt wird, um die Planung und Ausführung einer Cloud-Migration – sowie die fortlaufende Verwaltung und Optimierung der Cloud – in eine Reihe von fünf strikt definierten Prozessen aufzuteilen:
- Bewertung und Planung: Bewertung von Portfolios für die Eignung der Cloud und die Durchdringlichkeit der Cloud-Migration
- Design und Build: Richtet eine sichere Cloud-Umgebung basierend auf den Workload-Anforderungen ein
- Vision und Strategie: Stellt die Ausrichtung auf Geschäfts- und IT-Strategien sicher
- Migrieren und validieren: Überträgt Workloads in die Cloud-Umgebung
- Ausführen und Optimieren: Verwaltet Cloud-basierte Systeme, einschließlich Service
Verschiedene Beschleuniger — wie vorgefertigte Blueprints und Muster für Cloud-Migrationslösungen, Migrationstools, Factory-Modelle, Performance-Dashboards und Governance-Frameworks sowie integrierte Change-Management-Prozesse — unterstützen ein solches Framework.
Mit dem richtigen Prozess kann die Cloud-Migration in nur 30 Tagen durchgeführt werden. Dazu gehört normalerweise ein Prozess mit den folgenden Schritten:
- Antwort: Unterbrechungen können dazu führen, dass Unternehmen auf der ganzen Welt die Maßnahmen zur Geschäftskontinuität neu untersuchen müssen, die die Auswirkungen auf die Kund:innen minimieren.
- Wiederherstellung: Der Anstieg der Remote-Arbeit hat die Mängel an lokaler Infrastruktur und veralteten Anwendungen aufgedeckt. Unternehmen hatten aufgrund plötzlicher Nachfragespitzen mit kritischen Anwendungsausfällen und Ausfällen von Rechenzentren zu kämpfen. Die Cloud kann Unternehmen dabei unterstützen, eine hochverfügbare, skalierbare und belastbare IT-Infrastruktur aufzubauen, die die variable Nachfrage bewältigen und gleichzeitig die Betriebskosten senken kann.
- Neudenken: Seit der Pandemie hat sich der Einsatz digitaler Technologien in allen Lebensbereichen beschleunigt. Unternehmen arbeiten völlig anders, und die Art und Weise, wie sie mit ihrer Belegschaft und ihren Kund:innen interagieren, wurde neu definiert. Die Einführung der Cloud hilft Unternehmen dabei, neue und flexible Betriebsmodelle zu entwickeln, um wettbewerbsfähig zu sein, indem Modernisierungsinitiativen auf Plattformen, Anwendungen und Daten ausgerichtet werden.