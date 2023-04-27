Engineering mit der Geschwindigkeit von KI. Intelligentere Entwicklung.

Schnellere Innovationen. Agilität ist eine Voraussetzung für den Erfolg von Unternehmen, doch den meisten Teams fehlt es daran. Sie kämpfen mit verworrenen Tech-Stacks und isolierten Arbeitsabläufen. Aus diesem Grund haben wir Flowsource™ entwickelt, eine KI-gestützte, einheitliche Plattform, die die nächste Generation des Engineering einläutet. Die Plattform fördert Agilität, vereinfacht Arbeitsabläufe und bietet eine sichere, kontrollierte Grundlage für Innovationen. Da mit Flowsource generative und agentenbasierte KI in jede Phase des Software-Entwicklungslebenszyklus (SDLC) integriert werden, wird die Agilität gefördert, und Teams können sich auf die Gestaltung außergewöhnlicher Benutzererfahrungen konzentrieren. Diese Automatisierung liefert schnell hochwertigen Code, reduziert Sicherheitsrisiken und beschleunigt die Markteinführung.