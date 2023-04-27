Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Engineering mit der Geschwindigkeit von KI. Intelligentere Entwicklung.
Schnellere Innovationen.

Agilität ist eine Voraussetzung für den Erfolg von Unternehmen, doch den meisten Teams fehlt es daran. Sie kämpfen mit verworrenen Tech-Stacks und isolierten Arbeitsabläufen. Aus diesem Grund haben wir Flowsource™ entwickelt, eine KI-gestützte, einheitliche Plattform, die die nächste Generation des Engineering einläutet. Die Plattform fördert Agilität, vereinfacht Arbeitsabläufe und bietet eine sichere, kontrollierte Grundlage für Innovationen.
Da mit Flowsource generative und agentenbasierte KI in jede Phase des Software-Entwicklungslebenszyklus (SDLC) integriert werden, wird die Agilität gefördert, und Teams können sich auf die Gestaltung außergewöhnlicher Benutzererfahrungen konzentrieren. Diese Automatisierung liefert schnell hochwertigen Code, reduziert Sicherheitsrisiken und beschleunigt die Markteinführung.

Wirkung erzielen

20 %–50 %

Full-Stack-Engineering auf einem neuen Niveau

40 %

Verkürzung der Markteinführungszeit

Echte Geschichten, echte Wirkung

MEDIEN

Das digitale Comeback eines Mediengiganten

Cognizant Flowsource hat die Software- und Plattformentwicklung eines traditionellen Medienkonzerns transformiert, wodurch eine Produktivitätssteigerung des Full-Stack-Engineering von 16 % und eine Geschwindigkeitserhöhung von 76 % erzielt wurde. Gleichzeitig konnten die gesamten IT-Ausgaben um 35 % gesenkt werden.

Ein Mann hält eine Videokamera und konzentriert sich darauf, ein Video im Freien aufzunehmen.

TELEKOMMUNIKATION

Kürzere Markteinführungszeit und höhere Produktivität für ein führendes Telekommunikationsunternehmen

Mit Cognizant Flowsource konnte einer unserer Kunden, ein führendes Telekommunikationsunternehmen, die Markteinführungszeit für neue Dienste um 40 % verkürzen und die Produktivität der Entwickler um 50 % steigern. Die von Flowsource bereitgestellte Lösung führte zu Kosteneinsparungen in Höhe von 23 Millionen US-Dollar und bestätigte damit den positiven Einfluss der Plattform auf Lieferqualität und Kostenoptimierung.

Mobilfunkmasten mit mehreren Antennen vor strahlend blauem Himmel, die die Telekommunikationsinfrastruktur repräsentieren.

Mehr als Produktivität sichern Sie sich Ihren Wettbewerbsvorteil

Mit Flowsource können Unternehmen das transformative Potenzial generativer KI nutzen, um die Produktivität, Geschwindigkeit und Qualität ihrer Softwareentwicklungsprozesse zu steigern.

Integrierte KI-Copiloten und -Agenten zur Aufgabenunterstützung und Automatisierung
Umfangreiche Bibliothek mit Eingabe­auf­forderungs­vorlagen für Entwicklungs­auf­gaben
Generative Dokumentation und automatisierte Bauteilvorlagen
Automatisierte Sicherheits­über­prü­fungen, Qualitäts- und Compliance-Checks
Erklärbarkeit des Codes
Wissenssuche und -management

Hauptvorteile der Plattform

Erweiterte Intelligenz

Mit Flowsource können Unternehmen das transformative Potenzial generativer KI nutzen, um die Produktivität, Geschwindigkeit und Qualität ihrer Softwareentwicklungsprozesse zu steigern.

Self-Service, vorlagen­basiert

Die Self-Service-Bereitstellung mit wiederverwendbaren Vorlagen optimiert Arbeitsabläufe. Drop-in-Module, Promptbibliotheken und speziell trainierte Agenten sorgen für Flexibilität und Konsistenz.

Automatisierte Qualitätssicherung

Automatisierte Sicherheitsüberprüfungen und Konformitätsprüfungen gewährleisten die Einhaltung von Standards, während generative Komponententests, die Erklärbarkeit des Codes und Qualitätssicherung vor dem Deployment die Belastbarkeit fördern und sicherere Releases gewährleisten.

null
Jede Rolle – eine Plattform

Flowsource unterstützt das gesamte Team – es hilft Produktmanagern beim Skizzieren von Storys, Architekten beim Modellieren von Mustern und Entwicklern mit Live-Unterstützung beim Programmieren.

Kontakt

Revolutionieren Sie Ihr Software-Engineering mit Cognizant Flowsource neu – unterstützt durch generative KI und Automatisierung. Beschleunigen Sie Innovationen, steigern Sie die Produktivität und schaffen Sie eine außergewöhnliche Kundenerfahrung.

Um eine Demo anzufordern und zu erfahren, wie Ihr Unternehmen von Flowsource profitieren kann, geben Sie bitte unten Ihre Kontaktdaten ein.

