In diesem Bericht benennen wir die größten KI-Fortschritte der letzten drei Jahre und erklären, warum diese die Auswirkungen auf die Arbeit beschleunigt haben. Wir stellen zudem die Berufsgruppen vor, in denen die größten – und schnellsten – Veränderungen zu erwarten sind, und geben Tipps, wie Führungskräfte die bevorstehenden Veränderungen meistern können.