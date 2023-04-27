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Geschäftsprozess-Services
Kontakt

Moderne, KI-integrierte Versorgungsbetriebe

Das Playbook für Wachstum wird neu geschrieben. Wir glauben, dass die Zukunft dem modernen Unternehmen gehört, das KI-integrierte Geschäftsabläufe nutzt – einem Unternehmen, das vorausschauend reagieren und sofort handeln kann, um Chancen inmitten rascher Veränderungen mutig zu ergreifen.
Wir unterstützen unsere Kund:innen dabei, die Art und Weise ihrer Wert­schöpfung, Innovation und ihres Wachstums zu überdenken, indem wir Geschäfts- und Prozess­kompetenz mit intelligenten digitalen Platt­formen kombinieren, um die Geschäfts­abläufe zu optimieren.

Geschäftsergebnisse und starker ROI

1 Mio. USD

geringere Feldbetriebskosten

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2,1 Mio. USD

Einsparungen jährlich

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200 %

höhere Anlageneffizienz

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20 %

Backoffice-Einsparungen

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Zukunftsfähige Prozesse fördern Effizienz und Innovation

Als führender Anbieter von Geschäfts­prozess­services und Automatisierungs­lösungen der nächsten Generation arbeiten wir mit unseren Kund:innen zusammen, um moderne Abläufe aufzubauen, die schnell, effizient und menschen­zentriert sind, um ihnen dabei zu helfen, einen Wettbewerbs­vorteil zu erzielen.

Wir nutzen Technologie, Daten und digitale Disruptions­settings sowie neue Geschäfts­modelle und Co-Innovation, um Kund:innen und Mitarbeiter:innen eine höhere Produktivität, mehr Umsatz und intuitive Erlebnisse zu bieten.

Symbol für künstliche Intelligenz
Über die Unsicherheit hinauswachsen

Die Fähigkeit, Kosten strategisch zu senken und in neue Einnahmequellen zu investieren, ist in volatilen Zeiten äußerst wertvoll.

Die Implementierung moderner Betriebsabläufe ermöglicht es Unternehmen, mit Einsicht und Schnelligkeit zu handeln – Trends vorherzusagen, neue Wachstums­bereiche zu identifizieren und Effizienz mit Innovation in Einklang zu bringen.

Durch die Modernisierung des Geschäftsbetriebs kann Ihr Unternehmen die Schritte antizipieren, die zur Beschleunigung von Wachstum und Skalierung erforderlich sind.

Symbol eines nach rechts gerichteten menschlichen Kopfes mit einer Glühbirne darin

Versorgungs­unternehmen BPS und Auto­matisierungs­dienste

Cognizant® Digital After Market Services

Moderne Aftermarket-Services optimieren wichtige Prozesse wie Anforderungs­management, Außendienst, Ersatzteile, Garantie, Rücknahmelogistik und Anlagen­überwachung.

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Digitales Auftragsmanagement von Cognizant®

Moderne Abläufe, Erfahrungen und Plattformen mit Automatisierung, die das Bestellerlebnis optimieren, Kosten senken und die Effizienz steigern.

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Vermögensverwaltung für Unternehmen

Moderne Betriebslösung für das Anlagen­management, die die Ausfallzeiten der Geräte reduziert, die Energieproduktion erhöht, die Kosten senkt und die Anlagen­nutzung ver­bessert.

Cognizant® Digital Workforce Mobility

Moderne Lösungen für den Außen­dienst und digitale Arbeitsplätze, die Kosten senken, die Zusammenarbeit verbessern und Bauarbeiten vereinfachen.

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Cognizant® Operations Intelligence Platform

Eine moderne Betriebsplattform, die die notwendigen Erkenntnisse liefert, um die Entscheidungs­findung zu ver­bessern, die Produktion zu opti­mieren und Kosten zu senken.

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Digitale Meter-to-Cash-Dienste von Cognizant

Moderne Meter-to-Cash-Betriebs­dienste helfen dabei, Abrechnungs­fehler zu vermeiden, nicht in Rechnung gestellte Einnahmen zu reduzieren und den Kund:innen­service zu verbessern.

Cognizant® Operations Intelligence Platform

Moderne Erlebnisse mit integrierten Web-, Mobil- und Sprachkanälen, die Kund:innen­bindung schaffen und gleichzeitig die Kosten senken.

Mehr erfahren
Cognizant® UtilityOne Insights

Moderne Kund:innen­management­lösung, die ganzheitliche Omni­channel-Erlebnisse bietet und Rechnungs­stellung, Zahlung und Inkasso optimiert.

Mehr erfahren
Intelligente Automatisierungsdienste

Machen Sie Ihr Unternehmen mit branchenorientierten IT- und Prozessautomatisierungslösungen fit für die Zukunft.

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Cognizant Neuro® Business Processes

Vereinfachen und beschleunigen Sie die Einführung der Automatisierung, integrieren und orchestrieren Sie Ressourcen und sehen Sie schneller Renditen.

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Finanzen und Buchhaltung

Neuer Geschäftswert aus Finanz- und Rechnungswesen

Mehr erfahren
Omnichannel-Kund:innen­betreuung

Bieten Sie die intuitiven Erlebnisse, die Kund:innen verlangen.

Mehr erfahren
Marketing-Aktivitäten

Erhöhen Sie Geschwindigkeit, Effizienz und Einblicke; einen besseren Marketing-ROI erzielen.

Mehr erfahren
Geschäftsoperationen zur Beschleunigung der Skalierung

Steigern Sie digital native Scale-Ups und neue Einnahmequellen in der Geschwindigkeit von Ideen.

Mehr erfahren
Mitarbeiter:innenerlebnis-Unternehmens­dienstleistungen

Finden Sie heraus, wie Sie personalisierte Mitar­beiter:innen­erlebnisse in großem Maßstab bereitstellen können.

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Insights

Ver­sorgungs­unter­nehmen können ihre Zukunftsrisiken minimieren, indem sie operative Exzellenz entschlüsseln

Durch die vollständige Integration der Technologie und kontinuierliche Ver­besserungen im Talent­management wird der Sektor florieren.

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Unsere Zukunft: Ein Feldführer

Im kommenden Zeitalter der Netto-Null-Emissionen müssen Unternehmen ihre digitale Transformation ab­schließen, die neue Macht der Verbraucher:innen erkennen und zielstrebig handeln. Wir erklären wie.

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Digitalisierung hilft der kritischen Infrastruktur­branche, dem Klima­wandel zu begegnen

Digitale Technologien können die Widerstands­fähigkeit kritischer Infra­strukturen gegenüber dem Klima­wandel erhöhen, indem sie die Anpassungs­fähigkeit verbessern. Wir erläutern vier Schritte, die die Branche gehen sollte.

Mehr erfahren

Entdecken Sie zusätzliche Business Process Services

Modernes BPS

Entdecken Sie unsere modernen Geschäfts­prozess­dienstleistungen

KI-Geschäfts­beschleu­niger

Beschleunigen Sie die Einführung von KI und Auto­mati­sierung mit unseren vorkon­figurierten Lösungen für Geschäfts­prozesse

KI-Modelltraining

Beschleunigen Sie KI Modelle vom Konzept zum materiellen Erfolg

Frau in gelber Bluse, lächelnd und ihre rechte Hand in Richtung der Kamera ausstreckend
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Stärken Sie Ihre Karriere und machen Sie Ihre Fähigkeiten zukunftssicher, während Sie den einflussreichsten Unternehmen der Welt helfen, mit Intuition zu gewinnen, darunter prominente Global-2000-Kund:innen und Schwergewichte aus dem Silicon Valley. Schließen Sie sich dem Branchenführer an.

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Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.