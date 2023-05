Geschäftsprozess-Services

Ein neuer Fokus für Versorgungsunternehmen Versorgungsunternehmen haben eine große Chance, auf den Kunden einzugehen – und mehr digitale Lösungen anzubieten. Die Kundenerfahrung hat sich für den Verbraucher als einer der entscheidenden Faktoren für die Auswahl von Dienstanbietern herauskristallisiert. In der Vergangenheit standen Versorgungsunternehmen beim Kundendienst und Support nicht an vorderster Front. Aber heute wollen die Verbraucher sowohl niedrigere Preise als auch bessere, individuellere Dienstleistungen.



Damit dies gelingt, verschreiben sich viele Energieversorger einem tief greifenden Wandel und investieren zunehmend in neue Versorgungsplattformen. Diese Plattformen konzentrieren sich auf regulatorische Anforderungen wie die Entkarbonisierung und die Notwendigkeit, nahtlose Kundenerlebnisse zu bieten. Sie helfen Versorgungsunternehmen dabei, Funktionen hinzuzufügen, ihre Portfolios zu erweitern und neue Geschäftsmodelle einzuführen.

