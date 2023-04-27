Daten und KI
Unser Angebot
Daten- und KI-Lösungen für das moderne Unternehmen
Wo auch immer Sie sich auf Ihrer Reise befinden, in welcher Branche auch immer Sie tätig sind – von der Aggregation riesiger Datenpunkte bis zur Erstellung anspruchsvoller KI-Modelle – Cognizant wird Sie dort treffen. Mit unseren innovativen KI-Services nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz und Daten, um schnellere, vorausschauende und proaktive Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig das Unternehmen auf dem Weg nach vorne zu schulen.
Ermöglichen Sie Unternehmen, die Transformation zu beschleunigen, Innovationen freizusetzen und überlegene Kunden- und Mitarbeitererlebnisse zu bieten, indem intelligente, agentische KI-Systeme entworfen und skaliert werden. Diese Systeme denken, entscheiden und handeln autonom, optimieren Prozesse und arbeiten mit Menschen und Systemen zusammen.
Liefern Sie hochwertige Daten über verschiedene Modalitäten hinweg zur Unterstützung von Annotation, Feinabstimmung und Governance im großen Maßstab. Durch Menschen kontrollierte Präzision sorgt für schnellere, sicherere und geschäftsorientiertere KI-Ergebnisse.
Skalieren Sie KI-Lösungen über verschiedene Bereiche hinweg mithilfe fortschrittlicher maschineller Lernmethoden, Deep Learning und generativer KI. Von intelligenter Automatisierung bis hin zu prädiktiver Analyse fördern die KI-Dienstleistungen von Cognizant proaktive Entscheidungsfindung und operative Effizienz mit verantwortungsvollen KI-Praktiken.
Wandeln Sie Rohdaten durch KI-gesteuerte BI-Plattformen, Berichtswerkzeuge und Optimierungsrahmen in umsetzbare Erkenntnisse um. Unterstützen Sie Echtzeit-Dashboards, KPI-Tracking- und Entscheidungssysteme, die auf branchenspezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Beschleunigen Sie die Transformation von Daten und Analysen mit einer modularen und skalierbaren Plattform. Nutzen Sie agentische KI, um Bewertung, Migration, Integration, Validierung und Optimierung zu optimieren – und um bis zu 40 % niedrigere Modernisierungskosten zu erzielen.
Sorgen Sie für ein sicheres, konformes und effizientes Datenlebenszyklus-Management. Zu den Dienstleistungen gehören Stammdaten-Management, Datenschutz und Governance, KI-Governance und Kundendatenplattformen, wodurch vertrauenswürdige Datengrundlagen für Unternehmensintelligenz ermöglicht werden.
Befähigen Sie Unternehmen, strategische Roadmaps für die Unternehmenstransformation zu definieren und umzusetzen, wobei Daten und KI mittels Agenten genutzt werden. Zu den Dienstleistungen gehören Bewertungen der Bereitschaft von Daten für KI, die Entwicklung von KI- und Datenstrategien sowie die Planung der Einführung agentischer KI, wobei die Abstimmung mit Geschäftszielen und regulatorischen Rahmenbedingungen gewährleistet wird.
Modernisieren Sie Legacy-Datenökosysteme durch Cloud-Enablement, intelligente Migration und Low-Code/No-Code-Frameworks. Die Lösungen umfassen Datenerfassung, -transformation und -integration, unterstützt durch die KI-gestützten Beschleuniger von Cognizant.
Erschließen Sie neue Effizienzebenen durch den Einsatz von LLMs, SLMs und anderen intelligenten Modellen zur Verbesserung der Kunden- und Mitarbeitererfahrung, Inhaltserstellung, Zusammenfassung, Prozessoptimierung und Entwicklerproduktivität.
Wenden Sie domänenspezifische Analysen an, um komplexe geschäftliche Herausforderungen zu meistern. Kombinieren Sie Fachwissen mit KI/ML-Modellen (generative KI, agentische KI und LLMs), um Erkenntnisse zu liefern, die Innovation, Effizienz und Wettbewerbsvorteile in Bereichen wie Gesundheitswesen, Finanzen und Fertigung fördern.
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Wir arbeiten mit unseren Kund:innen zusammen, um KI-Lösungen für ihre dringendsten Probleme voranzutreiben. Egal, wo Sie sich auf Ihrer Daten- und KI-Reise befinden, wir treffen Sie dort.
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Um unser KI-Serviceangebot zu ergänzen und unseren Kund:innen umfassende Lösungen anbieten zu können, pflegen wir Partnerschaften und strategische Allianzen mit einer Reihe weltweit führender Unternehmen. Dank 85 strategischen Allianzen mit international führenden Unternehmen können wir Komplettlösungen für Daten und KI für Ihre Geschäfts- und IT-Herausforderungen anbieten.
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Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten wie Daten und KI ist enorm und wächst ständig.
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