Gesundheitswesen
Kostenträgerlösungen
Warum Cognizant?
Cognizant verfügt über eine einzigartige Expertise darin, Kostenträgern und Anbietern zu ermöglichen, mit dem technologischen Fortschritt, sich ständig ändernden Vorschriften und steigenden finanziellen Belastungen Schritt zu halten.
Wir sind 80.000 Denker und Macher, die über die richtige Technologie, Dienstleistungen, Expertise und Skalierung verfügen, um das Gesundheitswesen zu vereinheitlichen und bessere Ergebnisse für alle zu erzielen.
Cognizant verwaltet jährlich 4,4 Milliarden Transaktionen zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern und ist tief in 350 großen Gesundheitssystemen verankert.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Branche durch Innovationsinvestitionen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar für generative KI anzuführen.
So transformieren wir Unternehmen wie ihres
Maßgeschneiderten Lösungen dank unseres Partner-Ökosystems
Wir arbeiten mit mehr als 4.850 Produktexpert:innen in unserem Partner-Ökosystem zusammen, um die besten Lösungen für Ihre Anforderungen zu identifizieren und zu entwickeln – unabhängig davon, in welchem Segment Sie tätig sind.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Cognizant-Partnerseite.
Kontinuierliche Anerkennung durch Top-Branchenanalysten
Cognizant wird weiterhin in den IT- und Gesundheitsmärkten von führenden Analysten der Gesundheitsbranche anerkannt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Auszeichnungen für Cognizant.
Unsere Ansprechpartner:innen
Machen Sie den ersten Schritt
Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Lösungen für das Gesundheitswesen ist enorm und wächst ständig. Unser Know-how im Bereich IT-Services im Gesundheitswesen ermöglicht es uns, Spitzentechnologien nahtlos in Ihre Betriebsabläufe zu integrieren.
Lassen Sie uns darüber sprechen, wie IT-Lösungen für das Gesundheitswesen für Ihr Unternehmen funktionieren können.
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