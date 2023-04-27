Cognizant verfügt über eine einzigartige Expertise darin, Kostenträgern und Anbietern zu ermöglichen, mit dem technologischen Fortschritt, sich ständig ändernden Vorschriften und steigenden finanziellen Belastungen Schritt zu halten.

Wir sind 80.000 Denker und Macher, die über die richtige Technologie, Dienstleistungen, Expertise und Skalierung verfügen, um das Gesundheitswesen zu vereinheitlichen und bessere Ergebnisse für alle zu erzielen.

Cognizant verwaltet jährlich 4,4 Milliarden Transaktionen zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern und ist tief in 350 großen Gesundheitssystemen verankert.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Branche durch Innovationsinvestitionen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar für generative KI anzuführen.