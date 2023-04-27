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Gesundheits­wesen
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Best in KLAS Claims and Administration Platforms (Payer)

Cognizant wurde im Bericht „2026 Best in KLAS“ als Nr. 1 im Segment „Claims & Administration Platforms (Payer)“ eingestuft. Diese Auszeichnung bewertet die Kundenerfahrung bei der Interaktion mit Cognizant und die Nutzung von TriZetto-Gesundheitsprodukten in den Bereichen Kultur, Loyalty, Betrieb, Produkt, Beziehung, Wert und Marktenergie.

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„Best in KLAS“ für Claims and Administration Platforms – Auszeichnung
„Best in KLAS“ für Care-Management-Solutions (Payer)

Cognizant wurde im Bericht „2026 Best in KLAS“ als Nr. 1 im Segment „Care Management Solutions (Payer)“ eingestuft. Diese Auszeichnung bewertet die Kundenerfahrung bei der Interaktion mit Cognizant und die Nutzung von TriZetto-Gesundheitsprodukten in den Bereichen Kultur, Loyalty, Betrieb, Produkt, Beziehung, Wert und Marktenergie.

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„Best in KLAS“ für Care-Management-Solutions – Auszeichnung
Cognizant wurde im Avasant Healthcare Provider Digital Services 2025 RadarView™ als Spitzenreiter genannt

Cognizant ist bekannt für die Lieferung von KI-gestützten End-to-End-Lösungen, die es Anbietern ermöglichen, die Versorgung zu modernisieren, Abläufe zu optimieren und die Cloud-Einführung zu beschleunigen. Der Bericht hebt Cognizants Neuro®-KI-Plattformen und globale Expertise als Schlüsselfaktoren für messbare Verbesserungen bei Patientenergebnissen, operativer Effizienz und datenbasierter Entscheidungsfindung hervor.

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Digitale Services für Gesundheitsdienstleister 2025
Cognizant wurde als Leader im Everest Group® Care Management Platforms for Payers PEAK Matrix® Assessment 2025 ausgezeichnet

Cognizant ist bekannt für seine starke Vision, seine Plattformfunktionen der nächsten Generation und sein Engagement für kontinuierliche Innovation – einschließlich fortschrittlicher Automatisierung, Echtzeit-Einblicken und generativer KI.

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Care Management Platforms for Payers 2025
Cognizant wird im IDC MarketScape U.S. Value-Based Healthcare Analytics Vendor Assessment 2025 als Leader eingestuft

Cognizant wurde für sein Angebot von durchgängigen, wertorientierten Analysen im Gesundheitswesen ausgezeichnet, die KI-Funktionen integrieren – insbesondere für die Skalierbarkeit der Plattform, den Einsatz von KI und Automatisierung, die Interoperabilität und bewährte Ergebnisse mit messbarem Mehrwert.

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Logo: ISG Partnership

Die Gesundheitssegmente, die wir bedienen

Kostenträgerlösungen

Wir verbinden Kostenträger und Anbieter, um ein reibungsloses Mitgliedererlebnis zu schaffen und eine erschwinglichere Versorgung zu ermöglichen.

Anbieterlösungen

Unsere Technologie und Expertise helfen Anbietern, ihre Geschäfte effizienter zu führen und nahtlose Patientenerfahrungen zu schaffen.

TriZetto Unify: Für die Momente, die zählen

TriZetto® Unify ist eine bahnbrechende Strategie und ein Rahmenwerk, das darauf ausgelegt ist, die Interaktion zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern zu transformieren, indem sie Transparenz erhöht, administrative Belastungen reduziert und zur Verbesserung der Patientenversorgung beiträgt.

Mit TriZetto Unified wird die Kommunikation schneller und mit umfassenden klinischen Daten bereichert, um positive „Momente, die zählen“ zu gewährleisten, in denen wichtige Versorgungsentscheidungen mit den bestmöglichen Informationen unterstützt werden.

Mehr erfahren

Warum Cognizant?

Cognizant verfügt über eine einzigartige Expertise darin, Kostenträgern und Anbietern zu ermöglichen, mit dem technologischen Fortschritt, sich ständig ändernden Vorschriften und steigenden finanziellen Belastungen Schritt zu halten.

Wir sind 80.000 Denker und Macher, die über die richtige Technologie, Dienstleistungen, Expertise und Skalierung verfügen, um das Gesundheitswesen zu vereinheitlichen und bessere Ergebnisse für alle zu erzielen.

Cognizant verwaltet jährlich 4,4 Milliarden Transaktionen zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern und ist tief in 350 großen Gesundheitssystemen verankert.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Branche durch Innovationsinvestitionen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar für generative KI anzuführen.

4,4 Milliarden

Jährliche Zahler-Anbieter-Transaktionen

Chip-Symbol Verbinden von Punkten
350+

große Gesundheitssysteme

Symbol für konzentrische Kreise
80.000+

Gesundheitsexperten

Symbol einer Gruppe von Personen in einer kreisförmigen Form

So transformieren wir Unternehmen wie ihres

Herausforderung

Verbessern Sie die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Leistungsabrechnung bei steigender Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen in einer Weise, die die umfassenden Anforderungen an Datencompliance und Sicherheit von Signature Performance für einen Regierungskunden erfüllt.

Erfolgshighlights
  • Selbstabwicklungsquote von 94 % erreicht, ein Anstieg von mehr als 30 %.
  • Genauigkeitsquote von 98 % bei der Leistungsabrechnung erreicht
  • Im ersten Betriebsjahr wurden über sieben Millionen Leistungsabrechnungen automatisch bearbeitet
  • Die Compliance-Anforderungen des Regierungskunden wurden angegangen mit der Einführung der Trizetto® Facets-Kernverwaltungsplattform® in der Microsoft Azure Government-Cloud
Fallstudie lesen
Herausforderung

Verbesserung der Automatisierung für El Paso Health, um wachsende Leistungsabrechungen zu bearbeiten.

Erfolgshighlights
  • Marktanteil durch effiziente Prozesse auf 17 % erhöht
  • Selbstabwicklungsrate der Ansprüche um 8,7 % erhöht
  • Zufriedenheitswerte der Anbieter um fast 15 % bei Auslastungs- und Qualitätsmanagement sowie um 20 % beim Netzwerk/Koordination der Versorgung erhöht
  • 100-prozentige Automatisierung der Erstattungen für komplexe diagnoserelevante Gruppenverträge (DRG) erreicht
  • 100-prozentige Automatisierung von Einsprüchen und Beschwerden sowie vollständige Compliance mit aufsichtsrechtlichen Anforderungen von Medicaid Texas erreicht
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Herausforderung

Abgelehnte Leistungsansprüche reduziert und Inkassozahlungen für MetroHealth verbessert

Erfolgshighlights
  • Ablehnungen um 30 % verringert, was sich über ein Jahr auf 13 Millionen US-Dollar beläuft
  • Durchschnittliche tägliche Inkasszahlungen um 25 % erhöht
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Herausforderung

Patientenzugang am Frontend verbessert durch Konzentration auf Vorauszahlungen und Vorabgenehmigungen für ein großes US-amerikanisches Gesundheitssystem.

Erfolgshighlights

Signifikante Zunahmen bei Vorauszahlungen von Patienten, die im Laufe der Zeit zunehmen:

  • 49 % Anstieg bei Vorauszahlungen in den ersten sechs Monaten
  • 304 % Anstieg bei Vorauszahlungen im ersten Jahr
Fallstudie lesen

Maßgeschneiderten Lösungen dank unseres Partner-Ökosystems

Wir arbeiten mit mehr als 4.850 Produktexpert:innen in unserem Partner-Ökosystem zusammen, um die besten Lösungen für Ihre Anforderungen zu identifizieren und zu entwickeln – unabhängig davon, in welchem Segment Sie tätig sind.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Cognizant-Partnerseite.

Kontinuierliche Anerkennung durch Top-Branchenanalysten

Cognizant wird weiterhin in den IT- und Gesundheitsmärkten von führenden Analysten der Gesundheitsbranche anerkannt.

Everest Group – Vektorlogo
Forrester Black RGB Narrow Logo
Gartner-Logo
IDC-Header – blaues Logo
iii groß Logo
hfs primäres Logo

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Auszeichnungen für Cognizant.

Das Health Sciences Innovation Center

Entdecken Sie bahnbrechende Lösungen, kollaborative Arbeitsbereiche und fortschrittliche Technologien, die die nächste Generation der Gesundheits- und Biowissenschaften prägen.

Weitere Informationen zum Center

Aktuelle Veröffentlichungen

Die Kontrolle über medizinische Verlustquoten mit agentischer KI erlangen

Durch die Einbettung agentischer KI-Workflows in die Wertschöpfungskette von Schadensfällen können Kostenträger im Gesundheitswesen medizinische Ausgaben eindämmen und ihre Gewinne verbessern.

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Fachkraft im Gesundheitswesen zeigt einer Frau Informationen auf einem Tablet
Die Neudefinition der Mitgliedererfahrung: Eine Pflicht für den Gesundheitsplan 2026

Dieser Bericht skizziert die Erfahrungshierarchie – Grundlagen, Verbesserungen und Positives – und zeigt, wo Kostenträger investieren müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, die Bevölkerung gesund zu halten und sinnvolle Verbesserungen der Ergebnisse zu erzielen.

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Beleuchtetes blauwelliges Licht fließt auf dunklem Hintergrund entlang
Wie sich Kostenträger bei Änderungen der Vorabgenehmigung einen Vorteil sichern können

Kostenträger können das Mitgliedererlebnis verbessern und die Compliance optimieren, indem sie auf FHIR-Standards® setzen und jetzt in die Integration mit wichtigen Anbietern investieren.

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Ein Arzt, der mit einer Frau spricht, die ein Tablet hält, beide lächeln und reden
Denken Sie „Ökosystem“ statt „Unternehmen“ – Das Gesundheitswesen im Zeitalter der Patienten­zentrierung

Gesundheitswissenschaftliche Organisationen müssen wichtige Chancen und Synergiebereiche erkennen, um in einem kollaborativeren und wertorientierteren Gesundheitswissenschafts-Ökosystem zu gedeihen.

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Ein Kind steht vor einem Arzt, der kniet, und gibt ihm ein High Five.
Acht Schritte zur Verbesserung der Gesundheitsgerechtigkeit

Gesundheitsorganisationen können bedeutende Fortschritte erzielen und gesündere Unternehmen aufbauen, indem sie sich auf den Zugang zur Versorgung konzentrieren.

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Krankenpfleger, der einem älteren Patienten hilft
Krankenversicherer stehen vor der Milliarden-Dollar-KI-Frage

Kostenträger könnten einen gesunden Anteil an den über 1 Billionen Dollar für sich beanspruchen, die generative KI voraussichtlich zur Wirtschaft beitragen wird – wenn sie ihren Fokus über Kostensenkungen hinaus ausweiten.

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Ein Bündel blauer, geschwungener Lichtstreifen
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Unsere Ansprechpartner:innen

Sanjay Subramanian

Senior Vice President and Head of Healthcare Payer Business

Profilbild von Sanjay Subramanian
Patricia Hunter-Dennehy

Senior Vice President, Head of Provider/Payvider Business

Profilbild von Patricia Hunter-Dennehy
Prasad Sankaran

President, Cognizant AI Products and Platforms

Prasad Sankaran profile picture

Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Lösungen für das Gesundheitswesen ist enorm und wächst ständig. Unser Know-how im Bereich IT-Services im Gesundheitswesen ermöglicht es uns, Spitzentechnologien nahtlos in Ihre Betriebsabläufe zu integrieren.

Lassen Sie uns darüber sprechen, wie IT-Lösungen für das Gesundheitswesen für Ihr Unternehmen funktionieren können.

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