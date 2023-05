Unsere One Order Management-Plattform verpackt das Sterling OMS von IBM mit Integrationen in führende E-Commerce-Plattformen und Marktplätze, Zahlungsanbieter und Spediteure, so dass Einzelhändler und Konsumgüterunternehmen in wenigen Monaten betriebsbereit sind. Mit diesem erstklassigen Auftragsmanagement als Rückgrat bietet Cognizant One Order Management eine Bestandsübersicht über die gesamte Lieferkette, vollständige Verfolgung des Auftragslebenszyklus und Dashboards mit Echtzeitanalysen, die alle bis zu 30 % kostengünstiger sind als herkömmliche Systeme.