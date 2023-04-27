Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
KI-gestützte Transformation beschleunigen

Die ServiceNow Business Group von Cognizant versetzt Unternehmen in die Lage, Silos einzureißen und Informationen zu erschließen, indem sie eines der umfangreichsten Erlebnisse im ServiceNow-Ökosystem liefert.
Als der erste Partner, der ServiceNow Workflow Data Fabric und agentische KI auf den Markt gebracht hat, beschleunigen wir den KI-Einsatz mithilfe eines tiefen Branchenwissens, proprietärer KI-gestützter Plattformen sowie WorkNEXT™ Digital Workplace Services.
Bringen Sie digitale Fluidität voran, ermöglichen Sie Hyperproduktivität und bauen Sie ein KI-bereites Unternehmen mit einem ServiceNow-Partner auf, das über die gesamte digitale Journey hinweg kontinuierlich innoviert.

Unsere Partnerschaft mit ServiceNow

Mehr erfahren

70+

zertifizierte Architekten

2.600+

ServiceNow-Spezialisten

14.000+

ServiceNow- und Branchenzertifizierungen und -akkreditierungen

4.5

Kundenzufriedenheitswert (CSAT)

Abzeichen ServiceNow Worldwide Talent Excellence Partner of the Year 2025
Abzeichen ServiceNow Worldwide Customer Workflow Partner of the Year 2025
Abzeichen Servicenow Worldwide Creator Workflow Partner of the Year 2025
ServiceNow GenAI Customer Value Partner of the Year 2025
ServiceNow Americas Technology Workflow Partner of the Year 2025

Erstellt mit ServiceNow Zertifiziert von ServiceNow

Unsere Angebote nutzen die Möglichkeiten der ServiceNow-Plattform, um die komplexesten Branchen- und Geschäftsherausforderungen zu lösen, und helfen Ihnen, Erlebnisse zu verwandeln, Abläufe zu straffen und neuen Wert zu erschließen.

Erhalten Sie einen schnellen Einblick in die Assetmanagementreife

Cognizant Asset Maturity Assessment erstellt eine schnelle Beurteilung der Asset-Reife für viele verschiedene Asset-Typen, um die Roadmap-Entwicklung anzuleiten und finanzielle Chancen offenzulegen. 

  • Den Verlust von Hardware-Assets minimieren
  • Verbessern Sie die Asset-Aufbewahrung durch Bestandsaudits und Prognosen zu zukünftigem Asset-Bedarf.
  • Verwenden Sie Workflow und Automatisierung zur Reservierung, Nachverfolgung der Ausführung und zur Vorhersage von Lagerbeständen.
Mehr erfahren

Straffen Sie das gesamte Einzelhandelserlebnis

Stores 360 unterstützt jeden Touchpoint in der Einzelhandelswertschöpfungskette und ermöglicht einen reibungslosen und effizienten Betriebsablauf.

  • 20 % weniger Zeitaufwand bei neuen Geschäftseröffnungen
  • 10 % weniger LKW-Anfahrten
  • 98 % Verfügbarkeit von Assets
Mehr erfahren

Reduzieren Sie den Aufwand, um Ihre Angriffsfläche zu verkleinern

Cognizant Cybersecurity Hardening transformiert das Schwachstellenmanagement, indem es automatisch Daten beschafft, Risiken priorisiert und die Behebung optimiert.

  • Erhöhen Sie die Genauigkeit kritischer Angriffsvektoren
  • Reduzieren Sie die Zeit zur Behebung kritischer Anfälligkeiten und Sicherheitslücken
  • Steigern Sie die Effizienz mit der Automatisierung von Analystenaufgaben
Mehr erfahren

Verwandeln Sie die Nutzererfahrung in einen strategischen Vorteil

Cognizant UX Design liefert ein maßgeschneidertes, menschenorientiertes Portal, das auf die Unternehmensphilosophie abgestimmt ist, um eine starke interne Akzeptanz und eine einheitliche Belegschaft zu fördern.

  • Reduzieren Sie IT-Supportkosten, indem Sie Arbeitsabläufe und Ressourcen in einem Portal zusammenführen
  • Steigern Sie die Nutzerzufriedenheit durch die Ermöglichung von Self-Service-Funktionen
  • Verringern Sie betriebliche Ineffizienzen durch die Beseitigung manueller Prozesse und fragmentierter Erfahrungen
Mehr erfahren

Erhöhen Sie die Sichtbarkeit von Anwendungsänderungen

Cognizant Unified DevOps überbrückt die Lücke zwischen Anwendungsentwicklung und IT-Abläufen, um manuelle Systembrücken und zusammenhanglose Technologien zu automatisieren.

  • Optimieren Sie das Kostenmanagement mit automatisierten Berechnungen der Gesamtkosten
  • Befähigen Sie Ihre Organisation, proaktiver und strategischer mit Echtzeit-Leistungskennzahlen für Anwendungen umzugehen.
  • Verbessern Sie die Transparenz von Anwendungsänderungen, die Prozessstandardisierung und Entwicklungsentscheidungen
Mehr erfahren

Kompetenzen

Prozessoptimierung

Treiben Sie eine schnelle Transformation voran, indem Sie sich hochprioritären Herausforderungen stellen und eine strategische Reife-Roadmap umsetzen, die jede Erfahrung verbessert.

Experience Design

Transformieren Sie den Servicekonsum mit intelligenten, intuitiven Erlebnissen, die Engagement und Self-Service in allen Geschäftsbereichen fördern. 

KI-Innovation

Beschleunigen Sie die Time-to-Value und maximieren Sie die Geschäftswirkung, indem Sie Daten systemübergreifend vereinheitlichen und KI-Agenten befähigen, im großen Maßstab zu handeln.

Cognizant Academy für ServiceNow

Beschleunigen Sie Vermarktungsfähigkeiten und unterstützen Sie Geschäftswachstum mit maßgeschneiderten Ausbildungs- und Schulungserfahrungen vom führenden ServiceNow Authorized Training Partner.

Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.

