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Mit KI modernisieren
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Gewinnen Sie Einblicke aus Ihren Legacy-Systemen

Der wahre Nutzen von KI hängt von den Daten ab, die den Kontext bestimmen. So benötigt KI Anwendungen, die die richtigen Informationen in der richtigen Struktur und zum richtigen Zeitpunkt erfassen. Um neue KI-native Lösungen – von generativen Copiloten bis hin zu autonomen Entscheidungsagenten – nutzen zu können, müssen Unternehmen den umfangreichen Kontext erschließen, der aktuell in ihren isolierten Legacy-Anwendungen eingeschlossen ist.
Die Modernisierung auf cloudnative, skalierbare und gut verwaltete Systeme ist die grundlegende Voraussetzung für KI-native Geschwindigkeit und Wirkung
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Entdecken Sie unsere Lösungen

Unsere Expert:innen verbinden branchen- und prozessspezifisches Fachwissen mit fundiertem technischen Know-how und modernsten KI-Fähigkeiten, um Ihnen dabei zu helfen, die Transformation voranzutreiben und das Potenzial von Kontextinformationen in Ihrem gesamten Unternehmen voll auszuschöpfen – damit Ihr Unternehmen intelligenter arbeiten, schneller vorankommen und eine Führungsrolle übernehmen kann.
Cognizant Skygrade

Anwendungen auf cloudnativ umstellen

Cognizant Ignition™

Transformation Ihrer Daten für ein informationsgestütztes Unternehmen

Cognizant Neuro IT Ops

Optimierter IT-Servicebetrieb

Resilienter IT-Betrieb

Weniger Fehler und Ausfallzeiten mit agentischer KI

Cognizant Flowsource

Schnellere Innovationen mit KI-gesteuertem Engineering

Unsere Erfolge

BANKWESEN

Schnellere Modernisierung des Legacy-Kartenmanagements um 50 %

BANKWESEN

Schnellere Modernisierung des Legacy-Kartenmanagements um 50 %

Gemeinsam mit unserem Kunden haben wir mithilfe von Cognizant® Flowsource™ über 250 Geschäftsprozesse automatisiert, wodurch eine 75-prozentige Genauigkeit bei der Extraktion von Geschäftsregeln erreicht und der Dokumentationsaufwand für Entwickler:innen erheblich reduziert wurden.

Eine Frau, die auf ihren Bildschirm schaut.

BANKWESEN

Doppelt so schnelle Markteinführungszeit

BANKWESEN

Doppelt so schnelle Markteinführungszeit

Wir haben die Einführung eines produktorientierten Engineering-Modells vorangetrieben, wodurch die MVP-Markteinführung von Monaten auf Wochen verkürzt und die Wertschöpfung im Rahmen der Transformation des Kernbankgeschäfts beschleunigt wurden. Das Ergebnis: ein Wert von 10,5 Mio. US-Dollar.

Luftaufnahme von Wolkenkratzern.

MEDIEN UND UNTERHALTUNG

Verbessertes Kundenerlebnis bei Senkung der IT-Kosten um 35 %

MEDIEN UND UNTERHALTUNG

Verbessertes Kundenerlebnis bei Senkung der IT-Kosten um 35 %

Wir haben eine Legacy-Streaming-Plattform mithilfe von Flowsource™ und Neuro® IT Operations modernisiert und damit ein Umsatzwachstum von 24 Mio. US-Dollar sowie eine Steigerung der Entwicklungsproduktivität um 16 % ermöglicht.

Ein junger Mann, der auf seinem Laptop einen Filmkatalog durchschaut.

EINZELHANDEL

Fünffache Steigerung der Auftragsverarbeitungskapazität

EINZELHANDEL

Fünffache Steigerung der Auftragsverarbeitungskapazität

Mithilfe von Skygrade™ trugen wir dazu bei, ein Mainframe-basiertes Auftragsverwaltungssystem neu zu konzipieren, wodurch die Markteinführungszeit um 40 % verkürzt und die Lieferkettenprozesse um 30 % beschleunigt werden konnten.

Ein Mobiltelefon, das über ein Handheld-POS-Gerät scannt.
Cognizant wurde als Leader in der Application Development Services for AI Applications PEAK Matrix® 2025 der Everest Group als Leader ausgezeichnet

Diese Anerkennung spiegelt unsere umfassenden KI-gestützten Softwareentwicklungs- und Beratungskompetenzen, unsere starke Domänenintegration und unsere nachhaltigen Investitionen in den Aufbau wiederverwendbarer IP sowie unsere Partnernetze wider, die sich durch erfolgreiche Kundenprojekte bewährt haben, die komplexe End-to-End-Initiativen zur digitalen Transformation in verschiedenen Branchen umfassen.

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PEAK Matrix-Abzeichen
Cognizant wurde als führendes Unternehmen im Gartner® Magic Quadrant™ für Custom Software Development Services 2025 ausgezeichnet

Diese Anerkennung spiegelt unserer Meinung nach unsere Stärke im Bereich KI-natives Digital Engineering wider, mit dem wir den Geschäftswert für unsere Kunden steigern. Wir kombinieren fundierte Branchenexpertise mit einem ISO-zertifizierten Framework für verantwortungsvolle KI, um unseren globalen Kunden ethische, skalierbare und ergebnisorientierte Innovationen zu bieten.

Sehen Sie sich den Bericht auf Gartner.com an
Gartner-Logo
Cognizant wurde als ein führendes Unternehmen in der Peak Matrix for Application Transformation Services for AI-enablement 2025 der Everest Group ausgezeichnet
Ein abstraktes Bild mit Lichtstreifen
Cognizant stieg in Forrester Wave for Application Modernization and Multi-cloud Managed Services, Q1 2025 zur Position als führendes Unternehmen auf
Forrester Group

Das modernisieren, was dem Wert von KI im Wege steht

Wenn Ihre Daten und Prozesssignale in veralteten Anwendungen gespeichert sind, kann die KI nicht daraus lernen, und die Ergebnisse bleiben oberflächlich. Unsere Expert:innen helfen Ihnen dabei, schnell Kontexte zu erschließen, intelligente Modernisierungen durchzuführen und messbare Ergebnisse zu beschleunigen.

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