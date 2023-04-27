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Geschäftsprozess-Services
Kontakt

Moderne KI-integrierte Life-Sciences Verfahren

Das Playbook für Wachstum wird neu geschrieben. Wir glauben, dass die Zukunft dem modernen Unternehmen gehört, das KI-integrierte Geschäftsabläufe nutzt – einem Unternehmen, das vorausschauend reagieren und sofort handeln kann, um Chancen inmitten rascher Veränderungen mutig zu ergreifen.
Wir helfen Kund:innen dabei, die Art und Weise, wie sie Werte, Innovationen und Wachstum schaffen, zu überdenken, indem wir Geschäfts- und Prozessexpertise im Bereich der Life Sciences mit intelligenten digitalen Plattformen kombinieren, um den Geschäfts­betrieb zu optimieren.

Geschäftsergebnisse und starker ROI

40 %

Höhere Produktivität

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30 %

Kürzere Markteinführungszeiten

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99,9 %

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

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70 %

Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit

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118 Mio. $

geringere Kosten

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Web

Intelligente Technologie und bessere Ergebnisse

Als führender Anbieter von Geschäfts­prozess­services und Automatisierungs­lösungen der nächsten Generation arbeiten wir mit unseren Kund:innen zusammen, um moderne Abläufe aufzubauen, die schnell, effizient und menschen­zentriert sind, um ihnen dabei zu helfen, einen Wettbewerbs­vorteil zu erzielen.

Wir nutzen Technologie, Daten und digitale Disruptionssettings sowie neue Geschäftsmodelle und Co-Innovation, um Kund;innen und Mitarbeiter:innen eine höhere Produktivität, mehr Umsatz und intuitive Erlebnisse zu bieten. 

Symbol für künstliche Intelligenz
Über die Unsicherheit hinauswachsen

Die Fähigkeit, Kosten strategisch zu senken und in neue Einnahmequellen zu investieren, ist in volatilen Zeiten äußerst wertvoll.

Die Implementierung moderner Betriebsabläufe ermöglicht es Unternehmen, mit Einsicht und Schnelligkeit zu handeln – Trends vorherzusagen, neue Wachstums­bereiche zu identifizieren und Effizienz mit Innovation in Einklang zu bringen.

Durch die Modernisierung des Geschäftsbetriebs kann Ihr Unternehmen die Schritte antizipieren, die zur Beschleunigung von Wachstum und Skalierung erforderlich sind.

Symbol eines nach rechts gerichteten menschlichen Kopfes mit einer Glühbirne darin

BPS- und Automatisierungsdienstleistungen für die Life Sciences

Pharmakovigilanz

Moderne Abläufe, Erfahrungen und Technologieplattformen zur Rationalisierung der Zykluszeiten von Sicherheits­prozessen und zur Integration der Sicherheits­konformität in Contact Center.

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Management klinischer Daten

Prozessautomatisierung und umfassende, skalierbare Datenmanagement-Plattformdienste mit integrierter Übergangs-, Qualitätskontrolle und -sicherung.

Schreiben und veröffentlichen medizinischer Texte

Cognizant liefert mithilfe unserer Teams aus Ärzt:innen, und Doktorand:innen der Life Sciences das Verfassen wissenschaftlich korrekter und konformer medizinischer Dokumente.

Biostatistik und statistische Programmierung

Cognizant bietet umfassende Biostatistik-Dienst­leistungen von der statistischen Analyse und Planung bis zur Vorbereitung für die Einreichung klinischer Studien weltweit.

Beschwerde­manage­ment

Eine integrierte Vertriebs-, Service- und Beschwerde­bearbeitungs­lösung, die die Kund:innen­reichweite erhöht, die Kund:innen­zufriedenheit verbessert und Compliance sicherstellt.

Digitales Auftragsmanagement von Cognizant

Optimieren Sie das Bestell­erlebnis und die Abläufe durch unsere moderne End-to-End-Auftrags­verwaltungs­plattform, die Kosten senkt und die Effizienz steigert.

Mehr erfahren
Intelligente Automatisierungs-dienste

Machen Sie Ihr Unternehmen mit branchenorientierten IT- und Prozessautomatisierungslösungen fit für die Zukunft.

Mehr erfahren
Cognizant Neuro® Business Processes

Vereinfachen und beschleunigen Sie die Einführung der Automatisierung, integrieren und orchestrieren Sie Ressourcen und sehen Sie schneller Renditen.

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Finanzen und Buchhaltung

Neuer Geschäftswert aus Finanz- und Rechnungswesen

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Omnichannel-Kund:innen­betreuung

Bieten Sie die intuitiven Erlebnisse, die Kund:innen verlangen.

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Marketing-Aktivitäten

Erhöhen Sie Geschwindigkeit, Effizienz und Einblicke; einen besseren Marketing-ROI erzielen.

Mehr erfahren
Geschäftsoperationen zur Beschleunigung der Skalierung

Steigern Sie digital native Scale-Ups und neue Einnahmequellen in der Geschwindigkeit von Ideen.

Mehr erfahren
Mitarbeiter:innenerlebnis-Unternehmens­dienstleistungen

Finden Sie heraus, wie Sie personalisierte Mitar­beiter:innen­erlebnisse in großem Maßstab bereitstellen können.

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Insights

Auswirkungen generativer KI auf die Life Sciences

Cognizant diskutiert die Rolle generativer KI bei der Entwicklung neuer Medikamente

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Vergrößerte Ansicht von Molekülketten
4 Möglichkeiten, wie sich die klinische Entwicklung mit Gen-KI verbessern wird

Indem sie ihren Ansatz zur klinischen Entwicklung mithilfe generativer KI ändern, können Life-Science-Unternehmen exponentielle Umsatz­chancen realisieren und Patient:innen neue Hoffnung geben.

Mehr erfahren
Ein klinisches Reagenzglas
Cognizant wird im Utilization Management Operations PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group als führender Anbieter eingestuft

Die End-to-End-Funktionen von Cognizant, die durch spezialisierte KI-Agenten verstärkt werden, die die Automatisierung der Datenerfassung, der Vervollständigung von Patientenprofilen und der Diskrepanzerkennung vorantreiben, heben uns von der Konkurrenz ab.

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Cognizant wird im Utilization Management Operations PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group als führender Anbieter eingestuft

Entdecken Sie zusätzliche Geschäftsprozessdienste

Modernes BPS

Entdecken Sie unsere modernen Geschäfts­prozess­dienstleistungen

KI-Geschäfts­beschleu­niger

Beschleunigen Sie die Einführung von KI und Auto­mati­sierung mit unseren vorkon­figurierten Lösungen für Geschäfts­prozesse

Datenservices für das Trainieren von KI

Beschleunigen Sie KI Modelle vom Konzept zum materiellen Erfolg

Frau in gelber Bluse, lächelnd und ihre rechte Hand in Richtung der Kamera ausstreckend
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Stärken Sie Ihre Karriere und machen Sie Ihre Fähigkeiten zukunftssicher, während Sie den einflussreichsten Unternehmen der Welt helfen, mit Intuition zu gewinnen, darunter prominente Global-2000-Kund:innen und Schwergewichte aus dem Silicon Valley. Schließen Sie sich dem Branchenführer an.

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Unsere Ansprechpartner:innen

Darpan Ahuja

Vice President, Life Sciences Digital Operations

Profilbild von Darpan Ahuja
Nitin Raizada

Vice President and Head, Global Life Sciences Consulting

Profilbild von Nitin Raizada

Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

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