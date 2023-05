Da sich die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, ändert und die Technologie immer komplexer wird, stehen Unternehmen mehr denn je unter dem Druck, weitsichtig und proaktiv zu handeln und die eigene Zukunft zu gestalten.

Cisco hat seit 1984 die Technologie von vernetzten Unternehmens geprägt und das Internet funktionsfähig gemacht. Seit 2016 arbeiten Cognizant und Cisco zusammen, um erstklassige Services und Support für die Technologien bereitzustellen, auf die sich unsere gemeinsamen Kunden verlassen. Es ist eine 360-Grad-Partnerschaft: Wir arbeiten zusammen, entwickeln zusammen und investieren in kritische gemeinsame Initiativen, die die Stärken unserer beiden Unternehmen verbinden – alles im Sinne eines besseren Service für großartige Unternehmen wie Ihres. Unsere Partnerschaft der Technologien von Cisco und der Services von Cognizant bringt fundiertes Fachwissen und umfassende Erfahrung in verschiedenen vertikalen Branchen mit, damit wir Ihr Unternehmen in Stellung bringen können, um die Vision einer Digitalisierung für die Zukunft Ihres Unternehmens zu gestalten.