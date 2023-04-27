Mit Cognizant werden Hypothekenunternehmen durch Daten, KI und plattformgesteuerter Innovation zu führenden Anbietern. Durch fundiertes Fachwissen, Beratungsfunktionen und ein starkes Partner-Ökosystem entwickeln wir intelligente Betriebsmodelle, die Effizienzsteigerungen und Modernisierungen ermöglichen. Unser Plattformwissen unterstützt sowohl die Build- als auch die Buy-Strategien.

Cognizant bietet mehr als 20 spezialisierte Assets und Accelerators, darunter DAF, iVerify und Compliance-Services, um Funktionslücken in generalistischen Plattformen und Kreditvergabesystemen zu schließen. Unsere Neuro® Plattform ermöglicht KI-gestützte Orchestrierung, nahtlose Integration mit Partnerprodukten und Leistung der Enterprise-Klasse in Daten- und Cloud-Umgebungen.