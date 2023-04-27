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Darlehen
Kontakt
Die Zukunft der Kreditvergabe ist schnell und personalisiert. Mit Fortschritten bei Plattform-Kreditlösungen und automatisierten Inkassosystemen können Kreditgeber:innen intelligente Arbeitsabläufe optimieren – und die Kund:innen zufrieden stellen. Arbeiten Sie mit uns an für eine leistungsstarke Zukunft. 
Erlebnisse schaffen

die positive, benutzer:innen­freundliche Interaktionen für Kreditnehmer:innen, Kund:innen und Mitarbeiter:innen ermöglichen.

Optimieren Sie Arbeitsabläufe

durch automatisierte Aufgaben, vereinfachte Prozesse, reduzierte Bearbeitungs­zeit und damit verbundene Kosten­senkung.  

Optimieren Sie End-to-End-Services

mit digitalen Lösungen, die die Produktivität und Effizienz in der gesamten Wert­schöpfungs­kette der Kreditvergabe steigern.

Themen

Hypothekarkredite

Profitieren Sie von einem bahn­brechenden Nutzen aus unserer Hypotheken­strategie, unserer Imple­mentierung und unseren Liefer­services. Unsere Expertise reicht von der Kredit­vergabe und -dienst­leistungen bis hin zum Default Servicing und Secondary Marketing.

Modell eines Hauses, vor dem Münzen gestapelt sind
Automatische Kreditvergabe

Schaffen Sie eine moderne, ausfallsichere Infra­struktur, die bereit ist, neue Tech­nologien wie generative KI zu nutzen – und Ihnen dabei hilft, Markt- und Wirtschafts­kräfte zu nutzen.

Genießen Sie den Wind bequem von Ihrem Auto aus
Gewerbliche Kreditvergabe

Verwandeln Sie Ihre Alt­systeme in digitale Kredit­platt­formen, die personalisierte Journeys, daten­gesteuerte Effizienz und niedrigere Kosten bieten.

Verpackte Ware in einem Regal in einem Lebens­mittel­geschäft

Unser Angebot

Kreditvergabe

Fördern Sie eine nahtlose, durchgängige Kreditvergabe. Unsere automatisierten Workflows helfen Ihnen, Ihre Kreditvergabe mit einer modernen CX zu differenzieren, die durch integrierte CRM- und POS-Plattformen unterstützt wird.

Serviceabwicklung

Modernisieren Sie Ihre Service­organisation mit geschäfts­orientierten Strategien und betrieblicher Effizienz. Unsere End-to-End-Lösungen sorgen für erstklassige Kund:innen­erlebnisse und rationalisieren gleichzeitig den Kreditablauf und senken die Kosten.

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Forderungseinzüge

Unser KI/ML-gesteuerter Ansatz für das Inkasso hilft Kredit­geber:innen bei der Moder­nisierung ihrer Abläufe mit einer Mischung aus Auto­matisierung und Empathie, die die CX nie beeinträchtigt. 

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Geschäftsprozess-Services

Wir sind ein NMLS-lizenzierter Hypotheken-Outsourcer mit über 5.000 Mitarbeitenden. Unser Outsourcing von Geschäftsprozessen (BPO) stützt sich auf verhaltensorientierte Berührungspunkte und Omnichannel-Services, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern und Risiken zu reduzieren.

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KI

Die Neuro-KI-Funktionen® von Cognizant helfen Kredit­geber:innen, Abläufe zu rationalisieren und personalisierte Kund:innen­erlebnisse zu bieten.

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Cloud-Migration

Cloud-basierte Plattformen verändern das Gesicht der Kreditvergabe. Fördern Sie die Innovation und das Wachstum Ihres Kreditinstituts mit unserer Cloud-Expertise, unserem Branchenwissen und unseren Partnerschaften.

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Fallstudien

CoreLogic erschließt transformative neue Funktionen
CoreLogic erschließt transformative neue Funktionen

durch den schnellen Übergang von der traditionellen lokalen RPA-Plattform zu Microsoft Power Automate.

Modellsatz von Gebäuden
Kreditgeber senkt Kosten pro Kredit um 20 %
Kreditgeber senkt Kosten pro Kredit um 20 %

mit einem Anstieg der Kredit­genehmigungs­rate um 28 % und einem Anstieg der Datei­ein­reichungen um 76 %.

Dame, die auf ein Mobiltelefon schaut

Vordenker:innenrolle

CXO-Leitfaden zur erfolgreichen Auslagerung der Abwicklung von Hypothekendarlehen

Das Auslagern der Hypothekenabwicklung bedeutet mehr als nur Kosteneinsparungen. Entdecken Sie sechs Schlüsselkriterien, um langfristigen Wert, Skalierbarkeit und Compliance in Partnerschaften mit Kreditgebern sicherzustellen.

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Eine Frau zeigt einem Mann etwas auf dem Bildschirm eines Laptops
Agentische KI bei der Kreditvergabe: Wo Sie beginnen und was sie priorisieren sollten

Agentische KI transformiert die Abläufe bei der Hypothekenabwicklung und verbessert so die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Compliance. Erfahren Sie, wie Kreditgeber anhand intelligenter Automatisierung eine skalierbare Transformation ermöglichen.

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Drei Personen sitzen sich bei einer Besprechung an einem Tisch gegenüber
HFS Market Impact: Neuerfindung der Nichtbanken-Hypothek im Zeitalter der KI

Durch die Kombination von KI, Automatisierung und menschlichem Know-how transformieren wir die Betriebsabläufe im Hypothekenbereich in intelligente, agile und skalierbare Ökosysteme. Von der Kreditvergabe bis zur Betreuung helfen wir Kreditgebern, Plattformen zu modernisieren, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und Wachstum zu ermöglichen.

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Blick auf ein Spielzeughaus mit Münzstapeln daneben.
Personalgewinnung in der Hypothekenbranche: Überwindung des Boom-and-Bust-Talentzyklus

Die zyklischen Personalprobleme in der Hypothekenbranche – die vor allem durch schwankende Zinssätze verursacht werden – erfordern einen strategischeren Ansatz für das Talentmanagement. Die Entwicklung eines Kompetenzzentrums ermöglicht es Kreditgebern, während in einer Boomphase effizient zu expandieren.

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Eine verschwommene Szene mit Käufer:innen, die sich durch ein Einkaufszentrum bewegen, in der das geschäftige Treiben auf der Verkaufsfläche eingefangen wird.
Sechs Prognosen für Hypothekendienstleister für 2025

Informieren Sie sich über Trends, die sich auf die Branche für Hypothekendienstleistungen auswirken werden, und erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen sich darauf einstellen kann.

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Drei Modelle von aufgereihten Häusern und ein Vertragsdokument auf einem Klemmbrett
Vorbereitung auf die Refinanzierungswelle: 6 Schlüssel

Zinssenkungen geben Kreditgebern die Chance, vom Refinanzierungs-Boom zu profitieren. Hier erfahren Sie, wie agile Kreditgeber inmitten der Marktdynamik profitieren können.

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Silhouetten von Häusern bei Nacht, die von roten Leuchtfeuern umrandet werden
Empathie 2.0: Wie KI und Daten der Generation das Inkasso aufrütteln

Die Verbraucher:innen rutschen immer tiefer in die Verschuldung, was neue Arbeit und Heraus­forderungen für Inkasso­unternehmen bedeutet. Erfahren Sie, wie Daten, Auto­matisierung und Empathie die Eintreibung von Forderungen neu gestalten. 

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Ein Paar sitzt nebeneinander, hält Kaffee­tassen in der Hand und lächelt
Wie Hypotheken­geber in einem rückläufigen Markt wachsen können

Selbst inmitten des Abschwungs bei Hypotheken können Kreditgeber:innen einen Weg zum Wachstum finden, beginnend mit einer intelligenten Integrations- und Datenstrategie. 

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Nahaufnahme eines Schlüssellochs mit einem Schlüssel darin
Autofinanzierung transformieren: Der Weg der Gen KI zur Modernisierung

Die Nutzung der Vorteile der Technologie beginnt mit einem unvorein­genom­menen Blick auf bestehende Kernsysteme. Spoiler-Alarm: Es wird nicht schön.  

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Ein Diagramm in 3D

Auszeichnungen

Unterscheidungs­merkmale

ÜBERSICHT

Durchgängige Kreditvergabe und Dienstleistungen für das Outsourcing von Geschäftsprozessen

Stärken Sie Ihre Präsenz in Ihrer gesamten Wertschöpfungskette für die Kreditvergabe – Hypothek, Autos, Privat- und Gewerbeimmobilien – mit den durchgängigen Kreditvergabe-IT-Services und dem Outsourcing von Geschäftsprozessen (BPO) von Cognizant.

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ÜBERSICHT

Dienst­leistungen zur Überprüfung von Einkommen und Beschäftigung

Unsere Managed Services nutzen eine flexible Personal­besetzung und einen auf Ihr Unternehmen zugeschnittenen Workflow, um Kredit­nehmer­daten schnell und effizient zu überprüfen.

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ÜBERSICHT

ODC-Sicherheitslösung

Die erstklassige Sicherheit in unseren Offsite-Niederlassungen (ODC) ist in der Branche unübertroffen. Unsere Sicherheitsprotokolle in den Niederlassungen umfassen eingeschränkten Zutritt, Fingerabdruck- und Gesichtserkennung und Anti-Tailgating-Kontrollen sowie Einbruchserkennung. 

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CARES-Framework: Vermeiden Sie Unter­brechungen Ihres Betriebs

Mit CARES arbeiten wir gemeinsam mit Ihnen an Plänen für jeden Aspekt Ihres Projekts – vom Qualitäts­management und der Personal­besetzung bis hin zu Schulungen, IT und Business Continuity. 

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VIDEO

Orientierung in der Hypothekenbranche

Unsere sechs NMLS-lizenzierten Niederlassungen bieten nahtlose Hypothekendienstleistungen in allen 50 Bundesstaaten an. Durch den Einsatz fortschrittlicher KI-Technologien sorgen wir vom ersten Tag an für Automatisierung, Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen.

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ÜBERSICHT

Treffen Sie klügere Entscheidungen zur Kreditprüfung mit der KI-gestützten Workbench zur Hypothekenprüfung von Cognizant.

Treffen Sie klügere Entscheidungen zur Kreditprüfung mit der KI-gestützten Workbench zur Hypothekenprüfung von Cognizant.

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ÜBERSICHT

Cognizant Collections Optimizer nutzt KI und ML

Machen Sie Ihre Standardbetriebsabläufe und Ihre Kundenerfahrung mit unserem revolutionären KI-Datenmodell Cognizant® Collections Optimizer moderner und menschlicher. 

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VIDEO

Cognizant Collections Optimizer stellt drei Risikoprofile an erste Stelle

Sprechen Sie die Kund:innen an, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu bereit wären, für eine Verbesserung von bis zu 20 % bei der Produktivität, 15 % bei Zahlungen und 20 Basispunkten beim NPS mit dem KI- und ML-gesteuerten Cognizant Collections Optimizer zu zahlen.

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ÜBERSICHT

Transformieren Sie Ihre Policierung für FICO 10T und VantageScore 4.0

Bis zum 4. Quartal 2025 müssen Hypothekengeldgeber Trends aus der Kreditwürdigkeit für Kredite von Fannie Mae und Freddie Mac ablesen, um den Zugang zu Wohneigentum zu verbessern. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Daten, IT und Workflows zu transformieren und gleichzeitig eine nahtlose CX zu bieten.

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VIDEO

Intelligente Automatisierung von Erfahrungen mit Cognizant Neuro

Cognizant Neuro® – kombiniert mit einer unüber­troffenen Strategie, Implementierung und Bereitstellung – erschließt einen bahnbrechenden Wert. Es ist der schnellste und einfachste Weg, um die Vorteile von Auto­matisierung und KI zu nutzen.

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Partner

Unsere Partner­schaften mit erstklassigen Organi­sationen bieten unseren Kund:innen umfassende Lösungen. Wir schmieden auch strategische Allianzen mit anderen Unternehmen und bieten umfassende Dienst­leistungen an, um Ihre Geschäfts- und IT-Heraus­forderungen zu lösen. 

Alle Partner anzeigen

Unsere Ansprechpartner:innen

Ajay Pandita

SVP & BU Head – Financial Services, Fintech and Insurance

Porträtfoto von Ajay Pandita
Chandu Choudhury

VP & SBU Head – Financial Services, Fintech and Insurance

Chandu Choudhury Porträtfoto
Ajai Nair

Leiter der Strategischen Geschäfts­einheit Kreditvergabe

Ajai Nair
Renuka Kambli

Senior Partner – Assistant Vice President, Lending & Payments

Porträt von Renuka Kambli

Machen Sie den ersten Schritt mit der Transformation der Kreditvergabe

Kunden heute und in Zukunft zu bedienen, ist ein großes Versprechen, aber die Leistungs­fähigkeit der heutigen digitalen Fähigkeiten, einschließlich digitaler Trans­formation und IT-Lösungen, macht es möglich.  

Fragen Sie uns, wie Technologie­dienst­leistungen für Ihr Unternehmen geeignet sind. 

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