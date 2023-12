Enterprise Platform Services

Ihr Partner für digitale Orchestrierung Gewinnen Sie den Kampf um Kund:innen in der Digitalwirtschaft Um im digitalen Zeitalter zu gewinnen, braucht es mehr als nur ein starkes Kund:innenerlebnis. Ihre CX muss hoch relevant sein und in direkter Verbindung mit Ihrer übrigen Wertschöpfungskette stehen. Sie müssen die Art, wie Sie mit Kund:innen, Mitarbeiter:innen und Partner:innen interagieren, komplett verändern. Der Enterprise Plattform Services (EPS) von Cognizant hilft Kund:innen aus allen Branchen, ihre digitale Kund:innen­erfahrung (Customer Experience, CX) neu zu denken, erstklassige Mitarbeiter:innen anzusprechen und zu halten, die Ökosysteme ihrer Partner produktiver zu nutzen und ihre Betriebs­abläufe und Finanz­organisation effizienter zu gestalten. Durch den Aufbau einer einfacheren, moderneren Landschaft können Cognizant EPS Sie dabei unterstützen, Ihr Unternehmen zu transformieren, Ihre zentralen Geschäftsziele zu erreichen – und in der Digitalwirtschaft erfolgreich zu sein.