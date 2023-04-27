Gewinnen Sie eine strategische Perspektive auf komplexe Geschäftsprobleme. Cognizant verbindet durch strategische Beratung Geschäftsergebnisse mit Technologie und treibt die, für die moderne Datenwirtschaft erforderliche digitale Transformation voran. Wir identifizieren wichtige geschäftliche Anfor­derungen, die Ihnen helfen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, und bennen die Initiativen, die von Datenplattformen benötigt werden, um diese zu erreichen Unser Beratungsteam bietet eine strategische Perspektive auf komplexe Herausforderungen. Wir entwickeln Datenstrategien und Roadmaps, die Lücken und Nachteile beseitigen und, wenn möglich, einen Vorsprung bieten. Unsere Geschäftsmodelle und -ansätze unterstützen Sie dabei, eine datengetriebene Kultur zu unterstützen, die Mitarbeiter:innen, Lieferant:innen, Management und Kund:innen einbezieht. Durch die Kombination von Personal- und Analyse­ansätzen kann Ihr Unternehmen ein neues, faktenbasiertes Entscheidungsverhalten entwickeln.