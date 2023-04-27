Life Sciences
Medizinische Geräte
Life-Sciences-Technologien, digitale Strategien und Abläufe implementieren, um die Produktentwicklung zu verbessern, die Markteinführung zu beschleunigen und die Patientenorientierung zu verbessern und so die Rentabilität zu steigern
Warum Cognizant?
Cognizant ist einzigartig positioniert, um Life-Sciences-Unternehmen bei der Bewältigung einiger der dringendsten Herausforderungen der Branche zu unterstützen. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre Vision zu entwickeln und in die Realität umzusetzen. Außerdem helfen wir Ihnen, die Wissenschaft voranzutreiben, Therapieerfolge zu verbessern und den Wert zu maximieren.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Branche durch Innovationsinvestitionen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar für generative KI anzuführen.
Produkte und Plattformen
ÖKOSYSTEM DER LIFE SCIENCES
Gezielte Lösungen
Intelligent konfektionierte Lösungen für die Umstellung auf das digitale Zeitalter.
Beschleunigen Sie digitale Gesundheitslösungen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, evidenzbasiert sind und auf agilen Methoden basieren.
Moderne Geschäftsprozessservices können dazu beitragen, das Wachstum von Unternehmen im Bereich Life-Sciences-Technologien zu beschleunigen.
Unsere Informatik-Dienstleistungen beschleunigen die Arzneimittelforschung und verbessern die Ergebnisse für Patienten. Sie können im gesamten Lebenszyklus der Forschung auf uns zählen. Wir bieten Angebote über eine Neugestaltung und Beratungsdienste, Laborautomatisierung, Biomarkerforschung und das Outsourcing von Wissensprozessen.
Durch den Einsatz neuester digitaler Technologien helfen unsere Services Ihnen, arbeitsintensive Prozesse in klinischen Studien zu automatisieren und die Effizienz im gesamten Entwicklungslebenszyklus zu steigern.
Unsere Branchen- und Technologieexperten helfen bei folgenden Aufgabenstellungen:
- Optimierung des Workflows zwischen vor- und nachgelagerten Aktivitäten
- Integration von Plattformen und Prozessen für mehr Agilität beim Ablauf klinischer Studien
- Transaktions- und ergebnisbasierte Preis- und Finanzierungsmodelle zur optimalen Nutzung von Budgets
- Förderung einer fundierteren, strategischeren Entscheidungsfindung bei Partnern und Beteiligten
Globale Bestimmungen in den Life Sciences einzuhalten ist kostspielig und kompliziert. Unsere Lösungen für die Compliance gesetzlicher Vorgaben helfen Ihnen bei der Einhaltung von Branchenstandards. Wir helfen mit unabhängigen Validierungsdiensten und der Entwicklung von regulatorischen Anwendungen, wobei sich unsere Best Practices auf das Informationssicherheitsmanagement, die Systemvalidierung und elektronische Aufzeichnungen und Signaturen konzentrieren.
Die Sicherheit und Wirksamkeit von Pharmazeutika und biotechnologischen Produkten zu gewährleisten war schon immer eine der größten Herausforderungen in den Life Sciences. Wir wappnen Ihr Unternehmen gegen alle Probleme – mit Lösungen, mit denen Sie Sicherheitsdaten aus zahlreichen Quellen in Echtzeit erfassen und integrieren können.
Bei den Beziehungen zu den Kostenträgern stehen ihre Ansprüche im Mittelpunkt. Unsere Lösungen für gelenkte Märkte helfen Ihnen, eine lange Liste von Anforderungen zu erfüllen, darunter ausgehandelte Preisrabatte, Formelpflege und Compliance-Nachverfolgung. Wir helfen Ihnen, jedes Detail mit Strategien und digitalen Technologien zu verwalten, die zu mehr Effizienz und geringeren Kosten beitragen.
Unsere Life-Sciences-Fertigungsdienstleistungen, die von Zenith Technologies und TQS Integration unterstützt werden, konzentrieren sich darauf, eine schnelle Wertschöpfung zu erreichen und gleichzeitig langfristige Strategien zu entwickeln, die das Versprechen der Fertigung 4.0 erfüllen. Wir unterstützen unsere Kund:innen durch Lösungen für Automatisierung, MES und digitale Technologie, von der Projektkonzeption bis zur Fertigstellung über den gesamten Fertigungslebenszyklus. Unsere End-to-End-Lösungen für die intelligente Fabrik ermöglichen besser vernetzte IT- und OT-Systeme und eine fundiertere, datengesteuerte Entscheidungsfindung - und das alles unter Einhaltung der Good Manufacturing Practices (GMP).
Marketingfachleute in Unternehmen im Life Sciences Sektor müssen mehrere Zielgruppen erreichen und ihnen überzeugende, personalisierte Nachrichten übermitteln. Die Business- und Technologie-Expert:innen von Cognizant helfen Ihnen, diese Zielgruppen mit fortschrittlichen und innovativen Strategien und digitalen Technologien anzusprechen.
Wir unterstützen Sie während des gesamten Vertriebs- und Marketingzyklus. Dazu gehört die Unterstützung bei der Bewertung, welche Optionen Sie für Werbekanäle haben und welches die besten cloudbasierten Services für das Kund:innenbeziehungsmanagement in Ihrem Unternehmen sind.
So transformieren wir Unternehmen wie ihres
Wiederkehrende Anerkennung durch Top-Branchenanalysten
Führenden Analysten der Life-Sciences-Branche stufen Cognizant weiterhin als einen starken Branchenführer ein.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Auszeichnungen für Cognizant.
Neueste Forschung
Maßgeschneiderten Lösungen dank unseres Partner-Ökosystems
Wir arbeiten mit mehr als 4.850 Produktexpert:innen in unserem Partner-Ökosystem zusammen, um die besten Lösungen für Ihre Anforderungen zu identifizieren und zu entwickeln – unabhängig davon, in welchem Segment Sie tätig sind.
Machen Sie den ersten Schritt
Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.
Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.