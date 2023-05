Vermarktung und Markeneinführung in einer Post-COVID-Welt

In diesem Video im Stil eines Gesprächs am runden Tisch erörtern drei Branchenexpert:innen, wie sich kommerzielle Teams während der Pandemie angepasst haben, um die Bedürfnisse von Patient:innen und Gesundheitsdienstleister:innen weiterhin erfüllen zu können. Sie befassen sich unter anderem mit dem möglichen Weg, den Life-Sciences-Unternehmen in Richtung Kommerzialisierung und Markteinführung einschlagen werden, wenn wir den Übergang zu einer "neuen Normalität" beginnen. Abschließend wird erörtert, wie Unternehmen der Life Sciences sich weiterentwickeln können, indem sie die Vielfalt am Arbeitsplatz, ein wichtiges gesellschaftliches Thema, berücksichtigen.