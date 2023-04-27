Fachgeschäfte
Nie zuvor hat sich der Einzelhandel so schnell verändert – und das rasante Tempo dieses Wandels scheint nicht abzunehmen.
Unsere Kompetenzen
Stärken Sie Omnichannel
Cognizants Expert:innen helfen Einzelhändlern, den idealen Weg zur Einführung ihrer Marke auf mehreren Kanälen zu finden, basierend auf den Anforderungen der Kundschaft, ihrer Konkurrenz und ihren physischen und digitalen Ressourcen. Unsere Beratungs- und Expertenleistungen umfassen:
- Strategie und Roadmap für Omnichannel
- Kanalübergreifende Integration
- Umstellung auf neue E-Commerce-Plattformen
- Internationaler Handel
- Digitale Optimierung des Handels
- Mobile
- Digitales Marketing
- Flexible Bereitstellung
- Loyalität und CRM
Holen Sie sich Fachwissen im Einzelhandel
Lassen Sie sich helfen, Ihre Merchandising-Strategie zu verbessern. Unsere Erfahrung im Einzelhandel erstreckt sich auf die gesamte Wertschöpfungskette des Merchandising: Management von Einzelhandelsdaten, Finanzplanung, Kategorieverwaltung, Sortiments- und Flächenplanung, Preisgestaltung und Werbestrategie.
Überdenken Sie das Geschäftserlebnis
Mithilfe von Cognizant können Sie ansprechendere Interaktionen mit den Käufer:innen gestalten und eine völlig neue Erfahrung im Lebensmittelhandel anbieten. Wir bieten eine Reihe von Lösungen für Geschäfte an, darunter:
- Point of Service
- Lagerproduktivität
- Gamification
- Service-Management in den Ladengeschäften
- Warenschwund-Management
Revitalisieren Sie Ihre Lieferkette
Wir unterstützen Sie bei der Lösung komplexer Probleme in der Wertschöpfungskette und helfen Ihnen, während des Transformationsprozesses Mehrwert und Einsparpotenzial zu realisieren. Unser Team zeigt Ihnen grenzenlose Kauferfahrungen in einer integrierten Wertschöpfungskette auf und sorgt dafür, dass Käufer:innen Ihr Unternehmen weiterhin schätzen. Unsere Beratungs- und Service-Leistungen umfassen:
- Planung der Wertschöpfungskette
- Steuerung der Logistik
- Transparenz der Wertschöpfungskette
Qualitätslösungen erstellen
Die Partnerschaften von Cognizant mit Microsoft, Oracle, Salesforce, Google Cloud, Adobe, SAP und Amazon Web Services (AWS), kombiniert mit unseren Best Practices bei globaler Bereitstellung und Implementierung stellen sicher, dass Sie bei Ihren Lösungen auf höchste Qualität und kostengünstige Konditionen vertrauen können.
VORDENKER:INNENROLLE
Aktuelle Ideen
Machen Sie den ersten Schritt
Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.
Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.