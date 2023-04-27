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Fachgeschäfte
Kontakt

Nie zuvor hat sich der Einzelhandel so schnell verändert – und das rasante Tempo dieses Wandels scheint nicht abzunehmen.

Die optimale Vermarktung von Nischenprodukten ist entscheidend für Ihren Wettbewerbsvorteil. 
Auf dem heutigen Einzelhandelsmarkt muss der Fachhandel intelligenter arbeiten, um die Spitzenposition zu halten. Doch die zunehmend agilen Kaufhäuser und Discounter sowie das globalisierte Einkaufserlebnis im Internet können dabei zur Herausforderung werden.
Mit unserer Angebotspalette an intelligenten Lösungen für den Fachhandel steigern Sie Gewinne und antizipieren Veränderungen im Verbraucherverhalten. Ob Loyalitäts-, CRM- oder Personalmanagement – mit unserer Hilfe implementieren Sie neue Kunden-Touchpoints wie persönliche Einkaufsassistenten und Kioske mit Cloud-, Analyse- und mobilen Technologien.

Unsere Kompetenzen

Stärken Sie Omnichannel

Cognizants Expert:innen helfen Einzelhändlern, den idealen Weg zur Einführung ihrer Marke auf mehreren Kanälen zu finden, basierend auf den Anforderungen der Kundschaft, ihrer Konkurrenz und ihren physischen und digitalen Ressourcen. Unsere Beratungs- und Expertenleistungen umfassen: 

  • Strategie und Roadmap für Omnichannel
  • Kanalübergreifende Integration
  • Umstellung auf neue E-Commerce-Plattformen
  • Internationaler Handel
  • Digitale Optimierung des Handels
  • Mobile
  • Digitales Marketing
  • Flexible Bereitstellung
  • Loyalität und CRM

Holen Sie sich Fachwissen im Einzelhandel

Lassen Sie sich helfen, Ihre Merchandising-Strategie zu verbessern. Unsere Erfahrung im Einzelhandel erstreckt sich auf die gesamte Wertschöpfungskette des Merchandising: Management von Einzelhandelsdaten, Finanzplanung, Kategorieverwaltung, Sortiments- und Flächenplanung, Preisgestaltung und Werbestrategie.

Überdenken Sie das Geschäftserlebnis

Mithilfe von Cognizant können Sie ansprechendere Interaktionen mit den Käufer:innen gestalten und eine völlig neue Erfahrung im Lebensmittelhandel anbieten. Wir bieten eine Reihe von Lösungen für Geschäfte an, darunter:

  • Point of Service
  • Lagerproduktivität
  • Gamification
  • Service-Management in den Ladengeschäften
  • Warenschwund-Management

Revitalisieren Sie Ihre Lieferkette

Wir unterstützen Sie bei der Lösung komplexer Probleme in der Wertschöpfungskette und helfen Ihnen, während des Transformationsprozesses Mehrwert und Einsparpotenzial zu realisieren. Unser Team zeigt Ihnen grenzenlose Kauferfahrungen in einer integrierten Wertschöpfungskette auf und sorgt dafür, dass Käufer:innen Ihr Unternehmen weiterhin schätzen. Unsere Beratungs- und Service-Leistungen umfassen:

  • Planung der Wertschöpfungskette
  • Steuerung der Logistik
  • Transparenz der Wertschöpfungskette

Qualitätslösungen erstellen

Die Partnerschaften von Cognizant mit Microsoft, Oracle, Salesforce, Google Cloud, Adobe, SAP und Amazon Web Services (AWS), kombiniert mit unseren Best Practices bei globaler Bereitstellung und Implementierung stellen sicher, dass Sie bei Ihren Lösungen auf höchste Qualität und kostengünstige Konditionen vertrauen können.

VORDENKER:INNENROLLE

Aktuelle Ideen

Die Zukunft des Einzelhandels im Netto-Null-Zeitalter

Wenn sich die Netto-Nullzeit entfaltet, wird sich die Art des Verbrauchs erheblich ändern, und auch die Einzelhändler, die sie unterstützen, werden dies tun.

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Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.