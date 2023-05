Modernes Unternehmen

Ist Ihr Unternehmen fit für die Zukunft?

Wenn es eine Sache gibt, auf die sich moderne Unternehmen heute verlassen können, dann ist es Unsicherheit. Von Lieferketten- und Klimainstabilität bis hin zu einer globalen Gesundheitskrise und Mitarbeiter:innen­mangel — die Prioritäten, auf die Sie sich jetzt konzentrieren, bestimmen, wie Sie mit den nächsten Schritten verfahren.

Für zukunftsfähige Unternehmen stellt dies eine Gelegenheit dar, Grundelemente – Technologie, Mitarbeiter:innen, Nach­haltig­keits­verplich­tungen – neu zu definieren, um neuen Erwartungen und Wettbewerber:innen immer einen Schritt voraus zu sein. Unaufhörlich.

In Ready for Anything: What It Means to Be a Modern Business erfahren Sie, wie sich Führungskräfte auf die Herausforderungen von morgen vorbereiten. Dazu gehören auch unsere Einsichten zu der von Economist Impact durchgeführten und von Cognizant unterstützten Forschung zu modernen Unternehmen und was sie ausmacht.