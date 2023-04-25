Modernes Unternehmen

Ist Ihr Unternehmen zukunftsfähig?

Heutzutage können sich alle Unternehmen auf eines verlassen: Ungewissheit. Von Unterbrechungen der Lieferkette über globale Klima- und Gesundheitskrisen bis hin zu Mitarbeiter:innen­mangel – die Prioritäten, auf die Sie sich heute konzentrieren, entscheiden darüber, ob Sie wirklich für die Zukunft gerüstet sind.

Aber diese Herausforderung bietet die Möglichkeit, grundlegende Elemente – Technologie, Talente, ESG – neu zu überdenken – alles Schlüsselaspekte, um Ihr Unternehmen in die Lage zu versetzen, den neuen Erwartungen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

In Ready for Anything: What It Means to Be a Modern Business erfahren Sie, wie sich Führungskräfte auf die Herausforderungen von morgen vorbereiten. Dazu gehören auch unsere Einsichten zu der von Economist Impact durchgeführten und von Cognizant unterstützten Forschung.